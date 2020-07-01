В центральном матче 32-го тура АПЛ «Манчестер Сити» дома будет принимать «Ливерпуль». Матч двух безоговорочно лучших команд АПЛ мог бы стать самым ожидаемым событием концовки английского сезона, вот только турнирного значения он уже не будет иметь практически никакого.

Выездное поражение «Манчестер Сити» в 31-м туре от «Челси» принесло «Ливерпулю» долгожданный чемпионский титул – первый за 30 лет. И это за 7 туров до финиша – рекорд АПЛ! Учитывая то, что из Лиги чемпионов «Ливерпуль» вылетел еще до карантина, найти мотивацию на концовку сезона команде Юргена Клоппа будет непросто.

Устраивать чемпионский коридор своему главному сопернику – не самая приятная процедура для «Манчестер Сити», однако наставник «Горожан» Пеп Гвардиола пообещал, что его команда это сделает.

У Александра Зинченко и компании турнирной мотивации также не очень много. Чемпионский титул защитить не удалось, а отрыв от третьего места, которое занимает «Лестер», даже после поражения от «Челси» остается внушительным – 8 очков. И сложно представить себе сценарий, при котором «Сити» за 7 туров такое преимущество растеряет.

Что касается кадровой ситуации, то обе команды сыграют в составах, далеких от оптимальных. Пеп Гвардиола не сможет рассчитывать на главного бомбардира команды Серхио Агуэро, а опытнейший Фернандиньо не сыграет из-за дисквалификации – в матче с «Челси» он получил красную карточку.

У «Ливерпуля» снова угодил в лазарет Жоэль Матип – он вылетел до конца сезона. Также в матче с «Сити» Юрген Клопп не сможет рассчитывать на Джеймса Милнера и Джердана Шакири.

Наличие хоть какой-то турнирной мотивации, по мнению букмекеров, делает «Сити» фаворитом матча. Коэффициент на победу хозяев – 2,1, за «Ливерпуль» - 3,5. Вероятность ничьи – 3,94.

2 июля, четверг