Муж Свитолиной Монфис снялся с топ-турнира в Вене. Известна причина
Гаэль заболел и не смог выйти на матч 1/8 финала против Лоренцо Музетти
Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 52) снялся с турнира АТР 500 в Вене (Австрия), который проходит на хардовых покрытиях в помещении.
В 1/16 финал муж украинки Элины Свитолиной должен был сыграть против итальянца Лоренцо Музетти (АТР 17), однако из-за болезни француз решил не выходить на корт.
Музетти, который посеян под шестым номером, в четвертьфинале сыграет против первой ракетки турнира Александр Зверева.
Монфис стартовал в Вене с победы над своим соотечественником Кентена Алиса (АТР 90). Гаэль одолел соперника со счетом 7:6 (7:5), 6:3. К сожалению, дальше в Австрии именитый француз выступать не будет.
Monfils has withdrawn from Vienna due to illness, handing Musetti a w/o into the QF.— Tennisform (@Tennisform) October 23, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец выделил Эвандера Холифилда
Вскоре состоится возвращение специалиста в полтавский клуб