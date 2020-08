ВИДЕО. Метательница кинжалов. Свитолина устроила проверку Монфису

Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее бойфренд Гаэль Монфис записали интригующее совместное видео.



Элина выступила в роли «метательницы кинжалов», Гаэль стал ее ассистентом.



«Когда твоя девушка плохо себя чувствует в понедельник. Не повторяйте этого дома», – написал Монфис в твиттере.



Отметим, что во время записи ролика ни один французский теннисист не пострадал.

When ur girl doesn’t feel good on Monday🤪

(⚠️ don’t try this at home😅)#MondayMood pic.twitter.com/jxKZ3tDjIn