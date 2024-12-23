Без игроков Динамо. Леоненко назвал лучших легионеров УПЛ

Бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко назвал свой топ-3 лучших легионеров, играющих в Украинской премьер-лиге. Виктор добавил в свой список звезд «Шахтера», «Кривбасса» и ЛНЗ.

Илич (Кривбасс) Кевин (Шахтер) Тилль (ЛНЗ)

Илич отличился тремя голами и тремя ассистами в 11 матчах этой кампании. Кевин забил три мяча и совершил две результативные передачи в 17 поединках «горняков» текущего сезона.Тилль провел 13 матчей в этом сезоне и забил два мяча.

Ранее Виктор Леоненко разнес главного тренера «Шахтера» Марино Пушич.