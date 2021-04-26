Наши за границей: уникальное достижение Малиновского и трофей Зинченко

Sport.ua продовжує стежити за виступами українських легіонерів у топ-20 європейських чемпіонатах у сезоні-2020/21.



Минулого тижня сталося декілька знакових подій за участю українських легіонерів, що виступають у провідних європейських чемпіонатах.

Артем Кравець, який втратив місце в основі турецького «Коньяспора», забив свій 9-й гол у 27 зіграних матчах . Його клуб зустрічався з командою Миколи Морозюка «Різеспором» і зазнав поразки 3:5. Артем з'явився на полі на 76-й хвилині матчу, а за десять хвилин зумів вразити ворота суперника. Його колишній одноклубник Микола Морозюк в цьому поєдинку не відзначився результативними діями, але у наступній грі з «Генчлербірлігі» віддав результативний пас.

Прем'єрний гол у турецькій 1-й Лізі записав до свого активу український хавбек «Баликесірспора» Джемаль Кизилатеш. У поєдинку 32-го туру проти команди «Кечіоренгюджю» Джемаль відкрив рахунок, проте його команда зазнала домашної поразки 1:2. Це перший гол українця у шести зіграних поєдинках.

З тим, як зіграли всі українські легіонери, можна ознайомитись в таблиці.

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У третій колонці таблиці наведені два матчі: останній зіграний і майбутній. У четвертій колонці вказана статистика за сезон - число матчів, голів і асистів у кожному турнірі, де бере участь команда футболіста. Перша цифра - кількість зіграних поєдинків, далі в дужках число забитих м'ячів і гольових передач відповідно.

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ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Англія (Прем'єр-ліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Олександр Зінченко

лівий захисник

15.12.1996 (24 роки)

20 млн євро

Манчестер

Сіті 32 тур (21.04) Астон Вілла - Манчестер Сіті - 1:2

(зіграв весь матч)

Кубок ліги фінал (25.04) Манчестер Сіті - Тоттенхем - 1:0

(провів весь матч в запасі) Ч: 16 (0+0)

ЛЧ: 6 (0+0)

КЛ: 2 (0+1)

К: 1 (0+0)



В: 25 (0+1)

Андрій Ярмоленко

правий вінгер

23.10.1989 (31 рік)

7,5 млн євро

Вест Хем 32 тур (17.04) Ньюкасл - Вест Хем - 3:2

(провів весь матч в запасі)

33 тур (24.04) Вест Хем - Челсі - 0:1

(провів весь матч в запасі) Ч: 14 (0+1)

КЛ: 3 (2+3)

КА: 3 (1+0)



В: 20 (3+4)

Бельгія (Ліга Жупіле)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Богдан Михайличенко

лівий захисник

21.03.1997 (23 роки)

2,5 млн євро

Андерлехт 33 тур (11.04) Андерлехт - Брюгге - 2:1

(зіграв весь матч)

34 тур (18.04) Сент-Трюйден - Андерлехт - 0:1

(зіграв весь матч, отримав жк) Ч: 17 (1+1)

К: 4 (0+1)



В: 21 (1+2)

Едуард Соболь

лівий захисник

20.04.1995 (25 років)

3 млн євро

Брюгге 33 тур (11.04) Андерлехт - Брюгге - 2:1

(зіграв весь матч, отримав жк)

34 тур (18.04) Брюгге - Мускрон - 4:2

(зіграв 58 хв) Ч: 25 (2+5)

ЛЧ: 5 (0+0)

К: 1 (0+1)

ЛЄ: 1 (0+0)



В: 32 (2+6)

Роман Яремчук

форвард

27.11.1995 (25 років)

13 млн євро

Гент 33 тур (10.04) Гент - Шарлеруа - 4:0

(зіграв 79 хв, 1 асист, отримав жк)

34 тур (18.04) Зюльте Варегем - Гент - 2:7

(зіграв весь матч, 2 голи, 1 асист) Ч: 28 (17+6)

ЛЧ: 2 (1+0)

ЛЄ: 5 (1+1)

К: 2 (1+0)



В: 36 (20+7)

Роман Безус

атакувальний хавбек

26.09.1990 (30 років)

1,5 млн євро

Гент 33 тур (10.04) Гент - Шарлеруа - 4:0

(зіграв 79 хв, забив 2 голи, 1 асист)

34 тур (18.04) Зюльте Варегем - Гент - 2:7

(зіграв 60 хв, отримав жк) Ч: 22 (2+3)

ЛЧ: 2 (0+0)

ЛЄ: 4 (0+0)

К: 3 (1+1)



В: 31 (3+4)

Ігор Пластун

центральный захисник

20.08.1990 (30 років)

1,5 млн євро

Гент 33 тур (10.04) Гент - Шарлеруа - 4:0

(провів весь матч в запасі)

34 тур (18.04) Зюльте Варегем - Гент - 2:7

(не потрапив до заявки на матч) Ч: 11 (2+0)

ЛЧ: 2 (0+0)

ЛЄ: 2 (0+0)



В: 15 (2+0)

Євген Макаренко

опорний хавбек

21.05.1991 (29 років)

1 млн євро

Кортрейк

33 тур (11.04) Васланд-Беверен - Кортрейк - 3:4

(вийшов на заміну на 46 хв)

34 тур (18.04) Кортрейк - Мехелен - 1:4

(зіграв весь матч) Ч: 28 (3+0)

К: 2 (0+1)



В: 30 (3+1)

Мар'ян Швед

правий вінгер

16.08.1997 (23 роки)

1 млн євро

Мехелен 33 тур (10.04) Мехелен - Зюльте-Варегем - 4:2

(вийшов на заміну на 90 хв)

34 тур (18.04) Кортрейк - Мехелен - 1:4

(вийшов на заміну на 85 хв) Ч: 17 (3+1)

К: 2 (1+1)



В: 19 (4+2)

Олександр Філіппов

центр-форвард

23.10.1992 (27 років)

900 тис євро

Сент-Трюйден 33 тур (11.04) Генк - Сент-Трюйден - 4:0

(провів весь матч в запасі)

34 тур (18.04) Сент-Трюйден - Андерлехт - 0:1

(не потрапив до заявки на матч) Ч: 15 (1+4)

К: 1 (0+0)



В: 16 (1+4)

Греція (Суперліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Дмитро Чигринський

центральний захисник

7.11.1986 (33 роки)

400 тис євро

АЕК 5 тур плей-оф (21.04) АЕК - Панатінаікос - 1:1

(зіграв весь матч, отримав жк)

6 тур плей-оф (25.04) Олімпіакос - АЕК - 2:0

(зіграв весь матч) Ч: 13 (0+0)

ЛЄ: 5 (0+0)

К: 2 (0+0)



В: 20 (0+0)

Євген Шахов

центральний хавбек

30.11.1990 (29 років)

1,5 млн євро

АЕК 5 тур плей-оф (21.04) АЕК - Панатінаікос - 1:1

(не потрапив до заявки на матч)

6 тур плей-оф (25.04) Олімпіакос - АЕК - 2:0

(вийшов на заміну на 70 хв) Ч: 21 (3+1)

ЛЄ: 7 (0+0)

К: 3 (0+0)



В: 31 (3+1)

Олег Данченко

правий захисник

1.08.1994 (26 років)

2,3 млн євро

АЕК 5 тур плей-оф (21.04) АЕК - Панатінаікос - 1:1

(не потрапив до заявки на матч)

6 тур плей-оф (25.04) Олімпіакос - АЕК - 2:0

(не потрапив до заявки на матч) Ч: 6 (0+0)

К: 3 (0+0)



В: 9 (0+0)

Максим Максименко

центральний захисник

28.05.1990 (30 років)

400 тис євро

Ларіса 4 тур плей-оф (19.04) Ламія - Ларіса - 0:0

(зіграв весь матч, отримав жк)

5 тур плей-оф (24.04) Ларіса - ОФІ - 0:1

(зіграв весь матч) Ч: 10 (0+1)

К: 1 (0+0)



В: 11 (0+1)

Владислав Наумець

лівий півзахисник

7.03.1999 (21 рік)

350 тис євро

Яніна 4 тур плей-оф (17.04) Волос - Яніна - 1:1

(провів весь матч в запасі)

5 тур плей-оф (24.04) Яніна - Панетолікос - 0:1

(вийшов на заміну на 64 хв) Ч: 17 (1+0)

К: 3 (1+0)



В: 20 (2+0)

Данія (Суперліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Сергій Гринь

лівий вінгер

6.06.1994 (26 років)

300 тис євро

Вайле 30 вересня 2020 року покинув команду Ч: 1 (0+0)



В: 1 (0+0)

Іспанія (Прімера)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Андрій Лунін

голкіпер

11.02.1999 (21 рік)

3 млн євро

Реал Мадрид 31 тур (21.04) Кадіс - Реал - 0:3

(провів весь матч в запасі)

32 тур (24.04) Реал - Бетіс - 0:0

(провів весь матч в запасі) Ч: 0

К: 1 (-2)



В: 1 (-2)

Іспанія (Сегунда)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Роман Зозуля

форвард

17.11.1989 (30 років)

400 тис євро

Альбасете 35 тур (18.04) Альбасете - Мірандес - 1:0

(зіграв 63 хв)

36 тур (26.04) Райо Валєкано - Альбасете Ч: 32 (2+1)



В: 32 (2+1)

Ярослав Мейхер

голкіпер

21.03.2000 (20 років)

100 тис євро

Логроньєс 35 тур (18.04) Логроньєс - Райо Валєкано - 0:0

(не потрапив до заявки на матч)

36 тур (24.04) Логроньєс - Картахена - 0:1

(не потрапив до заявки на матч) Ч: 4 (-5)



В: 4 (-5)

Богдан Мілованов

правий захисник

19.04.1998 (22 роки)

600 тис євро

Спортінг 35 тур (17.04) Спортінг - Ов'єдо - 0:1

(зіграв 71 хв)

36 тур (23.04) Сарагоса - Спортінг - 0:0

(провів весь матч в запасі) Ч: 20 (0+0)

К: 2 (0+0)



В: 22 (0+0)

Італія (Серія А)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Руслан Маліновський

центральний хавбек

4.05.1993 (27 років)

21 млн євро

Аталанта 32 тур (22.04) Рома - Аталанта - 1:1

(зіграв 59 хв, 1 гол)

33 тур (25.04) Аталанта - Болонья - 5:0

(зіграв 71 хв, 1 гол, 1 асист) Ч: 31 (6+9)

ЛЧ: 4 (0+0)

К: 2 (1+0)



В: 37 (7+9)

Віктор Коваленко

атакувальний хавбек

14.02.1996 (24 роки)

6 млн євро

Аталанта 32 тур (22.04) Рома - Аталанта - 1:1

(провів весь матч в запасі)

33 тур (25.04) Аталанта - Болонья - 5:0

(провів весь матч в запасі) Ч: 1 (0+0)



В: 1 (0+0)

Сержіо Якубів

центральний захисник

26.01.2002 (18 років)

-

Кротоне 32 тур (21.04) Кротоне - Сампдорія - 0:1

(не потрапив до заявки на матч)

33 тур (24.04) Парма - Кротоне - 3:4

(не потрапив до заявки на матч) Ч: 0



В: 0

Кіпр (Перший дивізіон)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євген Селін

лівий захисник

9.05.1988 (32 роки)

400 тис євро

Анортосіс 33 тур (17.04) Анортосіс - Омонія - 0:2

(не потрапив до заявки на матч)

34 тур (26.04) Анортосіс - Олімпіакос Ч: 11 (1+0)

ЛЄ: 1 (0+0)



В: 12 (1+0)

Артур Рудько

воротар

7.05.1992 (28 років)

500 тис євро

Пафос 33 тур (19.04) Етнікос - Пафос - 0:2

(зіграв весь матч)

34 тур (24.04) Карміотісса - Пафос - 0:6

(зіграв весь матч) Ч: 33 (-31)



В: 33 (-31)

Орест Кузик

лівий вінгер

17.05.1995 (25 років)

300 тис євро

Пафос 33 тур (19.04) Етнікос - Пафос - 0:2

(вийшов на заміну на 90+3 хв)

34 тур (24.04) Карміотісса - Пафос - 0:6

(вийшов на заміну на 61 хв, 1 асист)

Ч: 11 (1+1)



В: 11 (1+1)

Ілля Марковський

центр-форвард

6.06.1997 (23 роки)

200 тис євро

Енозіс 33 тур (16.04) Енозіс - Докса - 0:0

(зіграв весь матч, отримав жк)

34 тур (24.04) Енозіс - Неа Саламіна - 3:3

(зіграв весь матч) Ч: 29 (1+2)



В: 29 (1+2)

Ігор Худоб'як

атакувальний хавбек

20.02.1985 (35 років)

150 тис євро

Етнікос 33 тур (19.04) Етнікос - Пафос - 0:2

(зіграв весь матч)

34 тур (25.04) Етнікос - АПОЕЛ - 1:1

(зіграв весь матч) Ч: 31 (3+1)



В: 31 (3+1)

Німеччина (2-а Бундесліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Ерік Шуранов

форвард

22.02.2002 (18 років)

350 тис євро

Нюрнберг 30 тур (20.04) Ауе - Нюрнберг - 0:1

(зіграв 88 хв, отримав жк)

31 тур (24.04) Нюрнберг - Хайденхайм - 3:1

(зіграв 71 хв) Ч: 10 (2+0)



В: 10 (2+0)

Борис Тащи

форвард

26.07.1993 (27 років)

400 тис євро

Санкт-Паулі 13 січня покинув команду Ч: 9 (0+0)

К: 1 (0+0)



В: 10 (0+0)

Португалія (Прімейра)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євгеній Сердюк

форвард

24.04.1998 (22 роки)

150 тис євро

Боавішта 28 тур (21.04) Брага - Боавішта - 2:1

(не потрапив до заявки на матч)

29 тур (25.04) Боавішта - Марітіму - 0:1

(не потрапив до заявки на матч) Ч: 0 (0+0)



В: 0 (0+0)

Сербія (Суперліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євген Павлов

форвард

12.03.1991 (29 років)

400 тис євро

Раднік 1 січня 2021 року залишив команду. Ч: 17 (6+1)

К: 2 (3+0)



В: 19 (9+1)

Туреччина (Суперліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Богдан Бутко

правий захисник

13.01.1991 (30 років)

750 тис євро

Ерзурумспор 36 тур (21.04) Ерзурумспор - Малатьяспор - 1:0

(провів весь матч в запасі)

37 тур (25.04) Газіантепспор - Ерзурумспор - 2:3

(провів весь матч в запасі) Ч: 8 (0+0)



В: 8 (0+0)

Артем Кравець

центр-форвард

3.06.1989 (31 рік)

800 тис євро

Коньяспор 36 тур (20.04) Різеспор - Коньяспор - 5:3

(вийшов на заміну на 76 хв, 1 гол)

37 тур (24.04) Коньяспор - Хатайспор - 0:0

(вийшов на заміну на 68 хв) Ч: 28 (9+2)

К: 1 (0+0)



В: 29 (9+2)

Микола Морозюк

правий захисник

17.01.1988 (32 роки)

400 тис євро

Різеспор 36 тур (20.04) Різеспор - Коньяспор - 5:3

(зіграв весь матч)

37 тур (23.04) Генчлербірлігі - Різеспор - 2:1

(зіграв весь матч, 1 асист) Ч: 29 (0+3)



В: 29 (0+3)

Сергій Рибалка

опорний хавбек

1.04.1990 (30 років)

200 тис євро

Сівасспор 36 тур (20.04) Сівасспор - Бешикташ - 0:0

(не потрапив до заявки на матч)

37 тур (24.04) Денізліспор - Сівасспор - 1:1

(не потрапив до заявки на матч) Ч: 0 (0+0)



В: 0 (0+0)

Туреччина (1 Ліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Джемаль Кизилатеш

опорний хавбек

14.09.1994 (26 років)

125 тис євро

Баликесірспор 31 тур (18.04) Ескішехірспор - Баликесірспор - 0:3

(зіграв 73 хв)

32 тур (25.04) Баликесірспор - Кечіоренгюджю - 1:2

(зіграв 74 хв, 1 гол, отримав жк) Ч: 6 (1+0)



В: 6 (1+0)

Хорватія (1 Ліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Дмитро Льопа

атакувальний хавбек

23.11.1988 (31 рік)

150 тис євро

Осієк 30 тур (21.04) Осієк - Динамо З - 1:1

(провів весь матч в запасі)

31 тур (25.04) Рієка - Осієк - 0:0

(вийшов на заміну на 74 хв) Ч: 12 (0+0)



В: 12 (0+0)

Євген Чеберко

центральний захисник

23.01.1998 (22 роки)

900 тис євро

Осієк 30 тур (21.04) Осієк - Динамо З - 1:1

(зіграв весь матч, отримав жк)

31 тур (25.04) Рієка - Осієк - 0:0

(зіграв 74 хв) Ч: 9 (0+0); Ч: 5 (0+0)

ЛЄ: 1 (0+0)

К: 1 (0+0)



В: 16 (0+0)

Чехія (1 Ліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Олександр Азацький

центральний захисник

13.01.1994 (26 років)

250 тис євро

Банік 8 січня перейшов до команди «Динамо» Батумі Ч: 3 (0+0)



В: 3 (0+0)

Максим Таловєров

центральний захисник

28.06.2000 (20 років)

300 тис євро

Динамо Ч.Б. 28 тур (20.04) Динамо Ч-Б - Сігма - 2:2

(провів весь матч в запасі)

29 тур (24.04) Динамо Ч-Б - Яблонець - 0:2

(провів весь матч в запасі) Ч: 23 (1+1)

К: 1 (0+0)



В: 24 (1+1)

Іван Желізко

опорний хавбек

12.02.2001 (19 років)

100 тис євро

Карвіна 7 лютого перейшов до команди «Валмієра» Ч: 0 (0+0)

К: 2 (0+0)



В: 2 (0+0)

Тарас Качараба

центральний захисник

7.01.1995 (25 років)

800 тис євро

Славія 28 тур (21.04) Славія - Злін - 2:1

(зіграв 74 хв, отримав жк)

29 тур (25.04) Богеміанс - Славія - 0:0

(не потрапив в заявку на матч) Ч: 7 (0+0); Ч: 10 (2+0)

ЛЄ: 7 (1+0)

К: 2 (0+0)



В: 26 (3+0)

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