Свитолина начнет виртуальный турнир матчем против Кырсти

Вчера состоялась жеребьевка виртуального турнира по теннису от организаторов Mutua Madrid Open. Элина Свитолина отправилась в Группу 2 к Йоханне Конте, Виктории Азаренко и Соране Кырсте.
Теперь же стало известно расписание первого игрового дня (понедельник, 27 апреля):
Свитолина начнет турнир матчем против Кырсти. Начало поединка – в 18:30 по Киеву.
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Источник — Большой теннис Украины
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