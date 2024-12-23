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  4. Разочарованы. Барселона не планирует продлевать контракт с звездным игроком
Испания
23 декабря 2024, 10:22 |
946
0

Разочарованы. Барселона не планирует продлевать контракт с звездным игроком

Френки де Йонг больше не внушает доверия руководству каталонского гранда

23 декабря 2024, 10:22 |
946
0
Разочарованы. Барселона не планирует продлевать контракт с звездным игроком
Getty Images/Global Images Ukraine. Френки де Йонг

Нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может покинуть клуб в ближайшее время, сообщает Relevo.

По информации источника, 27-летний футболист больше не внушает доверия руководству «сине-гранатовых», потому в клубе не планируют продлевать контракт с игроком в ближайшее время. Френки должен начать все «с нуля» и доказать то, что он достоин нового соглашения, учитывая его гигантскую зарплату.

В «Барселоне» поддают сомнениям его возможность конкурировать с Педри, Ольмо, Касадо и Гави.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» отказалась от трансфера звездного вингера.

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Френки де Йонг Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу продление контракта
Данііл Киріяка Источник: Relevo
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