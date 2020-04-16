Свитолина показала, как выглядит ее утро во время карантина

Украинская теннисистка тренируется и ест полезную пищу

  • 16.04.2020 08:48
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Свитолина показала, как выглядит ее утро во время карантина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала фанатам, как проходит ее утро во время карантина.

«Привет! Надеюсь вы все в порядке и здоровы. Сейчас я расскажу вам, что я делаю каждое утро. 

Сначала я пью воду с лимоном. Сегодня мне не хочется выполнять серьезную тренировку, но, я считаю, что постоянство это главное. Так что 20-25 минут я позанимаюсь. 

Теперь самая приятная часть - завтрак. Сегодня у меня овсянка с ягодами и мёдом. Вот так я обычно провожу каждое утро на карантине, надеюсь у вас тоже все в порядке. Пока!», – рассказала Свитолина в инстаграме.

ФОТО. Свитолина показала пейзажи возле своего дома

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

short version of my morning 😁 🐥 #timetogether @hublot

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

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Источник — Sport.ua

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