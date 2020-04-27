ВИДЕО. Свитолина и Монфис сразились в виртуальный теннис

Звездная пара готовится к предстоящему турниру

  • 27.04.2020 09:18
  • 298 просмотров
  • 0 комментариев
ВИДЕО. Свитолина и Монфис сразились в виртуальный теннис
© Інстаграм Еліни Світоліної

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина и ее бойфренд Гаэль Монфис ведут полномасштабную подготовку к виртуальному турниру по теннису от организаторов Открытого чемпионата Испании.

Соревнования стартуют в понедельник, 27 апреля, и будут иметь две сетки (мужскую и женскую). Спортсмены сразятся в игру «Tennis World Tour» на PlayStation 4. Формат матчей трисетовый, до трех выигранных очков в партии с тай-брейком. 

Напомним, в дебютном матче Свитолина сразится против Сораны Кырсти. Встреча пройдет в понедельник, начало в 18:30 по Киеву.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности