ВИДЕО. Свитолина и Монфис зарубились в пинг-понг

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина вместе со своим бойфрендом Гаэлем Монфисом времени зря на карантине не теряют.

Если спортсменам нельзя тренироваться на корте для большого тенниса, то подойдет и стол для пинг-понга. Заруба получилась знатной, никто проигрывать не собирался.

Ранее Свитолина показала, как выглядит ее утро во время карантина.

Monfils to Svitolina : "I'm not sorry. I'm not even sorry" 😅 pic.twitter.com/KsLQd9Yfzy