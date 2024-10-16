Мбаппе и Бэйл рядом. Мудрик попал в десятку самых быстрых игроков мира

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик попал в десятку самых быстрых игроков мира.

В рейтинг попали как действующие футболисты, так и уже завершившие карьеру.

Мудрик оказался на девятой строчке с показателем скорости 36,63 км/ч.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом: