«Идеальный трансфер». Итальянский журналист хочет увидеть Довбика в Милане

Итальянский журналист Алессандро Якобоне признался, что хотел бы, чтобы украинский форвард Ромы Артем Довбик перешел в Милан.

«Довбик был бы идеальным трансфером для Милана», – коротко резюмировал Якобоне.

Артем перешел в Рому летом текущего года из Жироны за 35 млн евро. За римский клуб украинец успел сыграть 15 матчей, в которых он забил 6 голов и сделал 1 ассист.

Ранее за Милан выступал легендарный украинский экс-футболист Андрей Шевченко, который в составе россонери выигрывал Лигу чемпионов и Золотой мяч.