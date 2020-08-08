ФОТО. Флюиды пошли. Свитолина и Монфис отлично проводят выходные

Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее бойфренд Гаэль Монфис выложили новые фотографии с совместного отдыха.
«Хороших выходных», – написал француз в твиттере.
Напомним, звездная пара не будет принимать участие в Открытом чемпионате США по теннису.
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Источник — Instagram
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Акцентировала внимание, что не хочет команду подвергать риску, но я не уверен, что она сидит дома 24 на 7 и не видится с ними,а значит риск на том же уровне.
Её выбор, но оценят ли спонсоры такое, кто знает.
Акцентировала внимание, что не хочет команду подвергать риску, но я не уверен, что она сидит дома 24 на 7 и не видится с ними,а значит риск на том же уровне.
Её выбор, но оценят ли спонсоры такое, кто знает.
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