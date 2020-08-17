ВИДЕО. Метательница кинжалов. Свитолина устроила проверку Монфису

Француз оказался стойким парнем

  • 17.08.2020 19:11
  • 785 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Метательница кинжалов. Свитолина устроила проверку Монфису
© Инстаграм Элины Свитолиной

Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее бойфренд Гаэль Монфис записали интригующее совместное видео.
 
Элина выступила в роли «метательницы кинжалов», Гаэль стал ее ассистентом.
 
«Когда твоя девушка плохо себя чувствует в понедельник. Не повторяйте этого дома», – написал Монфис в твиттере.
 
Отметим, что во время записи ролика ни один французский теннисист не пострадал.

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Источник — Twitter

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Комментарии
    axylinam
    online
      axylinam, 17.08.2020 19:15
    0
    Очередной расистский ролик
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 17.08.2020 19:15
    0
    Очередной расистский ролик
    Ссылка
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