33-й тур
Барселона
:
Атлетико Мадрид
30.06.2020 23:00   ТВ-трансляция: 

Барселона – Атлетико. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 33-го тура испанской Ла Лиги

  • 29.06.2020 23:48
  • 203 просмотра
  • 0 комментариев
Барселона – Атлетико. Текстовая трансляция матча
© fcbarcelona.com

Во вторник, 30-го июня, состоится поединок тридцать третьего тура испанской Ла Лиги, в котором каталонская «Барселона» сразится против мадридского «Атлетико». Матч пройдет в Барселоне (Испания), на поле стадиона «Камп Ноу», начало в 23:00.

Тренерская скамья под Кике Сетьеном раскачивается изо всех сил. «Барселона» после выхода из карантина допустила уже две осечки, что позволило мадридскому «Реалу» не только догнать действующего чемпиона в турнирной таблице, но и оставить его позади себя. Во многом определяющей для «блаугранас» станет предстоящая игра против коллектива, который чуть ли не единственный может превзойти каталонцев в ненависти к «сливочным». Речь идет о мадридском «Атлетико», которому не так давно удалось подвинуть андалусскую «Севилью» с третьей позиции, и который уже выбивал «Барселону» в этом сезоне из полуфинала Суперкубка Испании. Теперь Симеоне и его команда приедут мстить за поражение в первом круге.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Барселоной» и «Атлетико».

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Илья Береза, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности