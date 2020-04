Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил о своей выдающейся карьере в «Милане», в котором он провел 8 лет.



«Красный и черный – цвета, которые всегда будут в моем сердце. Это цвета клуба, который дал мне так много, клуба, который сделал меня победителем Лиги чемпионов и помог мне достичь всех регалий в футболе.



На момент перехода мне было 22 года, и я был готов к следующему шагу в моей карьере, был готов испытать себя в самой сложной лиге и играть против лучших команд мира. Поначалу было нелегко адаптироваться. Тогдашний тренер «Милана» Альберто Дзаккерони сыграл огромную роль в том, что я хорошо стартовал. Он был умным человеком и очень хорошим тренером, с которым я имел хорошие отношения. Он очень правильно вводил меня в состав, поэтому я не всегда был в старте, но я всегда выходил играть. Постепенно я начал обретать уверенность.



Милан – это мой второй дом, а 8 лет, проведенные там, сблизили меня с итальянцами. Я буду помнить Италию за то, что я выиграл и чего добился там, но прежде всего – за мои отношения с болельщиками и простыми итальянцами, особенно из Милана», – цитирует Шевченко официальный твиттер «Милана».

Читайте также: Андрей ШЕВЧЕНКО: «В 95-м году у меня не было шансов против Мальдини»

🔴⚫️ @jksheva7 - “Red and black, these colours will always be in my heart” ❤️



The King from the east reminisces about his time with us 🔝

Sheva ha ripercorso i momenti più belli della sua carriera 🔝#SempreMilan pic.twitter.com/Bf3EVqGBOP