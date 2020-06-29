Во вторник, 30-го июня, состоится поединок тридцать третьего тура испанской Ла Лиги, в котором каталонская «Барселона» сразится против мадридского «Атлетико». Матч пройдет в Барселоне (Испания), на поле стадиона «Камп Ноу», начало в 23:00.

Тренерская скамья под Кике Сетьеном раскачивается изо всех сил. «Барселона» после выхода из карантина допустила уже две осечки, что позволило мадридскому «Реалу» не только догнать действующего чемпиона в турнирной таблице, но и оставить его позади себя. Во многом определяющей для «блаугранас» станет предстоящая игра против коллектива, который чуть ли не единственный может превзойти каталонцев в ненависти к «сливочным». Речь идет о мадридском «Атлетико», которому не так давно удалось подвинуть андалусскую «Севилью» с третьей позиции, и который уже выбивал «Барселону» в этом сезоне из полуфинала Суперкубка Испании. Теперь Симеоне и его команда приедут мстить за поражение в первом круге.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Барселоной» и «Атлетико».