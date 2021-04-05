Наши за границей: пушечный удар Соболя, два ассиста Малиновского

У третій колонці таблиці наведені два матчі: останній зіграний і майбутній. У четвертій колонці вказана статистика за сезон - число матчів, голів і асистів у кожному турнірі, де бере участь команда футболіста. Перша цифра - кількість зіграних поєдинків, далі в дужках число забитих м'ячів і гольових передач відповідно.
|Англія (Прем'єр-ліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Олександр Зінченко
лівий захисник
15.12.1996 (24 роки)
20 млн євро
|
Манчестер
Сіті
|
30 тур (03.04) Лестер - Манчестер Сіті - 0:2
|
Ч: 14 (0+0)
|
Андрій Ярмоленко
правий вінгер
23.10.1989 (31 рік)
7,5 млн євро
|
Вест Хем
| 29 тур (21.03) Вест Хем - Арсенал - 3:3
(не потрапив до заявки на матч)
30 тур (05.04) Вулверхемптон - Вест Хем
(не потрапив до заявки на матч)
| Ч: 14 (0+1)
КЛ: 3 (2+3)
КА: 3 (1+0)
В: 20 (3+4)
|Бельгія (Ліга Жупіле)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
|
Андерлехт
|
31 тур (21.03) Андерлехт - Зюльте-Варегем - 4:1
| Ч: 14 (1+1)
К: 4 (0+1)
В: 18 (1+2)
|
Едуард Соболь
лівий захисник
20.04.1995 (25 років)
3 млн євро
|
Брюгге
|
31 тур (21.03) Брюгге - Антверпен - 0:2
| Ч: 23 (2+5)
ЛЧ: 5 (0+0)
К: 1 (0+1)
ЛЄ: 1 (0+0)
В: 30 (2+6)
|
Роман Яремчук
форвард
27.11.1995 (25 років)
13 млн євро
|
Гент
|
31 тур (21.03) Гент - Серкль Брюгге - 1:0
| Ч: 26 (15+4)
ЛЧ: 2 (1+0)
ЛЄ: 5 (1+1)
К: 2 (1+0)
В: 34 (18+5)
|
Роман Безус
атакувальний хавбек
26.09.1990 (30 років)
1,5 млн євро
|
Гент
| 31 тур (21.03) Гент - Серкль Брюгге - 1:0
(зіграв 46 хв)
32 тур (04.04) Стандард - Гент - 2:1
(вийшов на заміну на 78 хв)
| Ч: 20 (0+2)
ЛЧ: 2 (0+0)
ЛЄ: 4 (0+0)
К: 3 (1+1)
В: 29 (1+3)
|
Ігор Пластун
центральный захисник
20.08.1990 (30 років)
1,5 млн євро
|
Гент
|
31 тур (21.03) Гент - Серкль Брюгге - 1:0
| Ч: 11 (2+0)
ЛЧ: 2 (0+0)
ЛЄ: 2 (0+0)
В: 15 (2+0)
|
Євген Макаренко
опорний хавбек
21.05.1991 (29 років)
1 млн євро
|
Кортрейк
|
31 тур (20.03) Ейпен - Кортрейк - 2:0
| Ч: 26 (3+0)
К: 2 (0+1)
В: 28 (3+1)
|
|
| 31 тур (21.03) Мехелен - Левен - 2:2
(зіграв весь матч)
32 тур (03.04) Сент-Трюйден - Мехелен - 2:1
(не потрапив до заявки на матч)
| Ч: 15 (3+1)
К: 2 (1+1)
В: 17 (4+2)
|
Олександр Філіппов
центр-форвард
23.10.1992 (27 років)
900 тис євро
|
Сент-Трюйден
| 29 тур (05.03) Шарлеруа - Сент-Трюйден - 0:0
(не потрапив до заявки на матч)
32 тур (03.04) Сент-Трюйден - Мехелен - 2:1
(вийшов на заміну на 90+2 хв)
| Ч: 14 (1+4)
К: 1 (0+0)
В: 15 (1+4)
|Греція (Суперліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Дмитро Чигринський
центральний захисник
7.11.1986 (33 роки)
400 тис євро
|
АЕК
| 1 тур плей-оф (21.03) ПАОК - АЕК - 3:1
(не потрапив до заявки на матч, травма)
2 тур плей-оф (04.04) АЕК - Олімпіакос - 1:5
(не потрапив до заявки на матч, травма)
|
Ч: 10 (0+0)
|
Євген Шахов
центральний хавбек
30.11.1990 (29 років)
1,5 млн євро
|
АЕК
| 1 тур плей-оф (21.03) ПАОК - АЕК - 3:1
(вийшов на заміну на 58 хв, отримав жк)
2 тур плей-оф (04.04) АЕК - Олімпіакос - 1:5
(не потрапив до заявки на матч)
|
Ч: 20 (3+1)
|
Олег Данченко
правий захисник
1.08.1994 (26 років)
2,3 млн євро
|
АЕК
| 1 тур плей-оф (21.03) ПАОК - АЕК - 3:1
(вийшов на заміну на 81 хв)
2 тур плей-оф (04.04) АЕК - Олімпіакос - 1:5
(зіграв весь матч)
|
Ч: 6 (0+0)
|
Максим Максименко
центральний захисник
28.05.1990 (30 років)
400 тис євро
|
Ларіса
| 1 тур плей-оф (20.03) Смірніс - Ларіса - 0:2
(зіграв весь матч)
2 тур плей-оф (03.04) Ларіса - Панетолікос - 1:1
(зіграв весь матч)
|
Ч: 7 (0+1)
|
Владислав Наумець
лівий півзахисник
7.03.1999 (21 рік)
350 тис євро
|
Яніна
| 1 тур плей-оф (20.03) Яніна - Атромітос - 1:0
(провів весь матч в запасі)
2 тур плей-оф (03.04) ОФІ - Яніна - 2:1
(вийшов на заміну на 46 хв, отримав жк)
| Ч: 16 (1+0)
К: 3 (1+0)
В: 19 (2+0)
|Данія (Суперліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Сергій Гринь
лівий вінгер
6.06.1994 (26 років)
300 тис євро
|
Вайле
|30 вересня 2020 року покинув команду
|
Ч: 1 (0+0)
|Іспанія (Прімера)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Андрій Лунін
голкіпер
11.02.1999 (21 рік)
3 млн євро
|
Реал Мадрид
| 29 тур (03.04) Реал - Ейбар - 2:0
(провів весь матч в запасі)
ЛЧ 1/4 (06.04) Реал - Ліверпуль
| Ч: 0
К: 1 (-2)
В: 1 (-2)
|Іспанія (Сегунда)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Роман Зозуля
форвард
17.11.1989 (30 років)
400 тис євро
|
Альбасете
| 32 тур (31.03) Альбасете - Кастельон - 0:1
(зіграв 75 хв, отримав жк)
33 тур (04.03) Альбасете - Еспаньол - 0:3
(вийшов на заміну на 65 хв)
| Ч: 30 (2+1)
В: 30 (2+1)
|
Ярослав Мейхер
голкіпер
21.03.2000 (20 років)
100 тис євро
|
Логроньєс
| 32 тур (30.03) Понферрадіна - Логроньєс - 2:2
(не потрапив до заявки на матч)
33 тур (03.04) Логроньєс - Тенеріфе - 1:0
(не потрапив до заявки на матч)
| Ч: 4 (-5)
В: 4 (-5)
|
Богдан Мілованов
правий захисник
19.04.1998 (22 роки)
600 тис євро
|
Спортінг
|
32 тур (30.03) Райо Валекано - Спортінг - 0:1
| Ч: 18 (0+0)
К: 2 (0+0)
В: 20 (0+0)
|Італія (Серія А)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Руслан Маліновський
центральний хавбек
4.05.1993 (27 років)
21 млн євро
|
Аталанта
| 28 тур (21.03) Верона - Аталанта - 0:2
(зіграв 87 хв, 1 гол + 1 асист)
29 тур (03.04) Аталанта - Удінезе - 3:2
(зіграв 78 хв, 2 асисти)
| Ч: 27 (3+6)
ЛЧ: 4 (0+0)
К: 2 (1+0)
В: 33 (4+6)
|
Віктор Коваленко
атакувальний хавбек
14.02.1996 (24 роки)
6 млн євро
|
Аталанта
| 28 тур (21.03) Верона - Аталанта - 0:2
(вийшов на заміну на 87 хв)
29 тур (03.04) Аталанта - Удінезе - 3:2
(провів весь матч в запасі)
| Ч: 1 (0+0)
В: 1 (0+0)
|
Сержіо Якубів
центральний захисник
26.01.2002 (18 років)
-
|
Кротоне
| 28 тур (20.03) Кротоне - Болонья - 2:3
(не потрапив до заявки на матч)
29 тур (03.04) Наполі - Кротоне - 4:3
(не потрапив до заявкина матч)
| Ч: 0
В: 0
|Кіпр (Перший дивізіон)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Євген Селін
лівий захисник
9.05.1988 (32 роки)
400 тис євро
|
Анортосіс
|
30 тур (21.03) Анортосіс - АЕЛ - 1:2
| Ч: 11 (1+0)
ЛЄ: 1 (0+0)
В: 12 (1+0)
|
Артур Рудько
воротар
7.05.1992 (28 років)
500 тис євро
|
Пафос
| 30 тур (20.03) Пафос - Неа Саламіна - 3:0
(зіграв весь матч)
31 тур (05.04) Енозіс - Пафос
|
Ч: 30 (-30)
|
Орест Кузик
лівий вінгер
17.05.1995 (25 років)
300 тис євро
|
Пафос
| 30 тур (20.03) Пафос - Неа Саламіна - 3:0
(провів весь матч в запасі)
31 тур (05.04) Енозіс - Пафос
|
Ч: 9 (1+0)
|
Ілля Марковський
центр-форвард
6.06.1997 (23 роки)
200 тис євро
|
Енозіс
| 30 тур (20.03) Етнікос - Енозіс - 1:0
(не потрапив до заявки на матч)
31 тур (05.04) Енозіс - Пафос
| Ч: 26 (1+2)
В: 26 (1+2)
|
Ігор Худоб'як
атакувальний хавбек
20.02.1985 (35 років)
150 тис євро
|
Етнікос
|
30 тур (20.03) Етнікос - Енозіс - 1:0
|
Ч: 28 (3+1)
|Німеччина (2-а Бундесліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Ерік Шуранов
форвард
22.02.2002 (18 років)
350 тис євро
|
Нюрнберг
| 26 тур (21.03) Гройте Фюрт - Нюрнберг - 2:2
(зіграв 77 хв, 1 гол)
27 тур (04.03) Нюрнберг - Падерборн - 2:1
(зіграв 72 хв)
| Ч: 7 (1+0)
В: 7 (1+0)
|
Борис Тащи
форвард
26.07.1993 (27 років)
400 тис євро
|
Санкт-Паулі
|13 січня покинув команду
| Ч: 9 (0+0)
К: 1 (0+0)
В: 10 (0+0)
|Португалія (Прімейра)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Євгеній Сердюк
форвард
24.04.1998 (22 роки)
150 тис євро
|
Боавішта
| 24 тур (21.03) Боавішта - Фаренсе - 0:1
(не потрапив до заявки на матч)
25 тур (04.04) Белененсеш - Боавішта - 0:2
(не потрапив до заявки на матч)
| Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
|Сербія (Суперліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Євген Павлов
форвард
12.03.1991 (29 років)
400 тис євро
|
Раднік
|1 січня 2021 року залишив команду.
| Ч: 17 (6+1)
К: 2 (3+0)
В: 19 (9+1)
|Туреччина (Суперліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Богдан Бутко
правий захисник
13.01.1991 (30 років)
750 тис євро
|
Ерзурумспор
| 31 тур (21.03) Антальяспор - Ерзурумспор - 3:1
(зіграв весь матч, отримав жк)
32 тур (04.04) Ерзурумспор - Коньяспор - 1:2
(провів весь матч в запасі)
| Ч: 7 (0+0)
В: 7 (0+0)
|
Артем Кравець
центр-форвард
3.06.1989 (31 рік)
800 тис євро
|
Коньяспор
| 31 тур (21.03) Коньяспор - Аланьяспор - 1:0
(вийшов на заміну на 75 хв)
32 тур (04.04) Ерзурумспор - Коньяспор - 1:2
(вийшов на заміну на 83 хв)
| Ч: 23 (8+2)
К: 1 (0+0)
В: 24 (8+2)
|
Микола Морозюк
правий захисник
17.01.1988 (32 роки)
400 тис євро
|
Різеспор
| 31 тур (19.03) Галатасарай - Різеспор - 3:4
(зіграв весь матч, отримав жк)
32 тур (03.04) Різеспор - Карагюмрюк - 0:0
(зіграв 46 хв)
| Ч: 24 (0+2)
В: 24 (0+2)
|
Сергій Рибалка
опорний хавбек
1.04.1990 (30 років)
200 тис євро
|
Сівасспор
| 31 тур (20.03) Гезтепе - Сівасспор - 3:5
(не потрапив до заявки на матч)
32 тур (03.04) Сівасспор - Трабзонспор - 0:0
(не потрапив до заявки на матч)
| Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
|Туреччина (1 Ліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Джемаль Кизилатеш
опорний хавбек
14.09.1994 (26 років)
125 тис євро
|
Баликесірспор
| 27 тур (20.03) Умранієспор - Баликесірспор - 1:2
(вийшов на заміну на 74 хв)
28 тур (04.04) Баликесірспор - Бандімаспор - 2:1
(зіграв 70 хв)
| Ч: 2 (0+0)
В: 2 (0+0)
|Хорватія (1 Ліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Дмитро Льопа
атакувальний хавбек
23.11.1988 (31 рік)
150 тис євро
|
Осієк
| 26 тур (19.03) Осієк - Локомотіва - 2:0
(провів весь матч в запасі)
27 тур (03.04) Істра - Осієк - 0:2
(не потрапив до заявки на матч)
| Ч: 11 (0+0)
В: 11 (0+0)
|
Євген Чеберко
центральний захисник
23.01.1998 (22 роки)
900 тис євро
|
Осієк
| 26 тур (19.03) Осієк - Локомотіва - 2:0
(зіграв весь матч)
27 тур (03.04) Істра - Осієк - 0:2
(зіграв весь матч)
| Ч: 5 (0+0); Ч: 5 (0+0)
ЛЄ: 1 (0+0)
К: 1 (0+0)
В: 12 (0+0)
|Чехія (1 Ліга)
|Футболіст
|Клуб
|Останні матчі
|Статистика (за сезон)
|
Олександр Азацький
центральний захисник
13.01.1994 (26 років)
250 тис євро
|
Банік
|8 січня перейшов до команди «Динамо» Батумі
| Ч: 3 (0+0)
В: 3 (0+0)
|
Максим Таловєров
центральний захисник
28.06.2000 (20 років)
300 тис євро
|
Динамо Ч.Б.
| 24 тур (21.03) Динамо Ч-Б - Спарта - 0:0
(зіграв весь матч)
25 тур (04.04) Вікторія - Динамо Ч-Б - 2:1
(зіграв весь матч, отримав жк)
|
Ч: 21 (1+1)
|
Іван Желізко
опорний хавбек
12.02.2001 (19 років)
100 тис євро
|
Карвіна
|7 лютого перейшов до команди «Валмієра»
| Ч: 0 (0+0)
К: 2 (0+0)
В: 2 (0+0)
|
Тарас Качараба
центральний захисник
7.01.1995 (25 років)
800 тис євро
|
Славія
| 24 тур (21.03) Славія - Опава - 4:0
(не потрапив до заявки на матч)
25 тур (04.04) Збройовка - Славія - 0:0
(зіграв весь матч)
| Ч: 4 (0+0); Ч: 10 (2+0)
ЛЄ: 7 (1+0)
К: 2 (0+0)
В: 23 (3+0)
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Статистика українських легіонерів в сезоні-2018/19
Денис Шаховец, Sport.ua
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Если из Италии предложения есть, то там он заиграет.
Снова баечку расскажу,- про трофеи в АТБ на посту!
А рыбак рыбака @бёт издалека!
И,плевать,что крупной рыбы Я не смог добыть пока!🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Где статистика предголевых передач?
Вы же нас к этому уже приучили
Опанас (гладить Толю по голові): Билі, синок, оні кpугом билі.
(Лесь Подерв'янський)
НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
Опанас (гладить Толю по голові): Билі, синок, оні кpугом билі.
(Лесь Подерв'янський)
НАШІ - це, я так думаю, гравці з українським паспортом, які є легіонерами, а легіонер з фігзначиїмпаспортом то навряд чи можна вважати нашим.
Если из Италии предложения есть, то там он заиграет.
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