ФОТО. Флюиды пошли. Свитолина и Монфис отлично проводят выходные

Звездная пара передает привет своим фанатам

  • 08.08.2020 20:32
  • 1144 просмотра
  • 4 комментария
ФОТО. Флюиды пошли. Свитолина и Монфис отлично проводят выходные
© Instagram. Гаэль Монфис и Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее бойфренд Гаэль Монфис выложили новые фотографии с совместного отдыха.

«Хороших выходных», – написал француз в твиттере.

Напомним, звездная пара не будет принимать участие в Открытом чемпионате США по теннису.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weekend vibes ✨🧩🧩

Публикация от (G)ael.(E)lina.(M).(S). (@g.e.m.s.life)

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Ilya
    online
      Ilya , 08.08.2020 21:18
    0
    Не понял ее прикола с отказом от турнира.
    Акцентировала внимание, что не хочет команду подвергать риску, но я не уверен, что она сидит дома 24 на 7 и не видится с ними,а значит риск на том же уровне.
    Её выбор, но оценят ли спонсоры такое, кто знает.
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
      Игорь Нестеренко, 08.08.2020 21:07
    +1
    Молодцы! Огород уже вспахали
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 08.08.2020 20:36
    -3
    umnuy2, 08.08.2020 20:34
    Ждемс комментариев лузеров завистников
    Что тоже с негром охота?
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 08.08.2020 20:34
    +1
    Ждемс комментариев лузеров завистников
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
      Игорь Нестеренко, 08.08.2020 21:07
    +1
    Молодцы! Огород уже вспахали
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 08.08.2020 20:34
    +1
    Ждемс комментариев лузеров завистников
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 08.08.2020 21:18
    0
    Не понял ее прикола с отказом от турнира.
    Акцентировала внимание, что не хочет команду подвергать риску, но я не уверен, что она сидит дома 24 на 7 и не видится с ними,а значит риск на том же уровне.
    Её выбор, но оценят ли спонсоры такое, кто знает.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности