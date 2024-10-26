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  4. Монфис из-за болезни отказался от wild card на Мастерс в Париже
ATP
26 октября 2024, 19:44 | Обновлено 26 октября 2024, 19:58
135
0

Монфис из-за болезни отказался от wild card на Мастерс в Париже

Француз все еще болеет, поэтому не будет принимать участие в турнире

26 октября 2024, 19:44 | Обновлено 26 октября 2024, 19:58
135
0
Монфис из-за болезни отказался от wild card на Мастерс в Париже
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Гаэль Монфис, занимающий 52-е место в мировом рейтинге, принял решение отказаться от wild card для участия в турнире в Париже.

К сожалению, основным фактором, повлиявшим на это решение, стала болезнь, из-за которой французский теннисист был вынужден сняться с матча второго круга в Вене.

Организаторы «Мастерса», понимая ситуацию, оперативно передали приглашение Артуру Риндеркнеху (АТР 60). Теперь он получит возможность проявить себя на этом престижном турнире, встретившись в первом круге с чешским теннисистом Томашем Махачем (АТР 25).

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Гаэль Монфис Томаш Махач Артур Риндеркнех
Альберт Чуфарличев Источник: X (Twitter)
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