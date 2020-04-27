Конфликт интересов. Монфис снялся с виртуального турнира по теннису

Девятая ракетка мира Гаэль Монфис, который встречается с украинкой Элиной Свитолиной, объявил о своем решении сняться с виртуального турнира от организаторов Открытого чемпионата Испании.
Француза заменит его соотечественник Бенуа Пер.
«К сожалению, я не смогу принять участие в виртуальном турнире из-за конфликта прав между потоковыми платформами. Я желаю всего наилучшего всем игрокам и надеюсь, что в следующий раз смогу играть», – сообщил Гаэль.
Отметим, что Монфис ведет стримы на сервисе Twitch. Теннисный турнир будут транслировать в фейсбуке.
ВИДЕО. Свитолина и Монфис сразились в виртуальный теннис
Sadly I will not be able to participate in the Virtual Mutua Madrid Open due to conflicting rights between streaming platforms. I wish all the best to all players and I hope to be able to play next time.— Gael Monfils (@Gael_Monfils) April 26, 2020
Источник — Sport.ua
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