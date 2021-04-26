Наши за границей: уникальное достижение Малиновского и трофей Зинченко

Следим за выступлениями украинских футболистов в топ-20 европейских чемпионатах

  • 26.04.2021 12:00
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Наши за границей: уникальное достижение Малиновского и трофей Зинченко
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский
Sport.ua продовжує стежити за виступами українських легіонерів у топ-20 європейських чемпіонатах у сезоні-2020/21.
 
Минулого тижня сталося декілька знакових подій за участю українських легіонерів, що виступають у провідних європейських чемпіонатах.
 
Хавбек італійської «Аталанти» Руслан Маліновський забиває у третьому матчі поспіль. Минулого тижня українець знову був у центрі уваги подій в Серії А. У четверг його «Аталанта» грала на виїзді з «Ромою», і саме Руслан відкрив рахунок у матчі, замкнувши флангову передачу Робіна Гозенса. Гра завершилася внічию 1:1, а портал WhoScored визнав Маліновського найкращим гравцем поєдинку, поставивши йому найвищу оцінку. Крім того, Руслан був включений до збірної 32-го туру Серії А за версією SofaScore.
 
А у неділю, в матчі 33-го туру Серії А, бергамці розгромили «Болонью» з рахунком 5:0. У цьому поєдинку Руслан Маліновський забив свій 7-й гол в сезоні, а також відзначився асистом. Починаючи з березня цього року українець відзначився 9-ма результативними діями (4 голи + 5 асистів). За вказаний період часу жоден гравець з топ-5 європейських ліг не перевершив досягнення Маліновського.
 
Артем Кравець, який втратив місце в основі турецького «Коньяспора», забив свій 9-й гол у 27 зіграних матчах. Його клуб зустрічався з командою Миколи Морозюка «Різеспором» і зазнав поразки 3:5. Артем з'явився на полі на 76-й хвилині матчу, а за десять хвилин зумів вразити ворота суперника. Його колишній одноклубник Микола Морозюк в цьому поєдинку не відзначився результативними діями, але у наступній грі з «Генчлербірлігі» віддав результативний пас.
 
Прем'єрний гол у турецькій 1-й Лізі записав до свого активу український хавбек «Баликесірспора» Джемаль Кизилатеш. У поєдинку 32-го туру проти команди «Кечіоренгюджю» Джемаль відкрив рахунок, проте його команда зазнала домашної поразки 1:2. Це перший гол українця у шести зіграних поєдинках.
 
Черговий трофей з «Манчестер Сіті» завоював Олександр Зінченко. У фіналі Кубка Англійської ліги команда Пепа Гвардіоли переграла «Тоттенхем» з рахунком 1:0. Хоча українець так і не з'явився на полі, проте свій внесок у здобуття трофею зробив протягом турніру, зігравши два матчі за «Сіті».      
 
З тим, як зіграли всі українські легіонери, можна ознайомитись в таблиці.  
 
***

У третій колонці таблиці наведені два матчі: останній зіграний і майбутній. У четвертій колонці вказана статистика за сезон - число матчів, голів і асистів у кожному турнірі, де бере участь команда футболіста. Перша цифра - кількість зіграних поєдинків, далі в дужках число забитих м'ячів і гольових передач відповідно.
 
Ч - Чемпіонат
К - Кубок
СК - Суперкубок
КЛ - Кубок ліги
ЛЧ - Ліга чемпіонів
ЛЄ - Ліга Європи
В - всього
 
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
 
 Англія (Прем'єр-ліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Олександр Зінченко
лівий захисник
15.12.1996 (24 роки)
20 млн євро
Манчестер
Сіті

 32 тур (21.04) Астон Вілла - Манчестер Сіті - 1:2
 (зіграв весь матч)
 Кубок ліги фінал (25.04) Манчестер Сіті - Тоттенхем - 1:0
 (провів весь матч в запасі)

 Ч: 16 (0+0)
 ЛЧ: 6 (0+0)
 КЛ: 2 (0+1) 
 К: 1 (0+0)

 В: 25 (0+1)

Андрій Ярмоленко
правий вінгер
23.10.1989 (31 рік)
7,5 млн євро
Вест Хем		  32 тур (17.04) Ньюкасл - Вест Хем - 3:2
 (провів весь матч в запасі)
 33 тур (24.04) Вест Хем - Челсі - 0:1
 (провів весь матч в запасі)		  Ч: 14 (0+1)
 КЛ: 3 (2+3)
 КА: 3 (1+0)

 В: 20 (3+4)
 Бельгія (Ліга Жупіле)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)


Богдан Михайличенко
лівий захисник
21.03.1997 (23 роки)
2,5 млн євро
Андерлехт

 33 тур (11.04) Андерлехт - Брюгге - 2:1
 (зіграв весь матч)
 34 тур (18.04) Сент-Трюйден - Андерлехт - 0:1
 (зіграв весь матч, отримав жк)

  Ч: 17 (1+1)
 К: 4 (0+1)

 В: 21 (1+2)

Едуард Соболь
лівий захисник
20.04.1995 (25 років)
3 млн євро
Брюгге

 33 тур (11.04) Андерлехт - Брюгге - 2:1
 (зіграв весь матч, отримав жк)
 34 тур (18.04) Брюгге - Мускрон - 4:2
 (зіграв 58 хв)

  Ч: 25 (2+5)
 ЛЧ: 5 (0+0)
 К: 1 (0+1)
 ЛЄ: 1 (0+0)

 В: 32 (2+6)

Роман Яремчук 
форвард
27.11.1995 (25 років)
13 млн євро
Гент

 33 тур (10.04) Гент - Шарлеруа - 4:0
 (зіграв 79 хв, 1 асист, отримав жк)
 34 тур (18.04) Зюльте Варегем - Гент - 2:7
 (зіграв весь матч, 2 голи, 1 асист)

  Ч: 28 (17+6)
 ЛЧ: 2 (1+0)
 ЛЄ: 5 (1+1)
 К: 2 (1+0)

 В: 36 (20+7)

Роман Безус
атакувальний хавбек
26.09.1990 (30 років)
1,5 млн євро
Гент		  33 тур (10.04) Гент - Шарлеруа - 4:0
 (зіграв 79 хв, забив 2 голи, 1 асист)
  34 тур (18.04) Зюльте Варегем - Гент - 2:7
 (зіграв 60 хв, отримав жк)		  Ч: 22 (2+3)
 ЛЧ: 2 (0+0)
 ЛЄ: 4 (0+0)
 К: 3 (1+1)

 В: 31 (3+4)

Ігор Пластун
центральный захисник
20.08.1990 (30 років)
1,5 млн євро
Гент

 33 тур (10.04) Гент - Шарлеруа - 4:0
 (провів весь матч в запасі)
  34 тур (18.04) Зюльте Варегем - Гент - 2:7
 (не потрапив до заявки на матч)

  Ч: 11 (2+0)
 ЛЧ: 2 (0+0)
 ЛЄ: 2 (0+0)

 В: 15 (2+0)

Євген Макаренко
опорний хавбек
21.05.1991 (29 років)
1 млн євро
Кортрейк
 

 33 тур (11.04) Васланд-Беверен - Кортрейк - 3:4
 (вийшов на заміну на 46 хв)
 34 тур (18.04) Кортрейк - Мехелен - 1:4
 (зіграв весь матч)

  Ч: 28 (3+0)
 К: 2 (0+1)

 В: 30 (3+1)


Мар'ян Швед
правий вінгер
16.08.1997 (23 роки)
1 млн євро


Мехелен

  33 тур (10.04) Мехелен - Зюльте-Варегем - 4:2
 (вийшов на заміну на 90 хв)
 34 тур (18.04) Кортрейк - Мехелен - 1:4
 (вийшов на заміну на 85 хв)		  Ч: 17 (3+1)
 К: 2 (1+1)

 В: 19 (4+2)

Олександр Філіппов
центр-форвард
23.10.1992 (27 років)
900 тис євро 
Сент-Трюйден		  33 тур (11.04) Генк - Сент-Трюйден - 4:0
 (провів весь матч в запасі)
 34 тур (18.04) Сент-Трюйден - Андерлехт - 0:1
 (не потрапив до заявки на матч)		  Ч: 15 (1+4)
 К: 1 (0+0)

 В: 16 (1+4)
 Греція (Суперліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Дмитро Чигринський
центральний захисник
7.11.1986 (33 роки)
400 тис євро
АЕК		  5 тур плей-оф (21.04) АЕК - Панатінаікос - 1:1
 (зіграв весь матч, отримав жк)
  6 тур плей-оф (25.04) Олімпіакос - АЕК - 2:0
 (зіграв весь матч)

 Ч: 13 (0+0)
 ЛЄ: 5 (0+0)
 К: 2 (0+0)

 В: 20 (0+0)

Євген Шахов
центральний хавбек
30.11.1990 (29 років)
1,5 млн євро
АЕК		  5 тур плей-оф (21.04) АЕК - Панатінаікос - 1:1
 (не потрапив до заявки на матч)
  6 тур плей-оф (25.04) Олімпіакос - АЕК - 2:0
 (вийшов на заміну на 70 хв)

 Ч: 21 (3+1)
 ЛЄ: 7 (0+0)
 К: 3 (0+0)

 В: 31 (3+1)

Олег Данченко
правий захисник
1.08.1994 (26 років)
2,3 млн євро
АЕК		  5 тур плей-оф (21.04) АЕК - Панатінаікос - 1:1
 (не потрапив до заявки на матч)
 6 тур плей-оф (25.04) Олімпіакос - АЕК - 2:0
 (не потрапив до заявки на матч)

 Ч: 6 (0+0)
 К: 3 (0+0)

 В: 9 (0+0)

Максим Максименко
центральний захисник
28.05.1990 (30 років)
400 тис євро
Ларіса		  4 тур плей-оф (19.04) Ламія - Ларіса - 0:0
 (зіграв весь матч, отримав жк)
 5 тур плей-оф (24.04) Ларіса - ОФІ - 0:1
 (зіграв весь матч)

 Ч: 10 (0+1)
 К: 1 (0+0)

 В: 11 (0+1)

Владислав Наумець
лівий півзахисник
7.03.1999 (21 рік)
350 тис євро
Яніна		  4 тур плей-оф (17.04) Волос - Яніна - 1:1
 (провів весь матч в запасі)
 5 тур плей-оф (24.04) Яніна - Панетолікос - 0:1
 (вийшов на заміну на 64 хв)		  Ч: 17 (1+0)
 К: 3 (1+0)

 В: 20 (2+0)
 Данія (Суперліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Сергій Гринь
лівий вінгер
6.06.1994 (26 років)
300 тис євро 
Вайле		  30 вересня 2020 року покинув команду 

 Ч: 1 (0+0)

 В: 1 (0+0)
 Іспанія (Прімера)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Андрій Лунін
голкіпер
11.02.1999 (21 рік)
3 млн євро
Реал Мадрид		  31 тур (21.04) Кадіс - Реал - 0:3
 (провів весь матч в запасі)
 32 тур (24.04) Реал - Бетіс - 0:0
 (провів весь матч в запасі)		  Ч: 0
 К: 1 (-2)
 
 В: 1 (-2)
 Іспанія (Сегунда)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Роман Зозуля
форвард
17.11.1989 (30 років)
400 тис євро
Альбасете		  35 тур (18.04) Альбасете - Мірандес - 1:0
 (зіграв 63 хв)
 36 тур (26.04) Райо Валєкано - Альбасете		  Ч: 32 (2+1)

 В: 32 (2+1)

Ярослав Мейхер
голкіпер
21.03.2000 (20 років)
100 тис євро
Логроньєс		  35 тур (18.04) Логроньєс - Райо Валєкано - 0:0
 (не потрапив до заявки на матч)
 36 тур (24.04) Логроньєс - Картахена - 0:1
 (не потрапив до заявки на матч)		  Ч: 4 (-5)

 В: 4 (-5)

Богдан Мілованов
правий захисник
19.04.1998 (22 роки)
600 тис євро
Спортінг

 35 тур (17.04) Спортінг - Ов'єдо - 0:1
 (зіграв 71 хв)
 36 тур (23.04) Сарагоса - Спортінг - 0:0
 (провів весь матч в запасі)

  Ч: 20 (0+0)
 К: 2 (0+0)

 В: 22 (0+0)
345 Італія (Серія А)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Руслан Маліновський    
центральний хавбек
4.05.1993 (27 років)
21 млн євро
Аталанта		  32 тур (22.04) Рома - Аталанта - 1:1
 (зіграв 59 хв, 1 гол)
 33 тур (25.04) Аталанта - Болонья - 5:0
 (зіграв 71 хв, 1 гол, 1 асист)		  Ч: 31 (6+9)
 ЛЧ: 4 (0+0)
 К: 2 (1+0)

 В: 37 (7+9)

Віктор Коваленко    
атакувальний хавбек
14.02.1996 (24 роки)
6 млн євро
Аталанта		  32 тур (22.04) Рома - Аталанта - 1:1
 (провів весь матч в запасі)
 33 тур (25.04) Аталанта - Болонья - 5:0
 (провів весь матч в запасі)		  Ч: 1 (0+0)

 В: 1 (0+0)

Сержіо Якубів    
центральний захисник
26.01.2002 (18 років)
-
Кротоне		  32 тур (21.04) Кротоне - Сампдорія - 0:1
 (не потрапив  до заявки на матч)
 33 тур (24.04) Парма - Кротоне - 3:4
 (не потрапив  до заявки на матч)		  Ч: 0

 В: 0
 Кіпр (Перший дивізіон)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євген Селін
лівий захисник
9.05.1988 (32 роки)
400 тис євро
Анортосіс

 33 тур (17.04) Анортосіс - Омонія - 0:2
 (не потрапив до заявки на матч)
 34 тур (26.04) Анортосіс - Олімпіакос

  Ч: 11 (1+0)
 ЛЄ: 1 (0+0)

 В: 12 (1+0)

Артур Рудько
воротар
7.05.1992 (28 років)
500 тис євро
Пафос		  33 тур (19.04) Етнікос - Пафос - 0:2
 (зіграв весь матч)
 34 тур (24.04) Карміотісса - Пафос - 0:6
 (зіграв весь матч)

 Ч: 33 (-31)
 
 В: 33 (-31)

Орест Кузик
лівий вінгер
17.05.1995 (25 років)
300 тис євро
Пафос		  33 тур (19.04) Етнікос - Пафос - 0:2
 (вийшов на заміну на 90+3 хв)
 34 тур (24.04) Карміотісса - Пафос - 0:6
 (вийшов на заміну на 61 хв, 1 асист)
 

 Ч: 11 (1+1)
 
 В: 11 (1+1)

Ілля Марковський
центр-форвард
6.06.1997 (23 роки)
200 тис євро
Енозіс		  33 тур (16.04) Енозіс - Докса - 0:0
 (зіграв весь матч, отримав жк)
 34 тур (24.04) Енозіс - Неа Саламіна - 3:3
 (зіграв весь матч)		  Ч: 29 (1+2)

 В: 29 (1+2)

Ігор Худоб'як
атакувальний хавбек
20.02.1985 (35 років)
150 тис євро
Етнікос

 33 тур (19.04) Етнікос - Пафос - 0:2
 (зіграв весь матч)
 34 тур (25.04) Етнікос - АПОЕЛ - 1:1
 (зіграв весь матч)

 Ч: 31 (3+1)

 В: 31 (3+1)
 Німеччина (2-а Бундесліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Ерік Шуранов 
форвард
22.02.2002 (18 років)
350 тис євро
Нюрнберг		  30 тур (20.04) Ауе - Нюрнберг - 0:1
 (зіграв 88 хв, отримав жк)
 31 тур (24.04) Нюрнберг - Хайденхайм - 3:1
 (зіграв 71 хв)		  Ч: 10 (2+0)

 В: 10 (2+0)

Борис Тащи 
форвард
26.07.1993 (27 років)
400 тис євро
Санкт-Паулі		  13 січня покинув команду  Ч: 9 (0+0)
 К: 1 (0+0)

 В: 10 (0+0)
 Португалія (Прімейра)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євгеній Сердюк
форвард
24.04.1998 (22 роки)
150 тис євро
Боавішта		  28 тур (21.04) Брага - Боавішта - 2:1
 (не потрапив до заявки на матч)
 29 тур (25.04) Боавішта - Марітіму - 0:1
 (не потрапив до заявки на матч)		  Ч: 0 (0+0)

 В: 0 (0+0)
 Сербія (Суперліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євген Павлов
форвард
12.03.1991 (29 років)
400 тис євро
Раднік		  1 січня 2021 року залишив команду.  Ч: 17 (6+1)
 К: 2 (3+0)

 В: 19 (9+1)
 Туреччина (Суперліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Богдан Бутко 
правий захисник
13.01.1991 (30 років)
750 тис євро
Ерзурумспор		  36 тур (21.04) Ерзурумспор - Малатьяспор - 1:0
 (провів весь матч в запасі)
 37 тур (25.04) Газіантепспор - Ерзурумспор - 2:3
 (провів весь матч в запасі)		  Ч: 8 (0+0)

 В: 8 (0+0)

Артем Кравець
центр-форвард
3.06.1989 (31 рік)
800 тис євро
Коньяспор		  36 тур (20.04) Різеспор - Коньяспор - 5:3
 (вийшов на заміну на 76 хв, 1 гол)
 37 тур (24.04) Коньяспор - Хатайспор - 0:0
 (вийшов на заміну на 68 хв)		  Ч: 28 (9+2)
 К: 1 (0+0)

 В: 29 (9+2)

Микола Морозюк
правий захисник
17.01.1988 (32 роки)
400 тис євро
Різеспор		  36 тур (20.04) Різеспор - Коньяспор - 5:3
 (зіграв весь матч)
 37 тур (23.04) Генчлербірлігі - Різеспор - 2:1
 (зіграв весь матч, 1 асист)		  Ч: 29 (0+3)

 В: 29 (0+3)

Сергій Рибалка
опорний хавбек
1.04.1990 (30 років)
200 тис євро
Сівасспор		  36 тур (20.04) Сівасспор - Бешикташ - 0:0
 (не потрапив до заявки на матч)
 37 тур (24.04) Денізліспор - Сівасспор - 1:1
 (не потрапив до заявки на матч)		  Ч: 0 (0+0)

 В: 0 (0+0)
 Туреччина (1 Ліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Джемаль Кизилатеш
опорний хавбек
14.09.1994 (26 років)
125 тис євро
Баликесірспор		  31 тур (18.04) Ескішехірспор - Баликесірспор - 0:3
 (зіграв 73 хв)
 32 тур (25.04) Баликесірспор - Кечіоренгюджю - 1:2
 (зіграв 74 хв, 1 гол, отримав жк)		  Ч: 6 (1+0)

 В: 6 (1+0)
 Хорватія (1 Ліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Дмитро Льопа
атакувальний хавбек
23.11.1988 (31 рік)
150 тис євро
Осієк		  30 тур (21.04) Осієк - Динамо З - 1:1
 (провів весь матч в запасі)
 31 тур (25.04) Рієка - Осієк - 0:0
 (вийшов на заміну на 74 хв)		  Ч: 12 (0+0)

 В: 12 (0+0)

Євген Чеберко
центральний захисник
23.01.1998 (22 роки)
900 тис євро
Осієк		  30 тур (21.04) Осієк - Динамо З - 1:1
 (зіграв весь матч, отримав жк)
 31 тур (25.04) Рієка - Осієк - 0:0
 (зіграв 74 хв)		  Ч: 9 (0+0); Ч: 5 (0+0)
                   ЛЄ: 1 (0+0)
                   К: 1 (0+0)

 В: 16 (0+0)
 Чехія (1 Ліга)
Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Олександр Азацький
центральний захисник
13.01.1994 (26 років)
250 тис євро
Банік		  8 січня перейшов до команди «Динамо» Батумі  Ч: 3 (0+0)

 В: 3 (0+0)

Максим Таловєров
центральний захисник
28.06.2000 (20 років)
 300 тис євро
Динамо Ч.Б.		  28 тур (20.04) Динамо Ч-Б - Сігма - 2:2
 (провів весь матч в запасі)
 29 тур (24.04) Динамо Ч-Б - Яблонець - 0:2
 (провів весь матч в запасі)

 Ч: 23 (1+1)
 К: 1 (0+0)

 В: 24 (1+1)

Іван Желізко
опорний хавбек
12.02.2001 (19 років)
 100 тис євро
Карвіна		  7 лютого перейшов до команди «Валмієра»  Ч: 0 (0+0)
 К: 2 (0+0)

 В: 2 (0+0)

Тарас Качараба
центральний захисник
7.01.1995 (25 років)
800 тис євро
Славія		  28 тур (21.04) Славія - Злін - 2:1
 (зіграв 74 хв, отримав жк)
 29 тур (25.04) Богеміанс - Славія - 0:0
(не потрапив в заявку на матч)		  Ч: 7 (0+0); Ч: 10 (2+0)
                   ЛЄ: 7 (1+0) 
 К: 2 (0+0)

 В: 26 (3+0)

Дивіться також:

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Статистика українських легіонерів в сезоні-2019/20

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Денис Шаховец, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    HAKUNA MATATA
      HAKUNA MATATA, 12.04.2021 13:07
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Малина всё больше и больше радует.
    Ссылка
    Archie FireLion
    online
      Archie FireLion, 05.04.2021 18:16
    0
    Если бы они так за сборную играли, а не как бревна.
    Ссылка
    zelcman-narkoman
    online
      zelcman-narkoman, 05.04.2021 18:04
    -2
    Комментарий свернут. Показать
    Robert Monroe, 22.02.2021 19:34
    Зінченко стабільно в основі грає останні пару місяців у Манчестер Сіті в усіх важливих матчах. Вчора з Арсеналом весь матч відіграв. При чому МС постійно перемагає.
    Ану розкажи , як вани "постійно" при седані перемагають, на прикладі матчу з юнайтед ?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 22.03.2021 12:10
    +2
    Robert Monroe, 22.02.2021 19:34
    Зінченко стабільно в основі грає останні пару місяців у Манчестер Сіті в усіх важливих матчах. Вчора з Арсеналом весь матч відіграв. При чому МС постійно перемагає.
    Глянь на дату сообщения. Некропостинг какой-то..
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 22.02.2021 19:34
    +2
    Ilya , 24.08.2020 13:48
    Что то Зина потух, перед Евро не желательно было бы, да и если хочет играть, то переходить в другой чемпионат.
    Если из Италии предложения есть, то там он заиграет.
    Зінченко стабільно в основі грає останні пару місяців у Манчестер Сіті в усіх важливих матчах. Вчора з Арсеналом весь матч відіграв. При чому МС постійно перемагає.
    Ссылка
    Andriy_Bugayov
    online
      Andriy_Bugayov, 22.02.2021 13:35
    0
    Andriy_Bugayov, 22.02.2021 13:34
    Розрив підколінного сухожилля. Коли орієнтовно востановиться, точно не скажу.
    Відновиться *.
    Ссылка
    Andriy_Bugayov
    online
      Andriy_Bugayov, 22.02.2021 13:34
    +4
    Mac_Gyver, 22.02.2021 13:28
    Почему Шведа нет в заявке? Хорошо же играл.
    Розрив підколінного сухожилля. Коли орієнтовно востановиться, точно не скажу.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 22.02.2021 13:28
    +2
    Почему Шведа нет в заявке? Хорошо же играл.
    Ссылка
    Myroslav90
      Myroslav90, 22.02.2021 13:11
    0
    Ох ніфіга собі, як не запас, то не попадання в заєвку, фист продуктивно...зато з а вограм, у моцних чемпіонатах, на виду у моцних клубів
    Ссылка
    Andriy_Bugayov
    online
      Andriy_Bugayov, 22.02.2021 12:49
    +6
    khatskevich_bog, 22.02.2021 12:28
    А у нас же есть игроки в Таджикистане, почему не даете статистику?
    Якщо Таджикистан - це Європа, то я африканець.
    Ссылка
    Andriy_Bugayov
    online
      Andriy_Bugayov, 22.02.2021 12:46
    +1
    Чому про Чигринського його ім'я та прізвище написано на кацапській мові?
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 22.02.2021 12:28
    -3
    А у нас же есть игроки в Таджикистане, почему не даете статистику?
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 22.02.2021 12:27
    0
    maverik, 21.12.2020 15:54
    У Безуса статистика огонь за 18 матчей ни одного результативного действия, а в сборную вызывают.Где логика ?
    погоди он Коваленко вызовут, вот тогда будет ржака )))
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 22.02.2021 12:26
    -2
    Din_Win7, 07.12.2020 15:09
    качараба...навіть , якби була свиня, то так би не назвав 😸
    Зачетный юмор
    Ссылка
    Ruslan
    online
      Ruslan, 01.02.2021 14:00
    +5
    А де Польща? Там таккаа драбина.....
    Ссылка
    Vipfishman2
      Vipfishman2, 01.02.2021 13:07
    -7
    Комментарий свернут. Показать
    А рыбак рыбаку отсосёт летом и в пургу,-
    Снова баечку расскажу,- про трофеи в АТБ на посту!
    А рыбак рыбака @бёт издалека!
    И,плевать,что крупной рыбы Я не смог добыть пока!🤣🤣🤣🤣🤣🤣
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 25.01.2021 13:04
    -12
    феерия от Ярмоленко это забить гол команде третьей лиги))) Ну что ж)))
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 11.01.2021 23:36
    -6
    Тема не раскрыта!!!
    Где статистика предголевых передач?
    Вы же нас к этому уже приучили
    Ссылка
    ser_nat
    online
      ser_nat, 11.01.2021 20:23
    0
    не густо, если не сказать жидко
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 11.01.2021 18:29
    +3
    Толя: Папа, оно диви – гоpи. Папа, а там наші билі?
    Опанас (гладить Толю по голові): Билі, синок, оні кpугом билі.
    (Лесь Подерв'янський)
    Ссылка
    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 24.08.2020 15:20
    +21
    а яке відношення Мбокані має до "наших"? те що зарплату отримував в ДК?
    НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
    Ссылка
    Den96
    online
      Den96, 18.08.2020 12:34
    +14
    Andriy_Bugayov, 18.08.2020 11:14
    А де Денис Причиненко з бельгійського "Беєрсхота"?
    В 2010 году Причиненко вынужден был отказаться от украинского паспорта и игр за сборную Украины, поскольку по украинскому законодательству двойное гражданство запрещалось, а у него был также немецкий паспорт.
    Ссылка
    Бондаренко Александр
      Бондаренко Александр, 19.10.2020 16:53
    +11
    А где Петряк?
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 27.09.2020 18:00
    +11
    доведеться адмінам переписувати інфу: Кравець зафеєрив. Вийшов з лавки на 40 хвилин - і: індивідуально забитий гол (2:0), асіст (3:0), реалізований пеналь (4:0). І перемога Коньяспора над Бешиткташем
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 31.08.2020 15:25
    +8
    Хорошая таблица, все понятно.
    Ссылка
    savant
    online
      savant, 26.10.2020 17:41
    +7
    Бондаренко Александр, 19.10.2020 16:53
    А где Петряк?
    и "Венгрия" в целом??
    Ссылка
    Andriy_Bugayov
    online
      Andriy_Bugayov, 22.02.2021 12:49
    +6
    khatskevich_bog, 22.02.2021 12:28
    А у нас же есть игроки в Таджикистане, почему не даете статистику?
    Якщо Таджикистан - це Європа, то я африканець.
    Ссылка
    Ruslan
    online
      Ruslan, 01.02.2021 14:00
    +5
    А де Польща? Там таккаа драбина.....
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 21.12.2020 15:54
    +5
    У Безуса статистика огонь за 18 матчей ни одного результативного действия, а в сборную вызывают.Где логика ?
    Ссылка
    Andriy_Bugayov
    online
      Andriy_Bugayov, 22.02.2021 13:34
    +4
    Mac_Gyver, 22.02.2021 13:28
    Почему Шведа нет в заявке? Хорошо же играл.
    Розрив підколінного сухожилля. Коли орієнтовно востановиться, точно не скажу.
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 11.01.2021 18:29
    +3
    Толя: Папа, оно диви – гоpи. Папа, а там наші билі?
    Опанас (гладить Толю по голові): Билі, синок, оні кpугом билі.
    (Лесь Подерв'янський)
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 24.08.2020 15:58
    +3
    Микола Унгурян, 24.08.2020 15:20
    а яке відношення Мбокані має до "наших"? те що зарплату отримував в ДК?
    НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
    Статтю читай вусатий.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 24.08.2020 15:10
    +3
    Шведу, похоже, только в чукре играть светит или скипах по попроще
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 22.03.2021 12:10
    +2
    Robert Monroe, 22.02.2021 19:34
    Зінченко стабільно в основі грає останні пару місяців у Манчестер Сіті в усіх важливих матчах. Вчора з Арсеналом весь матч відіграв. При чому МС постійно перемагає.
    Глянь на дату сообщения. Некропостинг какой-то..
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 22.02.2021 19:34
    +2
    Ilya , 24.08.2020 13:48
    Что то Зина потух, перед Евро не желательно было бы, да и если хочет играть, то переходить в другой чемпионат.
    Если из Италии предложения есть, то там он заиграет.
    Зінченко стабільно в основі грає останні пару місяців у Манчестер Сіті в усіх важливих матчах. Вчора з Арсеналом весь матч відіграв. При чому МС постійно перемагає.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 22.02.2021 13:28
    +2
    Почему Шведа нет в заявке? Хорошо же играл.
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 19.10.2020 12:50
    +2
    Ярмолу не внесли до статистики, хоча в другому голі молотків він взяв участь: саме після його пасу Коуфал прострілив на автогол Санчеса. Слід визнати, що всі голи молотків шпорам були з навали; та Ярмола відзначився в іншому: в компенсований час (90+2') пробіг за Бейлом метрів 70, наздогнав його і в силовій боротьбі плече-в-плече завадив прицільно пробити і зробити рахунок 4:2. 3:3 стало на 90+4'хв. Кому цікаво, може подивитися офіційний он-лайн: https://www.flashscore.ua/match/2uRaIBHP/#
    Ссылка
    Andriy_Bugayov
    online
      Andriy_Bugayov, 22.02.2021 12:46
    +1
    Чому про Чигринського його ім'я та прізвище написано на кацапській мові?
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
      HAKUNA MATATA, 12.04.2021 13:07
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Малина всё больше и больше радует.
    Ссылка
    Archie FireLion
    online
      Archie FireLion, 05.04.2021 18:16
    0
    Если бы они так за сборную играли, а не как бревна.
    Ссылка
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