Конфликт интересов. Монфис снялся с виртуального турнира по теннису

Бойфренд Элины Свитолиной не сможет принять участие в соревнованиях

  • 27.04.2020 09:45
  • 417 просмотров
  • 2 комментария
Конфликт интересов. Монфис снялся с виртуального турнира по теннису
© ATP. Гаэль Монфис

Девятая ракетка мира Гаэль Монфис, который встречается с украинкой Элиной Свитолиной, объявил о своем решении сняться с виртуального турнира от организаторов Открытого чемпионата Испании.

Француза заменит его соотечественник Бенуа Пер.

«К сожалению, я не смогу принять участие в виртуальном турнире из-за конфликта прав между потоковыми платформами. Я желаю всего наилучшего всем игрокам и надеюсь, что в следующий раз смогу играть», – сообщил Гаэль.

Отметим, что Монфис ведет стримы на сервисе Twitch. Теннисный турнир будут транслировать в фейсбуке. 

ВИДЕО. Свитолина и Монфис сразились в виртуальный теннис

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    movkli
    online
      movkli, 27.04.2020 10:26
    0
    ага, палец вывихнул)
    Ссылка
    WladWest
    online
      WladWest, 27.04.2020 10:02
    0
    Фу, слава богу! Я думал у него травма.
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 27.04.2020 10:26
    0
    ага, палец вывихнул)
    Ссылка
    WladWest
    online
      WladWest, 27.04.2020 10:02
    0
    Фу, слава богу! Я думал у него травма.
    Ссылка
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