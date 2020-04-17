ВИДЕО. Свитолина и Монфис зарубились в пинг-понг

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина вместе со своим бойфрендом Гаэлем Монфисом времени зря на карантине не теряют.
Если спортсменам нельзя тренироваться на корте для большого тенниса, то подойдет и стол для пинг-понга. Заруба получилась знатной, никто проигрывать не собирался.
Ранее Свитолина показала, как выглядит ее утро во время карантина.
Monfils to Svitolina : "I'm not sorry. I'm not even sorry" 😅 pic.twitter.com/KsLQd9Yfzy— Quentin Moynet (@QuentinMoynet) April 16, 2020
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Источник — Sport.ua
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вполне в духе спирта
вполне в духе спирта
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