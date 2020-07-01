Барселона сыграла вничью с Атлетико в матче с тремя пенальти

Действующий чемпион испанской Ла Лиги еще до ухода на продолжительный карантин начал демонстрировать неуверенные результаты, но после возобновления сезона ситуация в турнирной таблице для каталонской «Барселоны» начала и вовсе принимать угрожающе негативные оттенки. Потеря лидерской позиции из-за превосходства мадридского «Реала» по статистическим показателям не стала полноценным тревожным звонком для подопечных Кике Сетьена после ничейной игры с «Севильей», и уже через тур каталонцы вновь допустили осечку, отпустив принципиального соперника в отрыв.



Вести заочную борьбу за право защитить чемпионский титул в условиях насыщенного календаря «блаугранас» было бы еще сложнее, если бы сразу за ничьей в Виго (2:2) последовала бы тренерская отставка, поэтому руководством клуба все разговоры в этом направлении были мгновенно пресечены. Кике Сетьен готовил команду к матчу против мадридского «Атлетико» в привычном режиме. А играть «сине-гранатовым» в отчетной встрече приходилось против своего теневого преследователя, хотя даже отставание команды Симеоне в 11 очков вряд ли могло повлиять на прагматичный подход «матрасников» к матчам за результат в конце сезона.



Ударное начало первого тайма помогло «Барселоне» создать психологический фундамент для быстрого гола. Каталонцы сразу перешли от слов к делу, от стартового свистка обосновавшись на чужой половине поля. Однако «Атлетико» долго не показывал своего желания наглухо закрываться в обороне. Линия атаки гостей уверенно себя чувствовала при стандартных положения и при необходимости быстро пересечь центр поля, поэтому хозяевам так и не удалось полноценно стать хозяевами ситуации на футбольном газоне.



Впрочем, на оформление быстрого гола со стороны «сине-гранатовых» это никак не повлияло. Месси подал с углового на правом фланге на ближний угол вратарской, откуда Бускетс хотел продлить полет мяча вглубь чужих владений, но точно не мог ожидать, что Диего Коста станет автором забитого мяча после этого паса. Нападающий неудачно попытался заблокировать траекторию передачи, неосторожным движением ноги срезав мяч в ворота своей команды впервые в профессиональной карьере.



Потеря концентрации на фоне успеха от каталонской обороны обошлась им мгновенным пенальти в их ворота. Карраско лихо убежал от Пике в левую половину штрафной, где защитнику только с фолом удалось остановить оппонента. Диего Коста взялся исполнять одиннадцатиметровый, но тер Штегена так и не переиграл своим ударом в правый угол. Вот только немецкий голкипер слишком рано покинул линию ворот перед ударом соперника, в результате чего «Атлетико» получил право перебить стандартное положение. Сауль пробил также, как и партнер по команде, но голкипер «Барселоны» не разгадал его замысел.



Затем, началась персональная гонка Лионеля Месси за 700-м забитым мячом в карьере. Аргентинский полузащитник всячески пытался подловить Облака на ошибке с помощью дальних ударов, и однажды это ему даже удалось совершить, вот только Яна подстраховал каркас ворот. Но терпение и работоспособность Лео поражают воображение по ходу всей его карьеры, так что выждать свой очередной шанс ему не составило труда. А тут еще и Семеду удачно подставился под фол со стороны Фелипе на входе в правый фланг чужой штрафной, после чего Лионель Месси оформил заветное достижение ударом Паненкой по центру ворот. К слову, свой 600-й гол аргентинец забил также в матче против «Атлетико».



В конце матча награду лучшего игрока встречи получил Янник Феррейра-Карраско. И не просто так она ему досталась. Бельгиец в одном из эпизодов в середине второго тайма вновь убежал по левому флангу чужой штрафной, где его ноги неосторожно подцепил Нельсон Семеду. С очередным ударом с пенальти от Сауля, вновь в правый нижний угол, тер Штеген почти справился, но так и не перевел мяч в сторону от ворот.



Кике Сетьену необходимо было срочно обновлять атакующие порядки своей команды, но всколыхнуть игру «Барселоны» заменами редко удается. Не получилось провернуть этот маневр и в этот раз – с недавних пор «бело-черный» Артур так и остался на скамейке, а выход Фати и Гризманна был слишком поздним, поэтому не имел шансов на успех. В итоге, мадридский «Реал» имеет все шансы обеспечить себе относительно беззаботное будущее, если победит в матче отчетного тура «Хетафе».



В следующем туре каталонская «Барселона» сыграет в гостях у «Вильярреала», а мадридский «Атлетико» проведет домашнюю встречу с «Мальоркой».

Испанская Ла Лига. 33-й тур.

Барселона – Атлетико – 2:2



Коста, 12 (авт.), Месси, 50 (пен.) – Сауль, 18 (пен.), 62 (пен.)



тер Штеген, 17, Пике, 18, Месси, 60 – Сауль, 36, Фелипе, 51, Карраско, 80, Лемар, 90+4

Барселона: тер Штеген – Альба, Ленгле, Пике, Семеду – Пуч, Ракитич (Роберто, 63), Бускетс (Фати, 85), Видаль (Гризманн, 90) – Суарес, Месси.

Атлетико: Облак – Лоди, Фелипе, Хименес, Ариас – Карраско (Лемар, 84), Сауль, Томас, Льоренте (Жоау Феликс, 69) – Коста (Мората, 76), Корреа (Витоло, 84).

Арбитр: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Арресифе, Испания)

Стадион: «Камп Ноу» (Барселона, Испания)



Удары (в створ): 12 (5) – 10 (3)

Угловые: 3 – 1

Оффсайды: 3 – 1.

БАРСЕЛОНА-АТЛЕТИКО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 24°C