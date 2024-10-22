Вслед за королем. Чемпион US Open 2020 завершил карьеру поражением в Вене

22 октября принц грунта Доминик Тим (Австрия, ATP 318) провел последний матч и завершил профессиональную карьеру.

В 1/16 финала турнира АТР 500 в Вене (Австрия) Доминик в двух сетах проиграл Лучано Дардери (Италия, ATP 42) за 1 час и 32 минуты.

ATP 500 Вена. 1/16 финала. Хард в помещении

Доминик Тим (Австрия) [WC] – Лучано Дардери (Италия) – 6:7 (6:8), 2:6

Это была первая встреча соперников. Дардери во 2-м раунде сыграет против победителя противостояния Кей Нисикори – Джек Дрейпер.

Доминик Тим провел невероятную карьеру, где на пике стал чемпионом US Open 2020. К сожалению, австриец не сумел справиться с чередой травм.

На счету Доминика также трофей на Мастерсе в Индиан-Уэллсе 2019 и 17 титулов на уровне АТР. Наивысшей позицией Тима в рейтинге АТР является третья строчка. Всего он провел 260 недель в топ-10.

Помимо трофея на USO 2020, Доминик трижды сыграл в финалах Grand Slam (Aus Open 2020, Ролан Гаррос 2018, 2019), а также провел два финала на Итоговых турнирах (2019, 2020). За карьеру австрийский теннисист заработал более 30 млн долларов призовых.

В Вене состоялась торжественная церемония в честь Тима, который завершил карьеру. Невероятный Тим, спасибо!

Помимо Тима, в 2024 году карьеру завершит и король грунта Рафаэль Надаль. Легендарный испанец проведет последний матч на Кубке Дэвиса в составе сборной Испании.

Видеообзор матча Доминик Тим – Лучано Дардери

Торжественная церемония в честь Доминика Тима