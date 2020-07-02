ФОТО ДНЯ. Манчестер Сити устроил чемпионский коридор для Ливерпуля

Перед матчем АПЛ «Манчестер Сити» - «Ливерпуль» хозяева выстроили для соперника так называемый чемпионский коридор и поздравили конкурента с досрочным завоеванием титула.
Для «Красных» это первый титул в эру АПЛ.
Skysports.com
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.