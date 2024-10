Муж Свитолиной Монфис снялся с топ-турнира в Вене. Известна причина

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 52) снялся с турнира АТР 500 в Вене (Австрия), который проходит на хардовых покрытиях в помещении.

В 1/16 финал муж украинки Элины Свитолиной должен был сыграть против итальянца Лоренцо Музетти (АТР 17), однако из-за болезни француз решил не выходить на корт.

Музетти, который посеян под шестым номером, в четвертьфинале сыграет против первой ракетки турнира Александр Зверева.

Монфис стартовал в Вене с победы над своим соотечественником Кентена Алиса (АТР 90). Гаэль одолел соперника со счетом 7:6 (7:5), 6:3. К сожалению, дальше в Австрии именитый француз выступать не будет.

