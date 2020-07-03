Ман Сити – Ливерпуль – 4:0. Видео голов и обзор матча

В матче 32-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» дома разгромил «Ливерпуль» со счетом 4:0.
Лучшие моменты матча Ман Сити - Ливерпуль
|66'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Алекс Окслейд- Чемберлен (Ливерпуль).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Ман Сити).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Ман Сити).
|25'
|ГОЛ ! С пенальти забил Кевин де Брюйне (Ман Сити).
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Источник — Sport.ua
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