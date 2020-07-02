ФОТО ДНЯ. Манчестер Сити устроил чемпионский коридор для Ливерпуля

Команда поприветствовала чемпиона

  • 02.07.2020 22:34
  • 4326 просмотров
  • 4 комментария
ФОТО ДНЯ. Манчестер Сити устроил чемпионский коридор для Ливерпуля
© Skysports.com

Перед матчем АПЛ «Манчестер Сити» - «Ливерпуль» хозяева выстроили для соперника так называемый чемпионский коридор и поздравили конкурента с досрочным завоеванием титула.

Для «Красных» это первый титул в эру АПЛ.

Skysports.com

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Источник — Sport.ua

(23 голоса)

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Комментарии
    Maxcrimea10
      Maxcrimea10, 02.07.2020 23:33
    -1
    Выставили коридор и насыпали за воротник, джентельмены)
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 02.07.2020 23:04
    +1
    Мужики! Снимаю шляпу)
    Ссылка
    Vetal
      Vetal, 02.07.2020 22:48
    +6
    Молодцы МС
    Ссылка
    Sergey Kovaleff
    online
      Sergey Kovaleff, 02.07.2020 22:36
    +14
    Вот это и есть здорОвая спортивная борьба с уважением.
    Ссылка
    Sergey Kovaleff
    online
      Sergey Kovaleff, 02.07.2020 22:36
    +14
    Вот это и есть здорОвая спортивная борьба с уважением.
    Ссылка
    Vetal
      Vetal, 02.07.2020 22:48
    +6
    Молодцы МС
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 02.07.2020 23:04
    +1
    Мужики! Снимаю шляпу)
    Ссылка
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