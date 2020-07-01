В поединке 33-го тура чемпионата Испании по футболу каталонская «Барселона» дома сыграла вничью с мадридским «Атлетико» (2:2).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Барселона» — «Атлетико» Мадрид — 2:2
Голы: Коста, 12, автогол, Месси, 49, с пенальти — Ньигес, 18, с пенальти, 62, с пенальти
Лучшие моменты матча Барселона - Атлетико Мадрид
|62'
|ГОЛ ! С пенальти забил Сауль Ньигес (Атлетико Мадрид).
|49'
|ГОЛ ! С пенальти забил Лионель Месси (Барселона).
|18'
|ГОЛ ! С пенальти забил Сауль Ньигес (Атлетико Мадрид).
|12'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Диего Коста (Атлетико Мадрид).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
ВАР - не, не слышал...
ВАР - не, не слышал...
ВАР - не, не слышал...
ВАР - не, не слышал...
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.