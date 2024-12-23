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Украина. Премьер лига
23 декабря 2024, 10:23 | Обновлено 23 декабря 2024, 10:24
656
2

Без игроков Динамо. Леоненко назвал лучших легионеров УПЛ

Виктор оценил легионеров «Шахтера», «Кривбасса» и ЛНЗ

23 декабря 2024, 10:23 | Обновлено 23 декабря 2024, 10:24
656
2
Без игроков Динамо. Леоненко назвал лучших легионеров УПЛ
ФК Кривбасс. Хрвое Илич

Бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко назвал свой топ-3 лучших легионеров, играющих в Украинской премьер-лиге. Виктор добавил в свой список звезд «Шахтера», «Кривбасса» и ЛНЗ.

  1. Илич (Кривбасс)
  2. Кевин (Шахтер)
  3. Тилль (ЛНЗ)

Илич отличился тремя голами и тремя ассистами в 11 матчах этой кампании. Кевин забил три мяча и совершил две результативные передачи в 17 поединках «горняков» текущего сезона.Тилль провел 13 матчей в этом сезоне и забил два мяча.

Ранее Виктор Леоненко разнес главного тренера «Шахтера» Марино Пушич.

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Оливье Тилль Кевин (Шахтер) Хрвое Илич чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Шахтер Донецк Кривбасс Кривой Рог Виктор Леоненко
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Pavel_i_CO
Заголовок просто топчік) Те, що в Динамо Київ всього один легіонер - то таке))
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