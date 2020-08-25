Насыщенный календарь. Свитолина до Ролан Гаррос заявилась на два турнира

Украинская теннисистка заявилась на турнир в Страсбурге

  • 25.08.2020 13:30
  • 532 просмотра
  • 1 комментарий
Насыщенный календарь. Свитолина до Ролан Гаррос заявилась на два турнира
© Jimmie48 Tennis

Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая ранее отказалась участвовать в US Open, планирует активную подготовку к крупному турниру Ролан Гаррос.

Свитолина до этого турнира заявилась на соревнования в Страсбурге (с 20-го сентября) и Риме (с 21-го сентября).

При этом Ролан Гаррос стартует 28 сентября.

Для теннисистки это будут первые турниры после возобновления сезона.

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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 25.08.2020 14:38
    +2
    Рим 14-21 вересня, Срасбург 20-26 вересня.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 25.08.2020 14:38
    +2
    Рим 14-21 вересня, Срасбург 20-26 вересня.
    Ссылка
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