ФОТО. Свитолина устала от самосовершенствования

25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина призналась, что она устала от домашних тренировок, которые проводит во время карантина.
«Настроение: устала от самосовершенствования…», — написала Свитолина в Instagram.
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Источник — Instagram
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