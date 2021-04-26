Наши за границей: уникальное достижение Малиновского и трофей Зинченко

У третій колонці таблиці наведені два матчі: останній зіграний і майбутній. У четвертій колонці вказана статистика за сезон - число матчів, голів і асистів у кожному турнірі, де бере участь команда футболіста. Перша цифра - кількість зіграних поєдинків, далі в дужках число забитих м'ячів і гольових передач відповідно.
|Англія (Прем'єр-ліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Олександр Зінченко
лівий захисник
15.12.1996 (24 роки)
20 млн євро
|
Манчестер
Сіті
|
32 тур (21.04) Астон Вілла - Манчестер Сіті - 1:2
|
Ч: 16 (0+0)
|
Андрій Ярмоленко
правий вінгер
23.10.1989 (31 рік)
7,5 млн євро
|
Вест Хем
| 32 тур (17.04) Ньюкасл - Вест Хем - 3:2
(провів весь матч в запасі)
33 тур (24.04) Вест Хем - Челсі - 0:1
(провів весь матч в запасі)
| Ч: 14 (0+1)
КЛ: 3 (2+3)
КА: 3 (1+0)
В: 20 (3+4)
|Бельгія (Ліга Жупіле)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
|
Андерлехт
|
33 тур (11.04) Андерлехт - Брюгге - 2:1
| Ч: 17 (1+1)
К: 4 (0+1)
В: 21 (1+2)
|
Едуард Соболь
лівий захисник
20.04.1995 (25 років)
3 млн євро
|
Брюгге
|
33 тур (11.04) Андерлехт - Брюгге - 2:1
| Ч: 25 (2+5)
ЛЧ: 5 (0+0)
К: 1 (0+1)
ЛЄ: 1 (0+0)
В: 32 (2+6)
|
Роман Яремчук
форвард
27.11.1995 (25 років)
13 млн євро
|
Гент
|
33 тур (10.04) Гент - Шарлеруа - 4:0
| Ч: 28 (17+6)
ЛЧ: 2 (1+0)
ЛЄ: 5 (1+1)
К: 2 (1+0)
В: 36 (20+7)
|
Роман Безус
атакувальний хавбек
26.09.1990 (30 років)
1,5 млн євро
|
Гент
| 33 тур (10.04) Гент - Шарлеруа - 4:0
(зіграв 79 хв, забив 2 голи, 1 асист)
34 тур (18.04) Зюльте Варегем - Гент - 2:7
(зіграв 60 хв, отримав жк)
| Ч: 22 (2+3)
ЛЧ: 2 (0+0)
ЛЄ: 4 (0+0)
К: 3 (1+1)
В: 31 (3+4)
|
Ігор Пластун
центральный захисник
20.08.1990 (30 років)
1,5 млн євро
|
Гент
|
33 тур (10.04) Гент - Шарлеруа - 4:0
| Ч: 11 (2+0)
ЛЧ: 2 (0+0)
ЛЄ: 2 (0+0)
В: 15 (2+0)
|
Євген Макаренко
опорний хавбек
21.05.1991 (29 років)
1 млн євро
|
Кортрейк
|
33 тур (11.04) Васланд-Беверен - Кортрейк - 3:4
| Ч: 28 (3+0)
К: 2 (0+1)
В: 30 (3+1)
|
|
| 33 тур (10.04) Мехелен - Зюльте-Варегем - 4:2
(вийшов на заміну на 90 хв)
34 тур (18.04) Кортрейк - Мехелен - 1:4
(вийшов на заміну на 85 хв)
| Ч: 17 (3+1)
К: 2 (1+1)
В: 19 (4+2)
|
Олександр Філіппов
центр-форвард
23.10.1992 (27 років)
900 тис євро
|
Сент-Трюйден
| 33 тур (11.04) Генк - Сент-Трюйден - 4:0
(провів весь матч в запасі)
34 тур (18.04) Сент-Трюйден - Андерлехт - 0:1
(не потрапив до заявки на матч)
| Ч: 15 (1+4)
К: 1 (0+0)
В: 16 (1+4)
|Греція (Суперліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Дмитро Чигринський
центральний захисник
7.11.1986 (33 роки)
400 тис євро
|
АЕК
| 5 тур плей-оф (21.04) АЕК - Панатінаікос - 1:1
(зіграв весь матч, отримав жк)
6 тур плей-оф (25.04) Олімпіакос - АЕК - 2:0
(зіграв весь матч)
|
Ч: 13 (0+0)
|
Євген Шахов
центральний хавбек
30.11.1990 (29 років)
1,5 млн євро
|
АЕК
| 5 тур плей-оф (21.04) АЕК - Панатінаікос - 1:1
(не потрапив до заявки на матч)
6 тур плей-оф (25.04) Олімпіакос - АЕК - 2:0
(вийшов на заміну на 70 хв)
|
Ч: 21 (3+1)
|
Олег Данченко
правий захисник
1.08.1994 (26 років)
2,3 млн євро
|
АЕК
| 5 тур плей-оф (21.04) АЕК - Панатінаікос - 1:1
(не потрапив до заявки на матч)
6 тур плей-оф (25.04) Олімпіакос - АЕК - 2:0
(не потрапив до заявки на матч)
|
Ч: 6 (0+0)
|
Максим Максименко
центральний захисник
28.05.1990 (30 років)
400 тис євро
|
Ларіса
| 4 тур плей-оф (19.04) Ламія - Ларіса - 0:0
(зіграв весь матч, отримав жк)
5 тур плей-оф (24.04) Ларіса - ОФІ - 0:1
(зіграв весь матч)
|
Ч: 10 (0+1)
|
Владислав Наумець
лівий півзахисник
7.03.1999 (21 рік)
350 тис євро
|
Яніна
| 4 тур плей-оф (17.04) Волос - Яніна - 1:1
(провів весь матч в запасі)
5 тур плей-оф (24.04) Яніна - Панетолікос - 0:1
(вийшов на заміну на 64 хв)
| Ч: 17 (1+0)
К: 3 (1+0)
В: 20 (2+0)
|Данія (Суперліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Сергій Гринь
лівий вінгер
6.06.1994 (26 років)
300 тис євро
|
Вайле
|30 вересня 2020 року покинув команду
|
Ч: 1 (0+0)
|Іспанія (Прімера)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Андрій Лунін
голкіпер
11.02.1999 (21 рік)
3 млн євро
|
Реал Мадрид
| 31 тур (21.04) Кадіс - Реал - 0:3
(провів весь матч в запасі)
32 тур (24.04) Реал - Бетіс - 0:0
(провів весь матч в запасі)
| Ч: 0
К: 1 (-2)
В: 1 (-2)
|Іспанія (Сегунда)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Роман Зозуля
форвард
17.11.1989 (30 років)
400 тис євро
|
Альбасете
| 35 тур (18.04) Альбасете - Мірандес - 1:0
(зіграв 63 хв)
36 тур (26.04) Райо Валєкано - Альбасете
| Ч: 32 (2+1)
В: 32 (2+1)
|
Ярослав Мейхер
голкіпер
21.03.2000 (20 років)
100 тис євро
|
Логроньєс
| 35 тур (18.04) Логроньєс - Райо Валєкано - 0:0
(не потрапив до заявки на матч)
36 тур (24.04) Логроньєс - Картахена - 0:1
(не потрапив до заявки на матч)
| Ч: 4 (-5)
В: 4 (-5)
|
Богдан Мілованов
правий захисник
19.04.1998 (22 роки)
600 тис євро
|
Спортінг
|
35 тур (17.04) Спортінг - Ов'єдо - 0:1
| Ч: 20 (0+0)
К: 2 (0+0)
В: 22 (0+0)
|Італія (Серія А)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Руслан Маліновський
центральний хавбек
4.05.1993 (27 років)
21 млн євро
|
Аталанта
| 32 тур (22.04) Рома - Аталанта - 1:1
(зіграв 59 хв, 1 гол)
33 тур (25.04) Аталанта - Болонья - 5:0
(зіграв 71 хв, 1 гол, 1 асист)
| Ч: 31 (6+9)
ЛЧ: 4 (0+0)
К: 2 (1+0)
В: 37 (7+9)
|
Віктор Коваленко
атакувальний хавбек
14.02.1996 (24 роки)
6 млн євро
|
Аталанта
| 32 тур (22.04) Рома - Аталанта - 1:1
(провів весь матч в запасі)
33 тур (25.04) Аталанта - Болонья - 5:0
(провів весь матч в запасі)
| Ч: 1 (0+0)
В: 1 (0+0)
|
Сержіо Якубів
центральний захисник
26.01.2002 (18 років)
-
|
Кротоне
| 32 тур (21.04) Кротоне - Сампдорія - 0:1
(не потрапив до заявки на матч)
33 тур (24.04) Парма - Кротоне - 3:4
(не потрапив до заявки на матч)
| Ч: 0
В: 0
|Кіпр (Перший дивізіон)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Євген Селін
лівий захисник
9.05.1988 (32 роки)
400 тис євро
|
Анортосіс
|
33 тур (17.04) Анортосіс - Омонія - 0:2
| Ч: 11 (1+0)
ЛЄ: 1 (0+0)
В: 12 (1+0)
|
Артур Рудько
воротар
7.05.1992 (28 років)
500 тис євро
|
Пафос
| 33 тур (19.04) Етнікос - Пафос - 0:2
(зіграв весь матч)
34 тур (24.04) Карміотісса - Пафос - 0:6
(зіграв весь матч)
|
Ч: 33 (-31)
|
Орест Кузик
лівий вінгер
17.05.1995 (25 років)
300 тис євро
|
Пафос
| 33 тур (19.04) Етнікос - Пафос - 0:2
(вийшов на заміну на 90+3 хв)
34 тур (24.04) Карміотісса - Пафос - 0:6
(вийшов на заміну на 61 хв, 1 асист)
|
Ч: 11 (1+1)
|
Ілля Марковський
центр-форвард
6.06.1997 (23 роки)
200 тис євро
|
Енозіс
| 33 тур (16.04) Енозіс - Докса - 0:0
(зіграв весь матч, отримав жк)
34 тур (24.04) Енозіс - Неа Саламіна - 3:3
(зіграв весь матч)
| Ч: 29 (1+2)
В: 29 (1+2)
|
Ігор Худоб'як
атакувальний хавбек
20.02.1985 (35 років)
150 тис євро
|
Етнікос
|
33 тур (19.04) Етнікос - Пафос - 0:2
|
Ч: 31 (3+1)
|Німеччина (2-а Бундесліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Ерік Шуранов
форвард
22.02.2002 (18 років)
350 тис євро
|
Нюрнберг
| 30 тур (20.04) Ауе - Нюрнберг - 0:1
(зіграв 88 хв, отримав жк)
31 тур (24.04) Нюрнберг - Хайденхайм - 3:1
(зіграв 71 хв)
| Ч: 10 (2+0)
В: 10 (2+0)
|
Борис Тащи
форвард
26.07.1993 (27 років)
400 тис євро
|
Санкт-Паулі
|13 січня покинув команду
| Ч: 9 (0+0)
К: 1 (0+0)
В: 10 (0+0)
|Португалія (Прімейра)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Євгеній Сердюк
форвард
24.04.1998 (22 роки)
150 тис євро
|
Боавішта
| 28 тур (21.04) Брага - Боавішта - 2:1
(не потрапив до заявки на матч)
29 тур (25.04) Боавішта - Марітіму - 0:1
(не потрапив до заявки на матч)
| Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
|Сербія (Суперліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Євген Павлов
форвард
12.03.1991 (29 років)
400 тис євро
|
Раднік
|1 січня 2021 року залишив команду.
| Ч: 17 (6+1)
К: 2 (3+0)
В: 19 (9+1)
|Туреччина (Суперліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Богдан Бутко
правий захисник
13.01.1991 (30 років)
750 тис євро
|
Ерзурумспор
| 36 тур (21.04) Ерзурумспор - Малатьяспор - 1:0
(провів весь матч в запасі)
37 тур (25.04) Газіантепспор - Ерзурумспор - 2:3
(провів весь матч в запасі)
| Ч: 8 (0+0)
В: 8 (0+0)
|
Артем Кравець
центр-форвард
3.06.1989 (31 рік)
800 тис євро
|
Коньяспор
| 36 тур (20.04) Різеспор - Коньяспор - 5:3
(вийшов на заміну на 76 хв, 1 гол)
37 тур (24.04) Коньяспор - Хатайспор - 0:0
(вийшов на заміну на 68 хв)
| Ч: 28 (9+2)
К: 1 (0+0)
В: 29 (9+2)
|
Микола Морозюк
правий захисник
17.01.1988 (32 роки)
400 тис євро
|
Різеспор
| 36 тур (20.04) Різеспор - Коньяспор - 5:3
(зіграв весь матч)
37 тур (23.04) Генчлербірлігі - Різеспор - 2:1
(зіграв весь матч, 1 асист)
| Ч: 29 (0+3)
В: 29 (0+3)
|
Сергій Рибалка
опорний хавбек
1.04.1990 (30 років)
200 тис євро
|
Сівасспор
| 36 тур (20.04) Сівасспор - Бешикташ - 0:0
(не потрапив до заявки на матч)
37 тур (24.04) Денізліспор - Сівасспор - 1:1
(не потрапив до заявки на матч)
| Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
|Туреччина (1 Ліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Джемаль Кизилатеш
опорний хавбек
14.09.1994 (26 років)
125 тис євро
|
Баликесірспор
| 31 тур (18.04) Ескішехірспор - Баликесірспор - 0:3
(зіграв 73 хв)
32 тур (25.04) Баликесірспор - Кечіоренгюджю - 1:2
(зіграв 74 хв, 1 гол, отримав жк)
| Ч: 6 (1+0)
В: 6 (1+0)
|Хорватія (1 Ліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Дмитро Льопа
атакувальний хавбек
23.11.1988 (31 рік)
150 тис євро
|
Осієк
| 30 тур (21.04) Осієк - Динамо З - 1:1
(провів весь матч в запасі)
31 тур (25.04) Рієка - Осієк - 0:0
(вийшов на заміну на 74 хв)
| Ч: 12 (0+0)
В: 12 (0+0)
|
Євген Чеберко
центральний захисник
23.01.1998 (22 роки)
900 тис євро
|
Осієк
| 30 тур (21.04) Осієк - Динамо З - 1:1
(зіграв весь матч, отримав жк)
31 тур (25.04) Рієка - Осієк - 0:0
(зіграв 74 хв)
| Ч: 9 (0+0); Ч: 5 (0+0)
ЛЄ: 1 (0+0)
К: 1 (0+0)
В: 16 (0+0)
|Чехія (1 Ліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Олександр Азацький
центральний захисник
13.01.1994 (26 років)
250 тис євро
|
Банік
|8 січня перейшов до команди «Динамо» Батумі
| Ч: 3 (0+0)
В: 3 (0+0)
|
Максим Таловєров
центральний захисник
28.06.2000 (20 років)
300 тис євро
|
Динамо Ч.Б.
| 28 тур (20.04) Динамо Ч-Б - Сігма - 2:2
(провів весь матч в запасі)
29 тур (24.04) Динамо Ч-Б - Яблонець - 0:2
(провів весь матч в запасі)
|
Ч: 23 (1+1)
|
Іван Желізко
опорний хавбек
12.02.2001 (19 років)
100 тис євро
|
Карвіна
|7 лютого перейшов до команди «Валмієра»
| Ч: 0 (0+0)
К: 2 (0+0)
В: 2 (0+0)
|
Тарас Качараба
центральний захисник
7.01.1995 (25 років)
800 тис євро
|
Славія
| 28 тур (21.04) Славія - Злін - 2:1
(зіграв 74 хв, отримав жк)
29 тур (25.04) Богеміанс - Славія - 0:0
(не потрапив в заявку на матч)
| Ч: 7 (0+0); Ч: 10 (2+0)
ЛЄ: 7 (1+0)
К: 2 (0+0)
В: 26 (3+0)
Дивіться також:
Статистика українських легіонерів в сезоні-2018/19
Денис Шаховец, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если из Италии предложения есть, то там он заиграет.
Снова баечку расскажу,- про трофеи в АТБ на посту!
А рыбак рыбака @бёт издалека!
И,плевать,что крупной рыбы Я не смог добыть пока!🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Где статистика предголевых передач?
Вы же нас к этому уже приучили
Опанас (гладить Толю по голові): Билі, синок, оні кpугом билі.
(Лесь Подерв'янський)
НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
Опанас (гладить Толю по голові): Билі, синок, оні кpугом билі.
(Лесь Подерв'янський)
НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
Если из Италии предложения есть, то там он заиграет.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.