«Наслаждался футболом 65 минут». Слот – о сумасшедшем матче Ливерпуля

22 декабря состоялся матч 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Гости в зрелищном поединке победили со счетом 6:3.

На пресс-конференции наставник «мерсисайдцев» Арне Слот заявил, что он наслаждался футболом примерно 60-65 минут, пока его подопечные забили пять голов и пропустили только один.

После 65-й минуты «Тоттенхэм» сумел забить дважды и сократить отставание, однак вингер «Ливерпуля» Луис Диас установил окончательный счет – 6:3 в пользу подопечных Слота.

«Мерсисайдцы» набрали 39 баллов и возглавляют турнирную таблицу. «Тоттенхэм» расположился на 11-й позиции – в активе команды 23 очка.

Реакция Арне Слота на сумасшедший матч Тоттенхэм 3:6 Ливерпуль