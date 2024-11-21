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  4. «Идеальный трансфер». Итальянский журналист хочет увидеть Довбика в Милане
Италия
21 ноября 2024, 15:51 |
1044
0

«Идеальный трансфер». Итальянский журналист хочет увидеть Довбика в Милане

Алессандро Якобоне хотел бы, чтобы Артем пошел по пути Андрея Шевченко

21 ноября 2024, 15:51 |
1044
0
«Идеальный трансфер». Итальянский журналист хочет увидеть Довбика в Милане
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский журналист Алессандро Якобоне признался, что хотел бы, чтобы украинский форвард Ромы Артем Довбик перешел в Милан.

«Довбик был бы идеальным трансфером для Милана», – коротко резюмировал Якобоне.

Артем перешел в Рому летом текущего года из Жироны за 35 млн евро. За римский клуб украинец успел сыграть 15 матчей, в которых он забил 6 голов и сделал 1 ассист.

Ранее за Милан выступал легендарный украинский экс-футболист Андрей Шевченко, который в составе россонери выигрывал Лигу чемпионов и Золотой мяч.

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Артем Довбик Андрей Шевченко Рома Рим Милан трансферы трансферы Серии A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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