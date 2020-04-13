ФОТО. Свитолина показала пейзажи возле своего дома

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась с подписчиками фотографиями со своих прогулок во время карантина.

«В наше время иметь дом возле леса – это роскошь», – написала Свитолина в инстаграме.

ФОТО. Свитолина устала от самосовершенствования