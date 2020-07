Английская Премьер-лига. 32-й тур.

«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» – 4:0



Кевин Де Брёйне (25, с пенальти), Рахим Стерлинг (35), Филип Фоден (45), Алекс Окслейд-Чемберлен (66, автогол).



Бенжамен Менди (41), Кайл Уолкер (56) - Джозеф Гомес (24), Джордан Хендерсон (90) .

«Манчестер Сити»: Эдерсон - Бенжамен Менди, Эмерик Лапорт, (Николас Отаменди, 79) Эрик Гарсия, Кайл Уолкер (Жоау Канселу, 73) - Филип Фоден, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне - Рахим Стерлинг (Бернарду Силва, 79), Габриэл Жезус.

Запасные: Клаудио Браво, Александр Зинченко, Жоау Канселу, Николас Отаменди, Джон Стоунс, Томми Дойл, Давид Сильва, Бернарду Силва, Рияд Марез.

«Ливерпуль»: Алисон Бекер - Джозеф Гомес (Алекс Окслейд-Чемберлен, 46), Трент Александер-Арнольд, (Жоау Канселу, 76) Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк - Жоржиньо Вейналдум (Наби Кейта, 62), Фабиньо, Джордан Хендерсон - Мохамед Салах, Садио Мане (Такуми Минамино, 85), Роберто Фирмино (Дивок Ориги, 62).

Запасные: Адриан, Неко Уильямс, Харви Эллиотт, Кёртис Джонс, Наби Кейта, Джеймс Милнер, Алекс Окслейд-Чемберлен, Такуми Минамино, Дивок Ориги.

Стадион: «Сити оф Манчестер» (Манчестер, Англия).

Арбитр: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Англия).



90+7 мин. МАТЧ ОКОНЧЕН



90+6 мин. ВАР сказал свое веское слово: гол не засчитан!



90+5 мин. ГОООООООЛ! Марез слева ворвался в штрафную и пробил под ближнюю штангу!



90+3 мин. Угловой гостей справа - мяч в воздухе пересек линию ворот.



90+1 мин. Рефери компенсировал 4 минуты.



90 мин. Хендерсон сфолил возле чужой штрафной.



88 мин. Робертсон подал угловой справа - вратарь выбил мяч кулаками.



86 мин. Подача гостей слева, рикошет - и мяч у вратаря.



85 мин. Мане меняет Минамино.

82 мин. После подачи слева Де Брёйне пробил головой с линии штрафной - неточно.

81 мин. Марез мощно пробил с ходу - неточно.



79 мин. Лапорт и Стерлинг ушли с поля, их меняют Отмаенди и Силва.



77 мин. Салах несильно пробил с ходу - вратарь накрыл мяч.



76 мин. Александер-Арнольд уходит с поля, его сменил Жоау Канселу.



74 мин. Ориги оказался вне игры.



73 мин. Канселу меняет Уолкера.



72 мин. Перерыв на водопой.



69 мин. Хозяева продолжают владеть преимуществом.



66 мин. ГОООООООЛ! Стерлинг завершал контратаку ударом низом от линии вратарской - Окслейд-Чемберлен в подкате пытался выбить мяч, но отправил его в сетк собственных ворот!



65 мин. Угловой Ливерпуля слева - защитник выбил мяч головой.

62 мин. Вместо Вейналдума и Фирмино вышли Кейта и Ориги.

60 мин. Ливерпуль пытается спасти если не игру, то хотя бы престиж. Увы, хозяева надежны в обороне.



57 мин. Эххххх! Александер-Арнольд со штрафного бил в дальний угол - мимо стенки, но и мимо ворот!



56 мин. Мане был сбит Уолкером на линии штрафной!



54 мин. Ну да... Мотивация! Мане не смог остановить мяч во вратарской "горожан", хотя момент был просто шикарный!



52 мин. Угловой Сити справа - мяч выбит. А затем Де Брёйне оказался в офсайде.



51 мин. Угловой хозяев справа - без удара.



50 мин. Опасно! Стерлинг бил из полукружия штрафной - рикошет и угловой!



49 мин. Уххххх! Жезус бил с ходу от линии штрафной - кипер накрыл мяч!



48 мин. Угловой хозяев слева - вратарь поймал мяч.



46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



Вместо Гомеса игру продолжит Алекс Окслейд-Чемберлен.



45+3 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45+1 мин. Три минуты компенсировал рефери.



45 мин. ГОООООООЛ! Классная комбинация после аута на левом фланге! В итоге Фоден бил из пределов штрафной - и не промахнулся!

41 мин. Менди заработал "горчичник".



40 мин. В последние минуты игра проходит между штрафными, без моментов.



38 мин. Владение мячом - 52:48% в пользу хозяев. Они и фолят чаще - 4:2.



35 мин. ГОООООООЛ! Менди перехватил пас Вейналдума, разогнал контратаку. Стерлинг принял мяч в штрафной (пас отдал Фоден), обыграл защитника - и пробил низом мимо голкипера!



33 мин. Эдерсон далеко вышел из штрафной. Опередил Салаха, затем вынужден был обыгрывать еще одного соперника и в итоге выбил мяч в аут!



32 мин. Фабиньо опасно прострелил справа - Родриго вынес мяч.



29 мин. М-да... Жезус оказался на ударной позиции вблизи угла вратарской. Опорная нога поехала, и мяч улетел далеко в сторону от ворот.



27 мин. Перерыв на водопой.



25 мин. ГОООООООЛ! Де Брёйне развел кипера и мяч по противоположным углам ворот!



24 мин. ПЕНАЛЬТИ! Стерлинг ворвался в штрафную, и на углу вратарской Гомес рукой схватил его... гммм... ниже пояса.



23 мин. Де Брёйне упал в штрафной гостей, но при этом сам сфолил. Потом оказалось, что еще раньше был фол ближе к середине поля.



19 мин. Моментище! Салах с линии штрафной пробил с ходу - в ШТАНГУ! Мане не смог обработать мяч после отскока - будет удар от ворот.



19 мин. Две подряд подачи Ливерпуля справа - защитники играют безошибочно.



18 мин. Жезус забежал в офсайд.



17 мин. Робертсон навесил слева - в руки вратарю.



14 мин. Равная борьба, без моментов.

11 мин. После навеса справа Мане пробил головой - очень неточно.



10 мин. Неплохая атака Сити ударом в створ не завершилась.



7 мин. Пока свежее выглядит Ливерпуль, "горожане" в основном обороняются.



4 мин. Опасно! Эдерсон вовремя вышел из ворот и не дал пробить Салаху, а затем уже лежа накрыл мяч после несильного удара Фирмино.

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в голубых футболках и белых трусах, гости - в красном.



Чемпионский коридор для Ливерпуля:





Стадион готово к матчу:





В четверг, 2-го июля, состоится встреча 32-го тура английской Премьер-лиги, в которой «Манчестер Сити» принимает «Ливерпуль». Поединок пройдет в Манчестере на поле стадиона «Сити оф Манчестер», начало в 22:15 по киевскому времени.



Несмотря на то, что встречаются два лидера АПЛ, матч практически не представляет интереса с точки зрения турнирной таблицы. «Ливерпуль» уже оформил чемпионство, а «Горожане» на 8 очков опережают ближайшего преследователя. Но разве сот этого станет менее интересным поединок столь принципиальных команд и не менее принципиальных тренеров?



Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Манчестер Сити» – «Ливерпуль».