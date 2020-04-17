ВИДЕО. Свитолина и Монфис зарубились в пинг-понг

Звездная пара попробовала себя и в настольном теннисе

  • 17.04.2020 09:18
  • 1098 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Свитолина и Монфис зарубились в пинг-понг
© Инстаграм Элины Свитолиной

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина вместе со своим бойфрендом Гаэлем Монфисом времени зря на карантине не теряют.

Если спортсменам нельзя тренироваться на корте для большого тенниса, то подойдет и стол для пинг-понга. Заруба получилась знатной, никто проигрывать не собирался. 

Ранее Свитолина показала, как выглядит ее утро во время карантина.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    sedoy0610
      sedoy0610, 17.04.2020 09:50
    -3
    Лучше бы подумала как не сливать соперникам из дна рейтинговых списков, нежели о пин понге со своим черным молотом
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 17.04.2020 09:39
    0
    отличный сленг
    вполне в духе спирта
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 17.04.2020 09:39
    0
    отличный сленг
    вполне в духе спирта
    Ссылка
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