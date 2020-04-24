Жеребьевка сделана. Свитолина узнала своих соперниц по турниру Мадрид Опен

Украинская теннисистка Элина Свитолина узнала своих соперниц в виртуальном турнире под эгидой организаторов «Mutua Madrid Open», открытого чемпионата Испании по теннису.

В результате жеребьевки украинка попала в группу 2, где ее конкурентками будут Йоханна Конта (Британия), Виктория Азаренко (Беларусь) и Сорана Кырстя (Румыния).

За победу поборются такие известные теннисисты, как Энди Маррей, Люка Пуй, Анжелик Кербер, Карла Суарес Наварро, Рафаэль Надаль, Джон Изнер, Кики Бертенс, Фиона Ферро, Давид Гоффен, Карен Хачанов, Кристина Младенович, Эжени Бушар, Гаэль Монфис, Фабио Фоньини, Мэдисон Киз, Александр Зверев, Диего Шварцман.

Благотворительные соревнования пройдут с 27 по 30 апреля. Болельщики смогут наблюдать за ходом игры онлайн, по телевидению и на страницах турнира в соцсетях.

Результаты жеребьевки виртуального турнира Mutua Madrid Open