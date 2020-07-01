Кике СЕТЬЕН: «После ничьей с Атлетико шансы на титул сильно снизились»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал ничью своей команды в матче 33-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (2:2).
«Разочарование. Наше положение становится всё сложнее. Потеря этих очков означает, что наши шансы на титул сильно снизились. Но мы должны продолжать работать. «Атлетико» — хорошая команда.
Я вполне доволен игрой «Барселоны». Временами мы достаточно хорошо контролировали матч. Нелегко играть против этой очень дисциплинированной команды. Я вполне доволен работой моих футболистов и нашим планом на игру», - сказал Сетьен.
Источник — Marca
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