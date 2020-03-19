ВИДЕО. Пять лет назад Динамо уничтожило Эвертон в Лиге Европы

Ровно пять лет назад, 19 марта 2015 года, киевское «Динамо» на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве разгромило английский «Эвертон» со счетом 5:2 и вышло в 1/4 финала Лиги Европы.
В первом матче в Англии киевляне уступили со счетом 1:2. Предлагаем вспомнить ответный матч, посмотрев видеообзор.
Лига Европы, 1/8 финала. Ответный матч
«Динамо» — «Эвертон» — 5:2
Голы: Ярмоленко, 21, Теодорчик, 35, Велозу, 37, Гусев, 56, Антунеш, 76 — Лукаку, 29, Ягелка, 82
«Динамо»: Шовковский, Силва, Хачериди, Антунеш, Драгович, Сидорчук (Буяльский, 64), Рыбалка, Гусев (Калитвинцев, 89), Велозу, Ярмоленко, Теодорчик (Кравец, 75)
«Эвертон»: Ховард, Коулмэн, Бэйнс, Алькарас, Ягелка, Маккарти (Бешич, 78), Барри, Атсу (Осман, 65), Баркли, Лукаку, Нэйсмит (Коне, 65).
Источник — Sport.ua
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Хорошие воспоминания, интересно, почему об этом никто не пишет?
Наверное Суркис данный кейс не предоплатил)
Хорошие воспоминания, интересно, почему об этом никто не пишет?
Наверное Суркис данный кейс не предоплатил)
У них всегда - 30/20/10/5 лет назад ..... что то где-то было.
И чем больше срок тем круче достижения.
Ребята, ау!
Дети уже забыли и не знают такой клуб.
Если в ДК не будет показывать достойную игру и достижения, так и останется на уровне Александрии, Десны, Зари....
3-5 месте ЧУ
ДНО!
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