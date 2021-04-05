Наши за границей: пушечный удар Соболя, два ассиста Малиновского

Sport.ua продовжує стежити за виступами українських легіонерів у топ-20 європейських чемпіонатах у сезоні-2020/21.



Минулого тижня сталося декілька знакових подій за участю українських легіонерів, що виступають у провідних європейських чемпіонатах.

Захисник бельгійського «Брюгге» Едуард Соболь став героєм матчу 32-го туру Ліги Жупіле з «Кортрейком» (2:1) , прийнявши участь у всіх голах, забитих його командою. Програючи по ходу зустрічі 0:1, українець спочатку зрівняв рахунок сильним ударом з 20-ти метрів, а в другому таймі заробив пенальті, який реалізував Ванакен. Цей гол став другим у сезоні для Едуарда.

Хавбек турецького «Баликесірспора» Джемаль Кизилатеш вперше вийшов в основі свого нового клубу. Ця подія сталася у поєдинку проти «Бандімаспора» (2:1). Український легіонер відіграв 70 хвилин матчу, а його команда здобула перемогу з рахунком 2:1.

З тим, як зіграли всі українські легіонери, можна ознайомитись в таблиці.

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У третій колонці таблиці наведені два матчі: останній зіграний і майбутній. У четвертій колонці вказана статистика за сезон - число матчів, голів і асистів у кожному турнірі, де бере участь команда футболіста. Перша цифра - кількість зіграних поєдинків, далі в дужках число забитих м'ячів і гольових передач відповідно.

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ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Англія (Прем'єр-ліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Олександр Зінченко

лівий захисник

15.12.1996 (24 роки)

20 млн євро

Манчестер

Сіті 30 тур (03.04) Лестер - Манчестер Сіті - 0:2

(не потрапив до заявки на матч)

ЛЧ 1/4 (06.04) Манчестер Сіті - Боруссія Д Ч: 14 (0+0)

ЛЧ: 5 (0+0)

КЛ: 2 (0+1)

К: 1 (0+0)



В: 22 (0+1)

Андрій Ярмоленко

правий вінгер

23.10.1989 (31 рік)

7,5 млн євро

Вест Хем 29 тур (21.03) Вест Хем - Арсенал - 3:3

(не потрапив до заявки на матч)

30 тур (05.04) Вулверхемптон - Вест Хем

(не потрапив до заявки на матч) Ч: 14 (0+1)

КЛ: 3 (2+3)

КА: 3 (1+0)



В: 20 (3+4)

Бельгія (Ліга Жупіле)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Богдан Михайличенко

лівий захисник

21.03.1997 (23 роки)

2,5 млн євро

Андерлехт 31 тур (21.03) Андерлехт - Зюльте-Варегем - 4:1

(зіграв весь матч)

32 тур (05.04) Антверпен - Андерлехт Ч: 14 (1+1)

К: 4 (0+1)



В: 18 (1+2)

Едуард Соболь

лівий захисник

20.04.1995 (25 років)

3 млн євро

Брюгге 31 тур (21.03) Брюгге - Антверпен - 0:2

(вийшов на заміну на 61 хв)

32 тур (03.04) Кортрейк - Брюгге - 1:2

(зіграв весь матч, 1 гол, 1 асист) Ч: 23 (2+5)

ЛЧ: 5 (0+0)

К: 1 (0+1)

ЛЄ: 1 (0+0)



В: 30 (2+6)

Роман Яремчук

форвард

27.11.1995 (25 років)

13 млн євро

Гент 31 тур (21.03) Гент - Серкль Брюгге - 1:0

(зіграв 86 хв, отримав жк)

32 тур (04.04) Стандард - Гент - 2:1

(зіграв весь матч) Ч: 26 (15+4)

ЛЧ: 2 (1+0)

ЛЄ: 5 (1+1)

К: 2 (1+0)



В: 34 (18+5)

Роман Безус

атакувальний хавбек

26.09.1990 (30 років)

1,5 млн євро

Гент 31 тур (21.03) Гент - Серкль Брюгге - 1:0

(зіграв 46 хв)

32 тур (04.04) Стандард - Гент - 2:1

(вийшов на заміну на 78 хв) Ч: 20 (0+2)

ЛЧ: 2 (0+0)

ЛЄ: 4 (0+0)

К: 3 (1+1)



В: 29 (1+3)

Ігор Пластун

центральный захисник

20.08.1990 (30 років)

1,5 млн євро

Гент 31 тур (21.03) Гент - Серкль Брюгге - 1:0

(не потрапив до заявки на матч)

32 тур (04.04) Стандард - Гент - 2:1

(не потрапив до заявки на матч) Ч: 11 (2+0)

ЛЧ: 2 (0+0)

ЛЄ: 2 (0+0)



В: 15 (2+0)

Євген Макаренко

опорний хавбек

21.05.1991 (29 років)

1 млн євро

Кортрейк

31 тур (20.03) Ейпен - Кортрейк - 2:0

(зіграв 72 хв, отримав жк)

32 тур (03.04) Кортрейк - Брюгге - 1:2

(вийшов на заміну на 66 хв) Ч: 26 (3+0)

К: 2 (0+1)



В: 28 (3+1)

Мар'ян Швед

правий вінгер

16.08.1997 (23 роки)

1 млн євро

Мехелен 31 тур (21.03) Мехелен - Левен - 2:2

(зіграв весь матч)

32 тур (03.04) Сент-Трюйден - Мехелен - 2:1

(не потрапив до заявки на матч) Ч: 15 (3+1)

К: 2 (1+1)



В: 17 (4+2)

Олександр Філіппов

центр-форвард

23.10.1992 (27 років)

900 тис євро

Сент-Трюйден 29 тур (05.03) Шарлеруа - Сент-Трюйден - 0:0

(не потрапив до заявки на матч)

32 тур (03.04) Сент-Трюйден - Мехелен - 2:1

(вийшов на заміну на 90+2 хв) Ч: 14 (1+4)

К: 1 (0+0)



В: 15 (1+4)

Греція (Суперліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Дмитро Чигринський

центральний захисник

7.11.1986 (33 роки)

400 тис євро

АЕК 1 тур плей-оф (21.03) ПАОК - АЕК - 3:1

(не потрапив до заявки на матч, травма)

2 тур плей-оф (04.04) АЕК - Олімпіакос - 1:5

(не потрапив до заявки на матч, травма) Ч: 10 (0+0)

ЛЄ: 5 (0+0)

К: 2 (0+0)



В: 17 (0+0)

Євген Шахов

центральний хавбек

30.11.1990 (29 років)

1,5 млн євро

АЕК 1 тур плей-оф (21.03) ПАОК - АЕК - 3:1

(вийшов на заміну на 58 хв, отримав жк)

2 тур плей-оф (04.04) АЕК - Олімпіакос - 1:5

(не потрапив до заявки на матч) Ч: 20 (3+1)

ЛЄ: 7 (0+0)

К: 3 (0+0)



В: 30 (3+1)

Олег Данченко

правий захисник

1.08.1994 (26 років)

2,3 млн євро

АЕК 1 тур плей-оф (21.03) ПАОК - АЕК - 3:1

(вийшов на заміну на 81 хв)

2 тур плей-оф (04.04) АЕК - Олімпіакос - 1:5

(зіграв весь матч) Ч: 6 (0+0)

К: 2 (0+0)



В: 8 (0+0)

Максим Максименко

центральний захисник

28.05.1990 (30 років)

400 тис євро

Ларіса 1 тур плей-оф (20.03) Смірніс - Ларіса - 0:2

(зіграв весь матч)

2 тур плей-оф (03.04) Ларіса - Панетолікос - 1:1

(зіграв весь матч) Ч: 7 (0+1)

К: 1 (0+0)



В: 8 (0+1)

Владислав Наумець

лівий півзахисник

7.03.1999 (21 рік)

350 тис євро

Яніна 1 тур плей-оф (20.03) Яніна - Атромітос - 1:0

(провів весь матч в запасі)

2 тур плей-оф (03.04) ОФІ - Яніна - 2:1

(вийшов на заміну на 46 хв, отримав жк) Ч: 16 (1+0)

К: 3 (1+0)



В: 19 (2+0)

Данія (Суперліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Сергій Гринь

лівий вінгер

6.06.1994 (26 років)

300 тис євро

Вайле 30 вересня 2020 року покинув команду Ч: 1 (0+0)



В: 1 (0+0)

Іспанія (Прімера)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Андрій Лунін

голкіпер

11.02.1999 (21 рік)

3 млн євро

Реал Мадрид 29 тур (03.04) Реал - Ейбар - 2:0

(провів весь матч в запасі)

ЛЧ 1/4 (06.04) Реал - Ліверпуль Ч: 0

К: 1 (-2)



В: 1 (-2)

Іспанія (Сегунда)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Роман Зозуля

форвард

17.11.1989 (30 років)

400 тис євро

Альбасете 32 тур (31.03) Альбасете - Кастельон - 0:1

(зіграв 75 хв, отримав жк)

33 тур (04.03) Альбасете - Еспаньол - 0:3

(вийшов на заміну на 65 хв) Ч: 30 (2+1)



В: 30 (2+1)

Ярослав Мейхер

голкіпер

21.03.2000 (20 років)

100 тис євро

Логроньєс 32 тур (30.03) Понферрадіна - Логроньєс - 2:2

(не потрапив до заявки на матч)

33 тур (03.04) Логроньєс - Тенеріфе - 1:0

(не потрапив до заявки на матч) Ч: 4 (-5)



В: 4 (-5)

Богдан Мілованов

правий захисник

19.04.1998 (22 роки)

600 тис євро

Спортінг 32 тур (30.03) Райо Валекано - Спортінг - 0:1

(зіграв весь матч)

33 тур (04.04) Спортінг - Мірандес - 1:2

(зіграв весь матч, отримав жк) Ч: 18 (0+0)

К: 2 (0+0)



В: 20 (0+0)

Італія (Серія А)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Руслан Маліновський

центральний хавбек

4.05.1993 (27 років)

21 млн євро

Аталанта 28 тур (21.03) Верона - Аталанта - 0:2

(зіграв 87 хв, 1 гол + 1 асист)

29 тур (03.04) Аталанта - Удінезе - 3:2

(зіграв 78 хв, 2 асисти) Ч: 27 (3+6)

ЛЧ: 4 (0+0)

К: 2 (1+0)



В: 33 (4+6)

Віктор Коваленко

атакувальний хавбек

14.02.1996 (24 роки)

6 млн євро

Аталанта 28 тур (21.03) Верона - Аталанта - 0:2

(вийшов на заміну на 87 хв)

29 тур (03.04) Аталанта - Удінезе - 3:2

(провів весь матч в запасі) Ч: 1 (0+0)



В: 1 (0+0)

Сержіо Якубів

центральний захисник

26.01.2002 (18 років)

-

Кротоне 28 тур (20.03) Кротоне - Болонья - 2:3

(не потрапив до заявки на матч)

29 тур (03.04) Наполі - Кротоне - 4:3

(не потрапив до заявкина матч) Ч: 0



В: 0

Кіпр (Перший дивізіон)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євген Селін

лівий захисник

9.05.1988 (32 роки)

400 тис євро

Анортосіс 30 тур (21.03) Анортосіс - АЕЛ - 1:2

(не потрапив до заявки на матч)

31 тур (05.04) АЕК - Анортосіс Ч: 11 (1+0)

ЛЄ: 1 (0+0)



В: 12 (1+0)

Артур Рудько

воротар

7.05.1992 (28 років)

500 тис євро

Пафос 30 тур (20.03) Пафос - Неа Саламіна - 3:0

(зіграв весь матч)

31 тур (05.04) Енозіс - Пафос Ч: 30 (-30)



В: 30 (-30)

Орест Кузик

лівий вінгер

17.05.1995 (25 років)

300 тис євро

Пафос 30 тур (20.03) Пафос - Неа Саламіна - 3:0

(провів весь матч в запасі)

31 тур (05.04) Енозіс - Пафос

Ч: 9 (1+0)



В: 9 (1+0)

Ілля Марковський

центр-форвард

6.06.1997 (23 роки)

200 тис євро

Енозіс 30 тур (20.03) Етнікос - Енозіс - 1:0

(не потрапив до заявки на матч)

31 тур (05.04) Енозіс - Пафос Ч: 26 (1+2)



В: 26 (1+2)

Ігор Худоб'як

атакувальний хавбек

20.02.1985 (35 років)

150 тис євро

Етнікос 30 тур (20.03) Етнікос - Енозіс - 1:0

(зіграв весь матч, отримав жк)

31 тур (06.04) Ерміс - Етнікос Ч: 28 (3+1)



В: 28 (3+1)

Німеччина (2-а Бундесліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Ерік Шуранов

форвард

22.02.2002 (18 років)

350 тис євро

Нюрнберг 26 тур (21.03) Гройте Фюрт - Нюрнберг - 2:2

(зіграв 77 хв, 1 гол)

27 тур (04.03) Нюрнберг - Падерборн - 2:1

(зіграв 72 хв) Ч: 7 (1+0)



В: 7 (1+0)

Борис Тащи

форвард

26.07.1993 (27 років)

400 тис євро

Санкт-Паулі 13 січня покинув команду Ч: 9 (0+0)

К: 1 (0+0)



В: 10 (0+0)

Португалія (Прімейра)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євгеній Сердюк

форвард

24.04.1998 (22 роки)

150 тис євро

Боавішта 24 тур (21.03) Боавішта - Фаренсе - 0:1

(не потрапив до заявки на матч)

25 тур (04.04) Белененсеш - Боавішта - 0:2

(не потрапив до заявки на матч) Ч: 0 (0+0)



В: 0 (0+0)

Сербія (Суперліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Євген Павлов

форвард

12.03.1991 (29 років)

400 тис євро

Раднік 1 січня 2021 року залишив команду. Ч: 17 (6+1)

К: 2 (3+0)



В: 19 (9+1)

Туреччина (Суперліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Богдан Бутко

правий захисник

13.01.1991 (30 років)

750 тис євро

Ерзурумспор 31 тур (21.03) Антальяспор - Ерзурумспор - 3:1

(зіграв весь матч, отримав жк)

32 тур (04.04) Ерзурумспор - Коньяспор - 1:2

(провів весь матч в запасі) Ч: 7 (0+0)



В: 7 (0+0)

Артем Кравець

центр-форвард

3.06.1989 (31 рік)

800 тис євро

Коньяспор 31 тур (21.03) Коньяспор - Аланьяспор - 1:0

(вийшов на заміну на 75 хв)

32 тур (04.04) Ерзурумспор - Коньяспор - 1:2

(вийшов на заміну на 83 хв) Ч: 23 (8+2)

К: 1 (0+0)



В: 24 (8+2)

Микола Морозюк

правий захисник

17.01.1988 (32 роки)

400 тис євро

Різеспор 31 тур (19.03) Галатасарай - Різеспор - 3:4

(зіграв весь матч, отримав жк)

32 тур (03.04) Різеспор - Карагюмрюк - 0:0

(зіграв 46 хв) Ч: 24 (0+2)



В: 24 (0+2)

Сергій Рибалка

опорний хавбек

1.04.1990 (30 років)

200 тис євро

Сівасспор 31 тур (20.03) Гезтепе - Сівасспор - 3:5

(не потрапив до заявки на матч)

32 тур (03.04) Сівасспор - Трабзонспор - 0:0

(не потрапив до заявки на матч) Ч: 0 (0+0)



В: 0 (0+0)

Туреччина (1 Ліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Джемаль Кизилатеш

опорний хавбек

14.09.1994 (26 років)

125 тис євро

Баликесірспор 27 тур (20.03) Умранієспор - Баликесірспор - 1:2

(вийшов на заміну на 74 хв)

28 тур (04.04) Баликесірспор - Бандімаспор - 2:1

(зіграв 70 хв) Ч: 2 (0+0)



В: 2 (0+0)

Хорватія (1 Ліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Дмитро Льопа

атакувальний хавбек

23.11.1988 (31 рік)

150 тис євро

Осієк 26 тур (19.03) Осієк - Локомотіва - 2:0

(провів весь матч в запасі)

27 тур (03.04) Істра - Осієк - 0:2

(не потрапив до заявки на матч) Ч: 11 (0+0)



В: 11 (0+0)

Євген Чеберко

центральний захисник

23.01.1998 (22 роки)

900 тис євро

Осієк 26 тур (19.03) Осієк - Локомотіва - 2:0

(зіграв весь матч)

27 тур (03.04) Істра - Осієк - 0:2

(зіграв весь матч) Ч: 5 (0+0); Ч: 5 (0+0)

ЛЄ: 1 (0+0)

К: 1 (0+0)



В: 12 (0+0)

Чехія (1 Ліга)

Футболіст Клуб Останні матчі Статистика (за сезон)

Олександр Азацький

центральний захисник

13.01.1994 (26 років)

250 тис євро

Банік 8 січня перейшов до команди «Динамо» Батумі Ч: 3 (0+0)



В: 3 (0+0)

Максим Таловєров

центральний захисник

28.06.2000 (20 років)

300 тис євро

Динамо Ч.Б. 24 тур (21.03) Динамо Ч-Б - Спарта - 0:0

(зіграв весь матч)

25 тур (04.04) Вікторія - Динамо Ч-Б - 2:1

(зіграв весь матч, отримав жк) Ч: 21 (1+1)

К: 1 (0+0)



В: 22 (1+1)

Іван Желізко

опорний хавбек

12.02.2001 (19 років)

100 тис євро

Карвіна 7 лютого перейшов до команди «Валмієра» Ч: 0 (0+0)

К: 2 (0+0)



В: 2 (0+0)

Тарас Качараба

центральний захисник

7.01.1995 (25 років)

800 тис євро

Славія 24 тур (21.03) Славія - Опава - 4:0

(не потрапив до заявки на матч)

25 тур (04.04) Збройовка - Славія - 0:0

(зіграв весь матч) Ч: 4 (0+0); Ч: 10 (2+0)

ЛЄ: 7 (1+0)

К: 2 (0+0)



В: 23 (3+0)

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