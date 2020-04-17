Свитолина примет участие в виртуальном теннисном турнире

Будет онлайн-трансляция

  • 17.04.2020 13:59
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Свитолина примет участие в виртуальном теннисном турнире
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина попала в список теннисистов, которые примут участие в виртуальном турнире под эгидой организаторов «Mutua Madrid Open» (Открытого чемпионата Испании по теннису).

Также за победу поборются таким известные теннисисты, как Энди Маррей, Люка Пуй, Анжелик Кербер, Карла Суарес Наварро, Рафаэль Надаль, Джон Изнер, Кики Бертенс, Фиона Ферро, Давид Гоффен, Карен Хачанов, Кристина Младенович, Эжени Бушар, Гаэль Монфис, Фабио Фоньини, Виктория Азаренко, Мэдисон Киз, Александр Зверев, Диего Шварцман и Йоханна Конта.

Благотворительные соревнования пройдут с 27 по 30 апреля. Болельщики смогут наблюдать за ходом игры онлайн, по телевидению и на страницах турнира в соцсетях.

ВИДЕО. Свитолина и Монфис зарубились в пинг-понг

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Источник — Sport.ua

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