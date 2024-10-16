Англия16 октября 2024, 07:01 |
453
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Мбаппе и Бэйл рядом. Мудрик попал в десятку самых быстрых игроков мира
Михаил с показателем 36,63 км/ч занял 9-е место
16 октября 2024, 07:01 |
453
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Украинский вингер Челси Михаил Мудрик попал в десятку самых быстрых игроков мира.
В рейтинг попали как действующие футболисты, так и уже завершившие карьеру.
Мудрик оказался на девятой строчке с показателем скорости 36,63 км/ч.
Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:
- 1. Свен Ботман (Ньюкасл, Нидерланды) – 39,21 км/ч
- 2. Сауло Минейро (Сеара, Бразилия) – 39,03 км/ч
- 3. Дарвин Нуньес (Ливерпуль, Уругвай) и Бруно Энрике (Фламенго, Бразилия) – 38 км/ч
- 4. Килиан Мбаппе (Реал, Франция) – 37,9 км/ч
- 5. Пауло Энрике (Атлетико Минейро, Бразилия), Аарон Ван-Биссака (Вест Хэм, Англия) – 37,5 км/ч
- 6. Фил Фоден (Манчестер Сити, Англия) – 37,12 км/ч
- 7. Луккас Параисо (Униао Торренсе, Бразилия), Гарет Бэйл (завершил карьеру, Уэльс) – 36,9 км/ч
- 8. Кристиан Барлетта (Ресифе, Бразилия) – 36,7 км/ч
- 9. Михаил Мудрик (Челси, Украина) – 36,63 км/ч
- 10. Адама Траоре (Фулгэм, Испания), Усман Дембеле (ПСЖ, Франция) – 36,60 км/ч
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