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  4. «Наслаждался футболом 65 минут». Слот – о сумасшедшем матче Ливерпуля
Англия
23 декабря 2024, 10:17 |
324
0

«Наслаждался футболом 65 минут». Слот – о сумасшедшем матче Ливерпуля

Смотрите реакцию наставника «мерсисайдцев» с переводом от Sport.ua

23 декабря 2024, 10:17 |
324
0
«Наслаждался футболом 65 минут». Слот – о сумасшедшем матче Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

22 декабря состоялся матч 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Гости в зрелищном поединке победили со счетом 6:3.

На пресс-конференции наставник «мерсисайдцев» Арне Слот заявил, что он наслаждался футболом примерно 60-65 минут, пока его подопечные забили пять голов и пропустили только один.

После 65-й минуты «Тоттенхэм» сумел забить дважды и сократить отставание, однак вингер «Ливерпуля» Луис Диас установил окончательный счет – 6:3 в пользу подопечных Слота.

«Мерсисайдцы» набрали 39 баллов и возглавляют турнирную таблицу. «Тоттенхэм» расположился на 11-й позиции – в активе команды 23 очка.

Реакция Арне Слота на сумасшедший матч Тоттенхэм 3:6 Ливерпуль

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль Тоттенхэм Тоттенхэм - Ливерпуль Арне Слот пресс-конференция
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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