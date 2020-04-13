ФОТО. Свитолина показала пейзажи возле своего дома

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась с подписчиками фотографиями со своих прогулок во время карантина.
«В наше время иметь дом возле леса – это роскошь», – написала Свитолина в инстаграме.
ФОТО. Свитолина устала от самосовершенствования
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Источник — Sport.ua
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