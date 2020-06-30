33-й тур
Барселона
:
Атлетико Мадрид
30.06.2020 23:00   ТВ-трансляция: 

Барселона – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Мадридцы сейчас на ходу, а вот каталонцы – вряд ли

  • 30.06.2020 12:37
  • 155 просмотров
  • 1 комментарий
Барселона – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
© ФК Барселона

30 июня в Ла Лиге состоится поединок, который наверняка повлияет на дальнейший ход медальных разборок – на «Камп Ноу» встретятся «Барселона» и «Атлетико».

Поединки между каталонцами и «матрасниками» всегда проходят в упорной борьбе, как правило, с минимальным количеством забитых мячей. Исключение из правила – январский матч в рамках Суперкубка Испании, в котором было забито сразу пять мячей. Команда Симеоне тогда победила «блаугранас» 3:2, и тот поединок стал последним для тогдашнего наставника «Барсы» Вальверде. А вот матч первого круга чемпионата, состоявшийся в Мадриде, прошел по традиционному сценарию: много борьбы, мало моментов и минимальная победа каталонцев – 1:0.

Тем не менее, «Атлетико» можно считать удобным соперником для «Барселоны». Несмотря на то, что с командой Симеоне тяжело играть всем, в том числе и двух грандам испанского футбола, «больше, чем клуб» имеет существенное превосходство над мадридцами в последних двадцати лобовых поединках: в активе команды Месси – 12 побед, пять матчей завершились вничью, и лишь три победы на счету «атлетов».

Однако, в данном случае отдавать преимущество команде Сетьена не совсем уместно. Каталонцы уверенно возобновили сезон, но в последних матчах заметно пробуксовывают: две ничьи и лишь одна победа. Эти осечки привели к тому, что «Барса» уступила лидерство «Реалу». К тому же, по информации испанской прессы, отношения между наставником команды и ее лидерами очень далеки от идеальных. Месси, Пике, Суарес, Бускетс, тер Штеген – кто только не критиковал Сетьена. Но тот делает вид, что все хорошо. Или, как минимум, нормально. А вот насколько это нормально – и покажет игра против всегда неуступчивого и колючего «Атлетико».

Что касается подопечных Симеоне, то они наконец-то нащупали свою игру. В последних четырех поединках команда одержала четыре победы с общей разницей мячей 8:1, что позволило мадридцам укрепиться на третьей строчке в турнирной таблице. Выше они вряд ли заберутся – до идущей второй «Барсы» целых одиннадцать очков, но, похоже, «бронзовое» место «матрасники» намерены удержать.      

В предстоящем поединке хозяевам не помогут недавно травмированный де Йонг и Дембеле, который уже давно находится в лазарете. Потери гостей более существенны – Эрмосо, Врсалько, Савич и Коке.

Ориентировочные составы:

«Барселона»: тер Штеген, Лангле, Альба, Семеду, Пике, Видаль, Ракитич, Бускетс, Месси, Гризманн, Суарес.

«Атлетико»: Облак, Лоди, Фелипе, Хименес, Арьяс, Лемар, Льоренте, Эррера, Феликс, Сауль, Диего Коста.  

 

30 июня, вторник

«Барселона» — «Атлетико»
Барселона. «Камп Ноу». 23:00
ТВ-трансляция на «Футбол 1»
БАРСЕЛОНА - АТЛЕТИКО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 2:1

 

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

 

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Валерий Василенко, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 30.06.2020 12:52
    -1
    Атлетико не проиграет!!!!!!!
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности