30 июня в Ла Лиге состоится поединок, который наверняка повлияет на дальнейший ход медальных разборок – на «Камп Ноу» встретятся «Барселона» и «Атлетико».

Поединки между каталонцами и «матрасниками» всегда проходят в упорной борьбе, как правило, с минимальным количеством забитых мячей. Исключение из правила – январский матч в рамках Суперкубка Испании, в котором было забито сразу пять мячей. Команда Симеоне тогда победила «блаугранас» 3:2, и тот поединок стал последним для тогдашнего наставника «Барсы» Вальверде. А вот матч первого круга чемпионата, состоявшийся в Мадриде, прошел по традиционному сценарию: много борьбы, мало моментов и минимальная победа каталонцев – 1:0.

Тем не менее, «Атлетико» можно считать удобным соперником для «Барселоны». Несмотря на то, что с командой Симеоне тяжело играть всем, в том числе и двух грандам испанского футбола, «больше, чем клуб» имеет существенное превосходство над мадридцами в последних двадцати лобовых поединках: в активе команды Месси – 12 побед, пять матчей завершились вничью, и лишь три победы на счету «атлетов».

Однако, в данном случае отдавать преимущество команде Сетьена не совсем уместно. Каталонцы уверенно возобновили сезон, но в последних матчах заметно пробуксовывают: две ничьи и лишь одна победа. Эти осечки привели к тому, что «Барса» уступила лидерство «Реалу». К тому же, по информации испанской прессы, отношения между наставником команды и ее лидерами очень далеки от идеальных. Месси, Пике, Суарес, Бускетс, тер Штеген – кто только не критиковал Сетьена. Но тот делает вид, что все хорошо. Или, как минимум, нормально. А вот насколько это нормально – и покажет игра против всегда неуступчивого и колючего «Атлетико».

Что касается подопечных Симеоне, то они наконец-то нащупали свою игру. В последних четырех поединках команда одержала четыре победы с общей разницей мячей 8:1, что позволило мадридцам укрепиться на третьей строчке в турнирной таблице. Выше они вряд ли заберутся – до идущей второй «Барсы» целых одиннадцать очков, но, похоже, «бронзовое» место «матрасники» намерены удержать.

В предстоящем поединке хозяевам не помогут недавно травмированный де Йонг и Дембеле, который уже давно находится в лазарете. Потери гостей более существенны – Эрмосо, Врсалько, Савич и Коке.

Ориентировочные составы:

«Барселона»: тер Штеген, Лангле, Альба, Семеду, Пике, Видаль, Ракитич, Бускетс, Месси, Гризманн, Суарес.

«Атлетико»: Облак, Лоди, Фелипе, Хименес, Арьяс, Лемар, Льоренте, Эррера, Феликс, Сауль, Диего Коста.

30 июня, вторник