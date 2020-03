Гарет Бэйл будет играть в FIFA и собирать деньги на борьбу с коронавирусом

Форвард «Реала» Гарет Бэйл объявил, что будет принимать участие в благотворительном турнире по компьютерной игре FIFA20 «CombatCorona», призванном собрать деньги для борьбы с пандемией.

Бэйл анонсирует, что играть будут и другие профессиональные футболисты, но фамилий не называет. Даты турнира и стримов Гарет объявит позже.

Let's beat #Coronavirus!



I'll be competing in the #CombatCorona FIFA 20 charity stream alongside other professional footballers to raise funds for those in need. Follow @CombatCorona for more info!



We'll announce a date soon!



Tag which players you want me to play against 🎮🔥 pic.twitter.com/AkZIyoEpAm