32-й тур
Ман Сити
:
Ливерпуль
02.07.2020 22:15   ТВ-трансляция: 

Манчестер Сити - Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

«Ливерпуль» уже в ранге чемпиона едет в гости к «Сити»

  • 01.07.2020 15:50
  • 342 просмотра
  • 0 комментариев
Манчестер Сити - Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© twitter.com/ManCity

В центральном матче 32-го тура АПЛ «Манчестер Сити» дома будет принимать «Ливерпуль». Матч двух безоговорочно лучших команд АПЛ мог бы стать самым ожидаемым событием концовки английского сезона, вот только турнирного значения он уже не будет иметь практически никакого.

Выездное поражение «Манчестер Сити» в 31-м туре от «Челси» принесло «Ливерпулю» долгожданный чемпионский титул – первый за 30 лет. И это за 7 туров до финиша – рекорд АПЛ! Учитывая то, что из Лиги чемпионов «Ливерпуль» вылетел еще до карантина, найти мотивацию на концовку сезона команде Юргена Клоппа будет непросто.

Устраивать чемпионский коридор своему главному сопернику – не самая приятная процедура для «Манчестер Сити», однако наставник «Горожан» Пеп Гвардиола пообещал, что его команда это сделает.

У Александра Зинченко и компании турнирной мотивации также не очень много. Чемпионский титул защитить не удалось, а отрыв от третьего места, которое занимает «Лестер», даже после поражения от «Челси» остается внушительным – 8 очков. И сложно представить себе сценарий, при котором «Сити» за 7 туров такое преимущество растеряет.

Что касается кадровой ситуации, то обе команды сыграют в составах, далеких от оптимальных. Пеп Гвардиола не сможет рассчитывать на главного бомбардира команды Серхио Агуэро, а опытнейший Фернандиньо не сыграет из-за дисквалификации – в матче с «Челси» он получил красную карточку.

У «Ливерпуля» снова угодил в лазарет Жоэль Матип – он вылетел до конца сезона. Также в матче с «Сити» Юрген Клопп не сможет рассчитывать на Джеймса Милнера и Джердана Шакири.

Наличие хоть какой-то турнирной мотивации, по мнению букмекеров, делает «Сити» фаворитом матча. Коэффициент на победу хозяев – 2,1, за «Ливерпуль» - 3,5. Вероятность ничьи – 3,94.

2 июля, четверг

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»
Манчестер. «Etihad Stadium». Начало - в 22:15
ТВ-трансляция на «Setanta Sports Украина»
Прогноз Sport.ua — 2:1
Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Олег Дидух, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности