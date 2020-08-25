Насыщенный календарь. Свитолина до Ролан Гаррос заявилась на два турнира

Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая ранее отказалась участвовать в US Open, планирует активную подготовку к крупному турниру Ролан Гаррос.
Свитолина до этого турнира заявилась на соревнования в Страсбурге (с 20-го сентября) и Риме (с 21-го сентября).
При этом Ролан Гаррос стартует 28 сентября.
Для теннисистки это будут первые турниры после возобновления сезона.
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Источник — Большой теннис Украины
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