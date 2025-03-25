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Испания
25 марта 2025, 21:04 |
627
0

Топовое предложение. Звезда Реала может перебраться в Ман Сити

Английский гранд заинтересован в трансфере Родриго

25 марта 2025, 21:04 |
627
0
Топовое предложение. Звезда Реала может перебраться в Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго привлекает внимание «Манчестер Сити», сообщает El Chiringuito.

По информации источника, представители английского гранда контактировали с отцом футболиста. ему сообщили о том, что Родриго сможет выступать на предпочитаемой им позиции левого вингера, а его зарплата будет увеличена.

В текущем сезоне Родриго провел 41 матч на клубном уровне, забил 13 голов и отдал 8 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что у «Барсы» есть козырь для того, чтобы украсть у «Реала» суперталанта.

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Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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