ВИДЕО. Метательница кинжалов. Свитолина устроила проверку Монфису

Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее бойфренд Гаэль Монфис записали интригующее совместное видео.
Элина выступила в роли «метательницы кинжалов», Гаэль стал ее ассистентом.
«Когда твоя девушка плохо себя чувствует в понедельник. Не повторяйте этого дома», – написал Монфис в твиттере.
Отметим, что во время записи ролика ни один французский теннисист не пострадал.
ФОТО. Флюиды пошли. Свитолина и Монфис отлично проводят выходные
When ur girl doesn’t feel good on Monday🤪— Gael Monfils (@Gael_Monfils) August 17, 2020
(⚠️ don’t try this at home😅)#MondayMood pic.twitter.com/jxKZ3tDjIn
Источник — Twitter
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