Свитолина показала, как выглядит ее утро во время карантина

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала фанатам, как проходит ее утро во время карантина.

«Привет! Надеюсь вы все в порядке и здоровы. Сейчас я расскажу вам, что я делаю каждое утро.

Сначала я пью воду с лимоном. Сегодня мне не хочется выполнять серьезную тренировку, но, я считаю, что постоянство это главное. Так что 20-25 минут я позанимаюсь.

Теперь самая приятная часть - завтрак. Сегодня у меня овсянка с ягодами и мёдом. Вот так я обычно провожу каждое утро на карантине, надеюсь у вас тоже все в порядке. Пока!», – рассказала Свитолина в инстаграме.

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