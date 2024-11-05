Не Роналдо и не Зидан. Назван лучший игрок Реала в XXI веке

Популярное интернет-издание Goal.com обнародовало рейтинг из 25 лучших футболистов мадридского «Реала» в XXI веке.

Тройку списка открыл обладатель «Золотого мяча 2018» – хорватский полузащитник Лука Модрич. Он перешел в «Реал» еще в 2012 году и до сих пор защищает «сливочные» цвета. На его счету 549 матчей, 39 голов, 89 ассистов и 27 трофеев в составе «галактикос».

На втором месте расположился легендарный француз Зинедин Зидан, который даже успел и потренировать королевский клуб. Как игрок ЗиЗу отыграл за «Реал» 227 поединков, забил 49 мячей и отдал 67 голевых передач. Кубков получилось завоевать немного – всего 6.

Лучшим футболистом королевского клуба в ХХІ веке был признан португалец Криштиану Роналду. Легендарный форвард забил 450 голов в 438 матчах за «Реал», став лучшим бомбардиром в истории клуба. Также он отдал 131 ассист, выиграл 16 командных трофеев и 4 «Золотых мяча».

Интересно, что легендарный бразилец Роналдо Назарио в рейтинге занял лишь 17-е место.

Топ-25 лучших игроков «Реала» в XXI веке по версии Goal: