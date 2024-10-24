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  4. Муж Свитолиной Монфис снялся с топ-турнира в Вене. Известна причина
ATP
24 октября 2024, 03:05 |
46
0

Муж Свитолиной Монфис снялся с топ-турнира в Вене. Известна причина

Гаэль заболел и не смог выйти на матч 1/8 финала против Лоренцо Музетти

24 октября 2024, 03:05 |
46
0
Муж Свитолиной Монфис снялся с топ-турнира в Вене. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 52) снялся с турнира АТР 500 в Вене (Австрия), который проходит на хардовых покрытиях в помещении.

В 1/16 финал муж украинки Элины Свитолиной должен был сыграть против итальянца Лоренцо Музетти (АТР 17), однако из-за болезни француз решил не выходить на корт.

Музетти, который посеян под шестым номером, в четвертьфинале сыграет против первой ракетки турнира Александр Зверева.

Монфис стартовал в Вене с победы над своим соотечественником Кентена Алиса (АТР 90). Гаэль одолел соперника со счетом 7:6 (7:5), 6:3. К сожалению, дальше в Австрии именитый француз выступать не будет.

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Кентен Алис Лоренцо Музетти Гаэль Монфис болезнь ATP Вена
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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