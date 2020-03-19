ВИДЕО. Пять лет назад Динамо уничтожило Эвертон в Лиге Европы

Один из лучших матчей киевлян в прошлом десятилетии

  • 19.03.2020 12:41
  • 902 просмотра
  • 11 комментариев
ВИДЕО. Пять лет назад Динамо уничтожило Эвертон в Лиге Европы
© ФК Динамо Киев

Ровно пять лет назад, 19 марта 2015 года, киевское «Динамо» на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве разгромило английский «Эвертон» со счетом 5:2 и вышло в 1/4 финала Лиги Европы.

В первом матче в Англии киевляне уступили со счетом 1:2. Предлагаем вспомнить ответный матч, посмотрев видеообзор.

Лига Европы, 1/8 финала. Ответный матч

«Динамо» — «Эвертон» — 5:2
Голы: Ярмоленко, 21, Теодорчик, 35, Велозу, 37, Гусев, 56, Антунеш, 76 — Лукаку, 29, Ягелка, 82

«Динамо»: Шовковский, Силва, Хачериди, Антунеш, Драгович, Сидорчук (Буяльский, 64), Рыбалка, Гусев (Калитвинцев, 89), Велозу, Ярмоленко, Теодорчик (Кравец, 75)

«Эвертон»: Ховард, Коулмэн, Бэйнс, Алькарас, Ягелка, Маккарти (Бешич, 78), Барри, Атсу (Осман, 65), Баркли, Лукаку, Нэйсмит (Коне, 65).

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Crassus1
    online
      Crassus1, 19.03.2020 13:40
    +2
    Уже 5 лет прошло! Остались только Сидорчук и Буяльский
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 19.03.2020 13:32
    +2
    Шикарный матч. Запомнились голы Велозу, Ярмоленко, ну и конечно шедевр от Антунеша!! 70тысяч зрителей. Кайф!!
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 19.03.2020 13:20
    -6
    ахахах))) Когда будет напоминие об игре с дублем Челси и основой Шкедербеу?)))
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 19.03.2020 13:15
    -5
    Ukraine, 19.03.2020 13:07
    Как Челси уничтожило ДК?))
    Хорошие воспоминания, интересно, почему об этом никто не пишет?
    Наверное Суркис данный кейс не предоплатил)
    Они об этом скромно умалчивают)) Не помнят - значит не было)) Вот почему-то я не помню таких новостей про Шахтер, что обыграли Ман. Сити или Челси))
    Ссылка
    stalevar1250
      stalevar1250, 19.03.2020 13:10
    +1
    Я извиняюсь, вопрос не по теме, но... Не воспроизводится видео, на сайте, в чём проблема может быть, сижу с телефона.
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 19.03.2020 13:07
    -4
    Maccceo Plex Plex, 19.03.2020 12:46
    А где новость о том что было год назад?)) Там тоже было уничтожение))
    Как Челси уничтожило ДК?))
    Хорошие воспоминания, интересно, почему об этом никто не пишет?
    Наверное Суркис данный кейс не предоплатил)
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 19.03.2020 13:02
    -6
    Умиляют такие новости о ДК))
    У них всегда - 30/20/10/5 лет назад ..... что то где-то было.
    И чем больше срок тем круче достижения.
    Ребята, ау!
    Дети уже забыли и не знают такой клуб.
    Если в ДК не будет показывать достойную игру и достижения, так и останется на уровне Александрии, Десны, Зари....
    3-5 месте ЧУ
    ДНО!
    Ссылка
    Limb-Ur
      Limb-Ur, 19.03.2020 12:59
    +6
    Да не трындите, действительно "луч света" за последнее десятилетие, классная игра.
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 19.03.2020 12:48
    -7
    от Челси*
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 19.03.2020 12:47
    -5
    Давно победа с разницей в 3 мяча зовётся уничтожением? А счёт 8-0 тогда как назвать?
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    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 19.03.2020 12:46
    -7
    А где новость о том что было год назад?)) Там тоже было уничтожение))
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 19.03.2020 12:59
    +6
    Да не трындите, действительно "луч света" за последнее десятилетие, классная игра.
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 19.03.2020 13:40
    +2
    Уже 5 лет прошло! Остались только Сидорчук и Буяльский
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 19.03.2020 13:32
    +2
    Шикарный матч. Запомнились голы Велозу, Ярмоленко, ну и конечно шедевр от Антунеша!! 70тысяч зрителей. Кайф!!
    Ссылка
    stalevar1250
      stalevar1250, 19.03.2020 13:10
    +1
    Я извиняюсь, вопрос не по теме, но... Не воспроизводится видео, на сайте, в чём проблема может быть, сижу с телефона.
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