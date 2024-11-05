Не Роналдо и не Зидан. Назван лучший игрок Реала в XXI веке
Признание получил Криштиану Роналду
Популярное интернет-издание Goal.com обнародовало рейтинг из 25 лучших футболистов мадридского «Реала» в XXI веке.
Тройку списка открыл обладатель «Золотого мяча 2018» – хорватский полузащитник Лука Модрич. Он перешел в «Реал» еще в 2012 году и до сих пор защищает «сливочные» цвета. На его счету 549 матчей, 39 голов, 89 ассистов и 27 трофеев в составе «галактикос».
На втором месте расположился легендарный француз Зинедин Зидан, который даже успел и потренировать королевский клуб. Как игрок ЗиЗу отыграл за «Реал» 227 поединков, забил 49 мячей и отдал 67 голевых передач. Кубков получилось завоевать немного – всего 6.
Лучшим футболистом королевского клуба в ХХІ веке был признан португалец Криштиану Роналду. Легендарный форвард забил 450 голов в 438 матчах за «Реал», став лучшим бомбардиром в истории клуба. Также он отдал 131 ассист, выиграл 16 командных трофеев и 4 «Золотых мяча».
Интересно, что легендарный бразилец Роналдо Назарио в рейтинге занял лишь 17-е место.
Топ-25 лучших игроков «Реала» в XXI веке по версии Goal:
- 1. Криштиану Роналду (Португалия)
- 2. Зинедин Зидан (Франция)
- 3. Лука Модрич (Хорватия)
- 4. Серхио Рамос (Испания)
- 5. Тони Кроос (Германия)
- 6. Икер Касильяс (Испания)
- 7. Карим Бензема (Франция)
- 8. Рауль (Испания)
- 9. Пепе (Португалия)
- 10. Марсело (Бразилия)
- 11. Винисиус Жуниор (Бразилия)
- 12. Тибо Куртуа (Бельгия)
- 13. Гарет Бэйл (Уэльс)
- 14. Луиш Фигу (Португалия)
- 15. Каземиро (Бразилия)
- 16. Дани Карвахаль (Испания)
- 17. Роналдо (Бразилия)
- 18. Роберто Карлос (Бразилия)
- 19. Хаби Алонсо (Испания)
- 20. Гонсало Игуаин (Аргентина)
- 21. Гути (Испания)
- 22. Месут Озил (Германия)
- 23. Анхель Ди Мария (Аргентина)
- 24. Клод Макелеле (Франция)
- 25. Джуд Беллингем (Англия)
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