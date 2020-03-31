Анчелотти включил Шевченко в символическую сборную своих подопечных

Легендарный итальянский тренер Карло Анчелотти составил символическую сборную игроков, которых ему доводилось тренировать на протяжении карьеры. В ней не нашлось места для Криштиану Роналду, с которым Анчелотти работал в «Реале».
Сборная подопечных Анчелотти:
Вратарь: Буффон («Парма»)
Защитники: Мальдини («Милан»), Терри («Челси»), Тиагу Силва (ПСЖ), Кафу («Милан»)
Полузащитники: Пирло («Милан»), Зидан («Ювентус»), Лэмпард («Челси»), Кака («Милан»)
Нападающие: Шевченко («Милан»), Ибрагимович (ПСЖ).
Источник — FourFourTwo
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