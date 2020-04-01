Андрей ШЕВЧЕНКО: «В 95-м году у меня не было шансов против Мальдини»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил свои первые матчи в составе национальной команды в качестве футболиста.



«В 95-м после крупного поражения на выезде от Хорватии (4:0) мы вернулись в Киев понятно в каком настроении, – вспоминает Шевченко. – Хотя горевать было некогда – через три дня нас ждал матч с Италией на главной арене страны.



В этой встрече все тоже решилось уже в первом тайме. Итальянцы приехали с полной уверенностью в своих силах, но добивать нас не стали и выиграли со счетом 2:0. У них тогда была очень мощная команда. Помню, играл чуть правее и постоянно пересекался с Паоло Мальдини.



Против него у меня тогда вообще не было шансов даже в плане физики – ни развернуться, ни убежать, ни выиграть борьбу. Защитник «Милана» не давал вздохнуть! Хотя я очень рассчитывал на свою скорость. Мы, кстати, часто вспоминали с Мальдини нашу первую встречу. Он улыбался и говорил: «Наша команда тогда не видела никаких проблем».

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