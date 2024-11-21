«Идеальный трансфер». Итальянский журналист хочет увидеть Довбика в Милане
Алессандро Якобоне хотел бы, чтобы Артем пошел по пути Андрея Шевченко
Итальянский журналист Алессандро Якобоне признался, что хотел бы, чтобы украинский форвард Ромы Артем Довбик перешел в Милан.
«Довбик был бы идеальным трансфером для Милана», – коротко резюмировал Якобоне.
Артем перешел в Рому летом текущего года из Жироны за 35 млн евро. За римский клуб украинец успел сыграть 15 матчей, в которых он забил 6 голов и сделал 1 ассист.
Ранее за Милан выступал легендарный украинский экс-футболист Андрей Шевченко, который в составе россонери выигрывал Лигу чемпионов и Золотой мяч.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Рустам Худжамов рассказал о насмешках и неприличных жестах
Известный эксперт убежден, что Тайсон выйдет сильнее на реванш