Монфис из-за болезни отказался от wild card на Мастерс в Париже

Гаэль Монфис, занимающий 52-е место в мировом рейтинге, принял решение отказаться от wild card для участия в турнире в Париже.

К сожалению, основным фактором, повлиявшим на это решение, стала болезнь, из-за которой французский теннисист был вынужден сняться с матча второго круга в Вене.

Организаторы «Мастерса», понимая ситуацию, оперативно передали приглашение Артуру Риндеркнеху (АТР 60). Теперь он получит возможность проявить себя на этом престижном турнире, встретившись в первом круге с чешским теннисистом Томашем Махачем (АТР 25).