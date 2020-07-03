ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на разгромную победу над Ливерпулем

В матче 32 тура английской Премьер-лиги лицом к лицу сошлись «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». «Горожане» разгромили досрочного чемпиона Англии со счетом 4:0.
В этом видео предлагаем вашему вниманию послематчевую пресс-конференцию наставника «Сити» Пепа Гвардиолы.
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Источник — Sport.ua
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