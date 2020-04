Конфликт интересов. Монфис снялся с виртуального турнира по теннису

Девятая ракетка мира Гаэль Монфис, который встречается с украинкой Элиной Свитолиной, объявил о своем решении сняться с виртуального турнира от организаторов Открытого чемпионата Испании.

Француза заменит его соотечественник Бенуа Пер.

«К сожалению, я не смогу принять участие в виртуальном турнире из-за конфликта прав между потоковыми платформами. Я желаю всего наилучшего всем игрокам и надеюсь, что в следующий раз смогу играть», – сообщил Гаэль.

Отметим, что Монфис ведет стримы на сервисе Twitch. Теннисный турнир будут транслировать в фейсбуке.

