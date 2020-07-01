33-й тур
Барселона
2:2
Атлетико Мадрид
30.06.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Барселона — Атлетико — 2:2. Видео голов и обзор матча

Каталонский клуб не смог одолеть «матрасников» в поединке 33-го тура Ла Лиги

  • 01.07.2020 10:08
  • 800 просмотров
  • 3 комментария
Барселона — Атлетико — 2:2. Видео голов и обзор матча
© ФК Барселона

В поединке 33-го тура чемпионата Испании по футболу каталонская «Барселона» дома сыграла вничью с мадридским «Атлетико» (2:2).

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Барселона» — «Атлетико» Мадрид — 2:2
Голы: Коста, 12, автогол, Месси, 49, с пенальти — Ньигес, 18, с пенальти, 62, с пенальти

Лучшие моменты матча Барселона - Атлетико Мадрид
62' ГОЛ ! С пенальти забил Сауль Ньигес (Атлетико Мадрид).
49' ГОЛ ! С пенальти забил Лионель Месси (Барселона).
18' ГОЛ ! С пенальти забил Сауль Ньигес (Атлетико Мадрид).
12' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Диего Коста (Атлетико Мадрид).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Slevin
    online
      Slevin, 01.07.2020 11:03
    0
    крутой второй пенальти в ворота Барсы...
    ВАР - не, не слышал...
    Ссылка
    Slevin
    online
      Slevin, 01.07.2020 11:03
    0
    крутой второй пенальти в ворота Барсы...
    ВАР - не, не слышал...
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 01.07.2020 10:45
    -1
    Испанские судьи похлеще наших будут. Сейчас прибежит вечно молодой сакикашка и скажет, что Суркис купил испанских судей.
    Ссылка
    Slevin
    online
      Slevin, 01.07.2020 11:03
    0
    крутой второй пенальти в ворота Барсы...
    ВАР - не, не слышал...
    Ссылка
    Slevin
    online
      Slevin, 01.07.2020 11:03
    0
    крутой второй пенальти в ворота Барсы...
    ВАР - не, не слышал...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности