Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала. Ответный матч.
Ливерпуль – Атлетико – 1:0 (первый матч – 0:1)
Вейналдум, 43
Ливерпуль: Адриан – Робертсон, Ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд – Окслейд-Чемберлен, Вейналдум, Хендерсон – Мане, Фирмино, Салах.
Запасные: Лонегран, Фабиньо, Милнер, Минамино, Лаллана, Ориги, Матип.
Атлетико: Облак – Лоди, Фелипе, Савич, Триппье – Корреа, Томас, Сауль, Коке – Феликс, Коста.
Запасные: Адан, Хименес, Мората, Лемар, Льоренте, Карраско, Врсалько.
Арбитр: Данни Маккели (Виллемстад, Кюрасао/Нидерланды)
Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия)
ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!
ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
45 мин. Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, одну минуту.
43 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Вейналдум завершил одну из многочисленных подач с правого фланга от Окслейда-Чемберлена точным ударом головой из центра штрафной!
40 мин. Получил Фелипе удар по пояснице от соперника во время борьбы за верховой мяч в своей штрафной.
39 мин. Угловой на правом фланге заработал своим прострелом с правого фланга Салах.
37 мин. Облака сейчас занесет в ворота группа игроков в красных футболках во время подготовки подачи с углового на левом фланге!
36 мин. МОМЕНТ! Сумасшедший сейв Облака после удара Фирмино в одно касание со входа во вратарскую при подаче штрафного с правого фланга!
34 мин. МОМЕНТ! Салах обокрал Лоди на правом фланге, после чего отдал в полукруг у штрафной на Мане, удар которого на исполнение отправил мяч мимо правой штанги!
32 мин. Ван Дейк перехватил подачу Лоди с левого фланга на Косту.
31 мин. Ударил сзади по ногам Феликса на чужой половине Хендерсон.
30 мин. Фол от Косты на правом фланге атаки.
28 мин. Робетсон перехватил заброс в зону у него за спиной.
25 мин. Угловыми осадили ворота соперников хозяева. Даже Диего Косте приходится отрабатывать в поле лица.
23 мин. Коста пошел говорить с арбитром после попадания Феликса в оффсайд. Страсти кипят!
22 мин. Арбитры не рекомендовали давать пенальти.
21 мин. В руку Фелипе мяч попал в штрафной гостей?!
20 мин. Защитники на угловой вынесли мяч после длинной передачи Ван Дейка!
18 мин. МОМЕНТ! Чуть не закрутил в ворота от углового флажка Коке!
17 мин. Угловой на левом фланге для гостей.
14 мин. МОМЕНТ! Облак в сторону отразил мяч после удара Салаха с правого фланга!
14 мин. Неточная подача Робертсона с левого фланга.
12 мин. ОПАСНО! Неудачно пробил Хендерсон с подхода к чужой штрафной. Плохо поставил ногу.
10 мин. МОМЕНТ! Салах подкрутил от правого угла штрафной над перекладиной!
8 мин. ОПАСНО! Триппье выскакивал на подачу штрафного с левого фланга на ближний угол вратарской, но Адан успел его опередить!
7 мин. Дальний удар Фирмино оказался слишком сильным. На трибуны!
6 мин. Подача Окса с правого фланга была перехвачена защитниками.
3 мин. Обострение от Вейналдума на левом фланге штрафной было остановлено.
2 мин. Команда Клоппа перешла в контроль на своей половине.
1 мин. МОМЕНТ! Коста ворвался в правый фланг штрафной и пробил рядом с ближней штангой!
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
В среду, 11-го марта, состоится ответный поединок стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором сразятся английский «Ливерпуль» и испанский «Атлетико». Матч пройдет в Ливерпуле (Англия), на поле стадиона «Энфилд», начало в 22:00.
Действующий обладатель главного клубного трофея Старого Света рискует досрочно распрощаться с шансами защитить свое достижение уже на первом этапе раунда плей-офф текущего розыгрыша. Мадридскую часть противостояния коллективу Диего Симеоне удалось склонить в свою сторону, а затем засушить до конца основного времени. Но сработает ли такая тактика на Британских островах, где любой испанской команде сложно проявить себя с позиции силы? Или нас ждет очередной эффектный камбэк, на уровне матча «красных» против «Барселоны» образца прошлого года?
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Ливерпулем» и «Атлетико».
Источник — Sport.ua
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aciya-smotret-onlayn-11032020.html
aciya-smotret-onlayn-11032020.html
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