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Испания
05 ноября 2024, 09:32 |
1571
2

Не Роналдо и не Зидан. Назван лучший игрок Реала в XXI веке

Признание получил Криштиану Роналду

05 ноября 2024, 09:32 |
1571
2
Не Роналдо и не Зидан. Назван лучший игрок Реала в XXI веке
Goal.com

Популярное интернет-издание Goal.com обнародовало рейтинг из 25 лучших футболистов мадридского «Реала» в XXI веке.

Тройку списка открыл обладатель «Золотого мяча 2018» – хорватский полузащитник Лука Модрич. Он перешел в «Реал» еще в 2012 году и до сих пор защищает «сливочные» цвета. На его счету 549 матчей, 39 голов, 89 ассистов и 27 трофеев в составе «галактикос».

На втором месте расположился легендарный француз Зинедин Зидан, который даже успел и потренировать королевский клуб. Как игрок ЗиЗу отыграл за «Реал» 227 поединков, забил 49 мячей и отдал 67 голевых передач. Кубков получилось завоевать немного – всего 6.

Лучшим футболистом королевского клуба в ХХІ веке был признан португалец Криштиану Роналду. Легендарный форвард забил 450 голов в 438 матчах за «Реал», став лучшим бомбардиром в истории клуба. Также он отдал 131 ассист, выиграл 16 командных трофеев и 4 «Золотых мяча».

Интересно, что легендарный бразилец Роналдо Назарио в рейтинге занял лишь 17-е место.

Топ-25 лучших игроков «Реала» в XXI веке по версии Goal:

  • 1. Криштиану Роналду (Португалия)
  • 2. Зинедин Зидан (Франция)
  • 3. Лука Модрич (Хорватия)
  • 4. Серхио Рамос (Испания)
  • 5. Тони Кроос (Германия)
  • 6. Икер Касильяс (Испания)
  • 7. Карим Бензема (Франция)
  • 8. Рауль (Испания)
  • 9. Пепе (Португалия)
  • 10. Марсело (Бразилия)
  • 11. Винисиус Жуниор (Бразилия)
  • 12. Тибо Куртуа (Бельгия)
  • 13. Гарет Бэйл (Уэльс)
  • 14. Луиш Фигу (Португалия)
  • 15. Каземиро (Бразилия)
  • 16. Дани Карвахаль (Испания)
  • 17. Роналдо (Бразилия)
  • 18. Роберто Карлос (Бразилия)
  • 19. Хаби Алонсо (Испания)
  • 20. Гонсало Игуаин (Аргентина)
  • 21. Гути (Испания)
  • 22. Месут Озил (Германия)
  • 23. Анхель Ди Мария (Аргентина)
  • 24. Клод Макелеле (Франция)
  • 25. Джуд Беллингем (Англия)
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Дмитро Вербинський Источник: Goal.com
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Комментарии 2
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Burevestnik
про смаки не спорять, але більшості населення нашого села - шанувальників футболу - найбільше подобається дочка сільського аналітика діда Петра. 
дякуючи своїй красоті, норовом і здібностям, вона так може відфутболити, шо різним Усикам і не снилось...  
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0
Игорь Плахтий
ну, якщо Бейлу знайщлось місце вище за Роналдо і всіх, хто нижче, то Goal.com трохи облажався з цим рейтингом.
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