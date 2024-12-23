«Наслаждался футболом 65 минут». Слот – о сумасшедшем матче Ливерпуля
Смотрите реакцию наставника «мерсисайдцев» с переводом от Sport.ua
22 декабря состоялся матч 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Гости в зрелищном поединке победили со счетом 6:3.
На пресс-конференции наставник «мерсисайдцев» Арне Слот заявил, что он наслаждался футболом примерно 60-65 минут, пока его подопечные забили пять голов и пропустили только один.
После 65-й минуты «Тоттенхэм» сумел забить дважды и сократить отставание, однак вингер «Ливерпуля» Луис Диас установил окончательный счет – 6:3 в пользу подопечных Слота.
«Мерсисайдцы» набрали 39 баллов и возглавляют турнирную таблицу. «Тоттенхэм» расположился на 11-й позиции – в активе команды 23 очка.
Реакция Арне Слота на сумасшедший матч Тоттенхэм 3:6 Ливерпуль
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