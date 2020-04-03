ШЕВЧЕНКО: «Красный и черный – цвета, которые всегда будут в моем сердце»

Главный тренер сборной Украины – о выступлениях в итальянском клубе

  • 03.04.2020 11:22
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ШЕВЧЕНКО: «Красный и черный – цвета, которые всегда будут в моем сердце»
© ФК Милан. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил о своей выдающейся карьере в «Милане», в котором он провел 8 лет. 
 
«Красный и черный – цвета, которые всегда будут в моем сердце. Это цвета клуба, который дал мне так много, клуба, который сделал меня победителем Лиги чемпионов и помог мне достичь всех регалий в футболе.
 
На момент перехода мне было 22 года, и я был готов к следующему шагу в моей карьере, был готов испытать себя в самой сложной лиге и играть против лучших команд мира. Поначалу было нелегко адаптироваться. Тогдашний тренер «Милана» Альберто Дзаккерони сыграл огромную роль в том, что я хорошо стартовал. Он был умным человеком и очень хорошим тренером, с которым я имел хорошие отношения. Он очень правильно вводил меня в состав, поэтому я не всегда был в старте, но я всегда выходил играть. Постепенно я начал обретать уверенность.
 
Милан – это мой второй дом, а 8 лет, проведенные там, сблизили меня с итальянцами. Я буду помнить Италию за то, что я выиграл и чего добился там, но прежде всего – за мои отношения с болельщиками и простыми итальянцами, особенно из Милана», – цитирует Шевченко официальный твиттер «Милана».

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Источник — ФК Милан

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