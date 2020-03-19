ВИДЕО. Пять лет назад Динамо уничтожило Эвертон в Лиге Европы

Ровно пять лет назад, 19 марта 2015 года, киевское «Динамо» на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве разгромило английский «Эвертон» со счетом 5:2 и вышло в 1/4 финала Лиги Европы.

В первом матче в Англии киевляне уступили со счетом 1:2. Предлагаем вспомнить ответный матч, посмотрев видеообзор.

Лига Европы, 1/8 финала. Ответный матч

«Динамо» — «Эвертон» — 5:2

Голы: Ярмоленко, 21, Теодорчик, 35, Велозу, 37, Гусев, 56, Антунеш, 76 — Лукаку, 29, Ягелка, 82

«Динамо»: Шовковский, Силва, Хачериди, Антунеш, Драгович, Сидорчук (Буяльский, 64), Рыбалка, Гусев (Калитвинцев, 89), Велозу, Ярмоленко, Теодорчик (Кравец, 75)

«Эвертон»: Ховард, Коулмэн, Бэйнс, Алькарас, Ягелка, Маккарти (Бешич, 78), Барри, Атсу (Осман, 65), Баркли, Лукаку, Нэйсмит (Коне, 65).