Анчелотти включил Шевченко в символическую сборную своих подопечных

Для Криштиану Роналду места не нашлось

  • 31.03.2020 19:08
  • 888 просмотров
  • 1 комментарий
Анчелотти включил Шевченко в символическую сборную своих подопечных
© twitter.com/Everton

Легендарный итальянский тренер Карло Анчелотти составил символическую сборную игроков, которых ему доводилось тренировать на протяжении карьеры. В ней не нашлось места для Криштиану Роналду, с которым Анчелотти работал в «Реале».

Сборная подопечных Анчелотти:

Вратарь: Буффон («Парма»)

Защитники: Мальдини («Милан»), Терри («Челси»), Тиагу Силва (ПСЖ), Кафу («Милан»)

Полузащитники: Пирло («Милан»), Зидан («Ювентус»), Лэмпард («Челси»), Кака («Милан»)

Нападающие: Шевченко («Милан»), Ибрагимович (ПСЖ).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — FourFourTwo

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 31.03.2020 20:14
    0
    он что уже в коронавирусном бреду?
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 31.03.2020 20:14
    0
    он что уже в коронавирусном бреду?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности