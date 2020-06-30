Испанская Ла Лига. 33-й тур.

Барселона – Атлетико – 2:2



Коста, 12 (авт.), Месси, 50 (пен.) – Сауль, 18 (пен.), 62 (пен.)



тер Штеген, 17, Пике, 18, Месси, 60 – Сауль, 36, Фелипе, 51, Карраско, 80, Лемар, 90+4

Барселона: тер Штеген – Альба, Ленгле, Пике, Семеду – Пуч, Ракитич (Роберто, 63), Бускетс (Фати, 85), Видаль (Гризманн, 90) – Суарес, Месси.

Запасные: Нето, Пенья, Умтити, Араухо, Фирпо, Артур, Мончу, Кольядо, Брайтвейт.

Атлетико: Облак – Лоди, Фелипе, Хименес, Ариас – Карраско (Лемар, 84), Сауль, Томас, Льоренте (Жоау Феликс, 69) – Коста (Мората, 76), Корреа (Витоло, 84).

Запасные: Адан, Эрмосо, Триппье, Альваро, Санчес, Рикард, Эррера, Шапонич.

Арбитр: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Арресифе, Испания)

Стадион: «Камп Ноу» (Барселона, Испания)



МАТЧ ОКОНЧЕН!



90+4 мин. Бесхитростный навес Месси со штрафного последовал.



90+4 мин. Лемар получил желтую карточку за грубый подкат на правом фланге обороны.



90+2 мин. ОПАСНО! Лемару отправили мяч в чужую штрафную передачей с левого фланга, но полузащитник слишком долго разворачивал корпус для удара, а потом просто отдал неточный пас.



90 мин. Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через четыре минуты.



90 мин. ЗАМЕНА У БАРСЕЛОНЫ. Гризманн вышел на замену Видалю.



88 мин. Нарушил правила Фати в борьбе против Арисаса после подачи Семеду с правого фланга.



85 мин. ЗАМЕНА У БАРСЕЛОНЫ. Фати вышел на поле на замену Бускетсу.



84 мин. ЗАМЕНЫ У АТЛЕТИКО. Лемар и Витоло вступили в игру вместо Карраско и Корреа, соответственно.



81 мин. На ближнем углу вратарской откликнулся на подачу Лео Бускетс, но не смог попасть по воротам ударом затылком в район дальней штанги.







80 мин. Бельгиец рисковал получить и красную за этот фол, ведь сыграл просто в голеностоп сопернику.



80 мин. Карраско сбил Месси на левом фланге обороны, а потом еще и пошел спорить с арбитром.



78 мин. Оффсайд у Карраско после передачи на левый фланг.



76 мин. ЗАМЕНА У АТЛЕТИКО. Вместо Косты вышел на поле Мората.



76 мин. Пьют воду команды.



75 мин. ОПАСНО! В высоком прыжке замыкал подачу с левого фланга на дальнем углу вратарской Видаль, но не попал как следует головой по мячу!



73 мин. ОПАСНО! Феликс пробил из-за пределов штрафной с разминочной силой для тер Штегена.



71 мин. МОМЕНТ! Видаль запустил мяч над перекладиной ударом из полукруга у штрафной!



69 мин. ЗАМЕНА У АТЛЕТИКО. Жоау Феликс вступил в игру вместо Льоренте.



69 мин. Пике упал на газон после борьбы в воздухе с Хименесом при подаче Месси углового с правого фланга. Не было фола – так считает арбитр.



68 мин. На угловой отправил мяч Ариас после прострела с правого фланга от Семеду.







63 мин. ЗАМЕНА У БАРСЕЛОНЫ. Роберто вышел на замену Ракитичу.



62 мин. ГГГГГГГГГГГГГООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! А ведь потащил тер Штеген удар Сауля с пенальти в правый нижний угол, но так и не смог полностью отвести угрозу!



62 мин. А было ли касание ноги соперника защитником?



61 мин. ПЕНАЛЬТИ! Карраско вновь прошел в левую половину чужой штрафной, но теперь против него нарушил правила Семеду.



60 мин. Месси занервничал после собственного фола против Лоди, а за выбивание мяча получил желтую.



58 мин. Против Ракитича нарушены правила в центральном круге.



56 мин. МОМЕНТ! Коста замыкал подачу с правого фланга от Ариаса ударом головой из борьбы против Видаля. Рядом с левой штангой пробил!



53 мин. Продолжает поддавливать в контроле мяча соперников каталонская команда.



51 мин. Желтая для Фелипе за подкат в центре поля против Бускетса. Не успокоился защитник после привезенного пенальти.



50 мин. ГГГГГГГГГГГГГООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Месси с пенальти, ударом Паненкой по центру ворот, забил свой 700-й гол в карьере!



48 мин. ПЕНАЛЬТИ! Фелипе прозевал рывок Семеду по правому флангу штрафной, после чего врезался в соперника у боковой ее границы!



47 мин. Корреа подыграл себе рукой, обрабатывая мяч у боковой на левом фланге в центральной части поля.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!







ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45+3 мин. Альба успел снять мяч с ноги у Косты после рикошета мяча при удара Карраско из-за пределов штрафной!



45+2 мин. Видаль сфолил против Лоди на чужой половине, вблизи к центральной линии.



45 мин. Текущий тайм продлится еще, как минимум, четыре минуты.



45 мин. Избежал Фелипе желтой карточки за свой откровенно грубый удар со спины по ногам Семеду.



43 мин. При этой подаче с углового от Месси Коста сыграл уже успешно.



42 мин. МОМЕНТ! Облак ответил прекрасным рефлексом на рикошет мяча от головы Сауля после удара Месси со штрафного!



40 мин. Пуч отлично обыграл Томаса у правого фланга чужой штрафной, после чего соперник его сбил с ног.



36 мин. Месси качнул Сауля финтом на правом фланге, после чего полузащитник грубо сбил лидера атак каталонцев.



33 мин. Льоренте так и не смог качественно пробить головой после подачи с правого фланга.







31 мин. Команды ушли на водопой.



30 мин. В сторону от левой штанги отправил мяч своим ударом со входа в левый фланг штрафной Ракитич.



28 мин. Эффектно Лео обыграл на правом фланге Лоди, но затем Видаль поджал с фолом флангового защитника гостей.



27 мин. Сауль и Фелипе поймал Месси в жесткую коробочку на фланге.



25 мин. В контроле мяча каталонцы перешли на чужую половину поля.



22 мин. МОМЕНТ! ШТАНГА! Месси закрутил от правого угла штрафной по направлению дальнего угла, но мяч ударился в каркас ворот, после чего ушел за лицевую.



20 мин. Альба грубо сфолил против Хименеса на левом фланге атаки.



18 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Сауль пробил туда же, куда и Коста, но тер Штеген не угадал!



18 мин. Еще и Пике карточка за споры.



17 мин. VAR! Тер Штеген выдвинулся с линии ворот слишком поспешно! Перебиваем пенальти!



16 мин. ТЕР ШТЕГЕН ПОТАЩИЛ ПЕНАЛЬТИ ОТ КОСТЫ В ПРАВЫЙ УГОЛ!



15 мин. ПЕНАЛЬТИ! Карраско ушел на скорости от Пике в левую половину штрафной, где еще и ловко поймал Видаля на замахе.







12 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Бускетс головой подрезал подачу Месси с углового на правом фланге дальше во вратарскую, где Диего Коста замкнул эту передачу соперника ударом пяткой по своим воротам!



11 мин. МОМЕНТ! Месси с острого угла со штрафного решил бить! На ближней штанге Коста перехватил его попытку!



10 мин. В руку Саулю попал мяч после паса Видаля пяткой от лицевой на правом фланге в «стиле Суареса».



8 мин. МОМЕНТ! Облак потащил плотный удар Ракитича с левого фланга штрафной в дальний угол!



6 мин. МОМЕНТ! Карраско резанный пас выдал со штрафного, который рисковал отправить мяч в дальний угол, после того, как Хименес и Коста не смогли замкнуть головой! Горячо!



5 мин. Бускетс грубо обошелся с Карраско на правом фланге обороны.



3 мин. ОПАСНО! Льоренте замыкал навес Лоди с левого фланга ударом в одно касание, но Альба самоотверженно подставился под мяч.



1 мин. МОМЕНТ! Суарес размял Облака ударом слету с границы штрафной после эффектно паса Пуча с правого фланга.



1 мин. Видаль остановил без фола рывок по левому флангу от Карраско.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!



Во вторник, 30-го июня, состоится поединок тридцать третьего тура испанской Ла Лиги, в котором каталонская «Барселона» сразится против мадридского «Атлетико». Матч пройдет в Барселоне (Испания), на поле стадиона «Камп Ноу», начало в 23:00.

Тренерская скамья под Кике Сетьеном раскачивается изо всех сил. «Барселона» после выхода из карантина допустила уже две осечки, что позволило мадридскому «Реалу» не только догнать действующего чемпиона в турнирной таблице, но и оставить его позади себя. Во многом определяющей для «блаугранас» станет предстоящая игра против коллектива, который чуть ли не единственный может превзойти каталонцев в ненависти к «сливочным». Речь идет о мадридском «Атлетико», которому не так давно удалось подвинуть андалусскую «Севилью» с третьей позиции, и который уже выбивал «Барселону» в этом сезоне из полуфинала Суперкубка Испании. Теперь Симеоне и его команда приедут мстить за поражение в первом круге.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Барселоной» и «Атлетико».