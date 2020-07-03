Манчестер Сити дома разгромил Ливерпуль

Поединок 32-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» начался по-чемпионски. Хозяева устроили «красным» «чемпионский коридор».

Но больше расслабленным гостям не потакали! К перерыву «горожане» вели в счете 3:0. Сперва Де Брёйне реализовал пенальти, назначенный за фол Гомеса против Стерлинга. Затем сам Стерлинг завершил контратаку, начатую Менди и продолженную Фоденом. А под занавес тайма уже Фоден после паса Де Брёйне довел счет до крупного – 3:0. Итого – сразу три футболиста «Манчестер Сити» записали на свой счет по «1+1» по системе «гол+пас»! К слову, «Ливерпуль» в АПЛ пропустил три гола за тайм впервые с мая 2015-го, когда проиграл «Сток Сити».

После перерыва «красные» попытались спасти игру, правда, без особого рвения. «Ливерпуль» даже забил гол – но в собственные ворота: Окслейд-Чемберлен в подкате срезал мяч после удара Стерлинга. В конце игры «горожане» довели, казалось, счет до непривычного, но ВАР отменил взятие ворот.

4:0, и «Сити» набрал 66 очков, укрепившись на 2-й строчке турнирной таблицы. 5 июля команда едет в гости к «Саутгемптону». У «Ливерпуля» 86 баллов и первое место, а в воскресенье «красные» принимают «Астон Виллу».



Английская Премьер-лига. 32-й тур.

«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» – 4:0



Кевин Де Брёйне (25, с пенальти), Рахим Стерлинг (35), Филип Фоден (45), Алекс Окслейд-Чемберлен (66, автогол).



Бенжамен Менди (41), Кайл Уолкер (56) - Джозеф Гомес (24), Джордан Хендерсон (90) .

«Манчестер Сити»: Эдерсон - Бенжамен Менди, Эмерик Лапорт, (Николас Отаменди, 79) Эрик Гарсия, Кайл Уолкер (Жоау Канселу, 73) - Филип Фоден, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне - Рахим Стерлинг (Бернарду Силва, 79), Габриэл Жезус.



«Ливерпуль»: Алисон Бекер - Джозеф Гомес (Алекс Окслейд-Чемберлен, 46), Трент Александер-Арнольд, (Жоау Канселу, 76) Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк - Жоржиньо Вейналдум (Наби Кейта, 62), Фабиньо, Джордан Хендерсон - Мохамед Салах, Садио Мане (Такуми Минамино, 85), Роберто Фирмино (Дивок Ориги, 62).



Стадион: «Сити оф Манчестер» (Манчестер, Англия).

Арбитр: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Англия).



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