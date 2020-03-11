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Ливерпуль – Атлетико – 1:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

  • 11.03.2020 22:06
  • 5596 просмотров
  • 19 комментариев
Ливерпуль – Атлетико – 1:0. LIVE
© twitter.com/MoSalah

Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала. Ответный матч.

Ливерпуль – Атлетико – 1:0 (первый матч – 0:1)

Вейналдум, 43

Ливерпуль: Адриан – Робертсон, Ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд – Окслейд-Чемберлен, Вейналдум, Хендерсон – Мане, Фирмино, Салах.

Запасные: Лонегран, Фабиньо, Милнер, Минамино, Лаллана, Ориги, Матип.

Атлетико: Облак – Лоди, Фелипе, Савич, Триппье – Корреа, Томас, Сауль, Коке – Феликс, Коста.

Запасные: Адан, Хименес, Мората, Лемар, Льоренте, Карраско, Врсалько.

Арбитр: Данни Маккели (Виллемстад, Кюрасао/Нидерланды)

Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия)

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, одну минуту.

 43 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Вейналдум завершил одну из многочисленных подач с правого фланга от Окслейда-Чемберлена точным ударом головой из центра штрафной!

40 мин. Получил Фелипе удар по пояснице от соперника во время борьбы за верховой мяч в своей штрафной.

39 мин. Угловой на правом фланге заработал своим прострелом с правого фланга Салах.

37 мин. Облака сейчас занесет в ворота группа игроков в красных футболках во время подготовки подачи с углового на левом фланге!

36 мин. МОМЕНТ! Сумасшедший сейв Облака после удара Фирмино в одно касание со входа во вратарскую при подаче штрафного с правого фланга!

34 мин. МОМЕНТ! Салах обокрал Лоди на правом фланге, после чего отдал в полукруг у штрафной на Мане, удар которого на исполнение отправил мяч мимо правой штанги!

32 мин. Ван Дейк перехватил подачу Лоди с левого фланга на Косту.

31 мин. Ударил сзади по ногам Феликса на чужой половине Хендерсон.

30 мин. Фол от Косты на правом фланге атаки.

28 мин. Робетсон перехватил заброс в зону у него за спиной.

25 мин. Угловыми осадили ворота соперников хозяева. Даже Диего Косте приходится отрабатывать в поле лица.

23 мин. Коста пошел говорить с арбитром после попадания Феликса в оффсайд. Страсти кипят!

22 мин. Арбитры не рекомендовали давать пенальти.

21 мин. В руку Фелипе мяч попал в штрафной гостей?!

20 мин. Защитники на угловой вынесли мяч после длинной передачи Ван Дейка!

18 мин. МОМЕНТ! Чуть не закрутил в ворота от углового флажка Коке!

17 мин. Угловой на левом фланге для гостей.

14 мин. МОМЕНТ! Облак в сторону отразил мяч после удара Салаха с правого фланга!

14 мин. Неточная подача Робертсона с левого фланга.

12 мин. ОПАСНО! Неудачно пробил Хендерсон с подхода к чужой штрафной. Плохо поставил ногу.

10 мин. МОМЕНТ! Салах подкрутил от правого угла штрафной над перекладиной!

8 мин. ОПАСНО! Триппье выскакивал на подачу штрафного с левого фланга на ближний угол вратарской, но Адан успел его опередить!

7 мин. Дальний удар Фирмино оказался слишком сильным. На трибуны!

6 мин. Подача Окса с правого фланга была перехвачена защитниками.

3 мин. Обострение от Вейналдума на левом фланге штрафной было остановлено.

2 мин. Команда Клоппа перешла в контроль на своей половине.

1 мин. МОМЕНТ! Коста ворвался в правый фланг штрафной и пробил рядом с ближней штангой!

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В среду, 11-го марта, состоится ответный поединок стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором сразятся английский «Ливерпуль» и испанский «Атлетико». Матч пройдет в Ливерпуле (Англия), на поле стадиона «Энфилд», начало в 22:00.

Действующий обладатель главного клубного трофея Старого Света рискует досрочно распрощаться с шансами защитить свое достижение уже на первом этапе раунда плей-офф текущего розыгрыша. Мадридскую часть противостояния коллективу Диего Симеоне удалось склонить в свою сторону, а затем засушить до конца основного времени. Но сработает ли такая тактика на Британских островах, где любой испанской команде сложно проявить себя с позиции силы? Или нас ждет очередной эффектный камбэк, на уровне матча «красных» против «Барселоны» образца прошлого года?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Ливерпулем» и «Атлетико».

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    digsum
      digsum, 11.03.2020 23:02
    +1
    Serhii1988, 11.03.2020 22:57
    Коста, Феліш, Кореа в старті, вони приїхали не стояти, просто Ліверпуль машина
    Где эта машина была в Мадриде, ни одного удара в створ ворот за 90 минут?
    Ссылка
    Serhii1988
    online
      Serhii1988, 11.03.2020 22:57
    -1
    digsum, 11.03.2020 22:47
    Атлетико приехал постоять всей командой у своих ворот. Но не вышло
    Коста, Феліш, Кореа в старті, вони приїхали не стояти, просто Ліверпуль машина
    Ссылка
    digsum
      digsum, 11.03.2020 22:57
    0
    Виктор Иванов, 11.03.2020 22:50
    Как же везёт зрителям, которые прямо за сеткой ворот сидят. Да и вообще. 2 метра до поля! У нас это был пздц от идиотов.
    Там же в отличие от наших инвалидов мастера, им нечего бояться)
    Ссылка
    Krab.Vova
      Krab.Vova, 11.03.2020 22:51
    0
    1-0
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 11.03.2020 22:50
    0
    Как же везёт зрителям, которые прямо за сеткой ворот сидят. Да и вообще. 2 метра до поля! У нас это был пздц от идиотов.
    Ссылка
    digsum
      digsum, 11.03.2020 22:48
    0
    digsum, 11.03.2020 22:47
    Атлетико приехал постоять всей командой у своих ворот. Но не вышло
    Вернее отлично получилось постоять, стойте дальше
    Ссылка
    digsum
      digsum, 11.03.2020 22:47
    -1
    Атлетико приехал постоять всей командой у своих ворот. Но не вышло
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 11.03.2020 22:46
    -1
    Красава!!!!!!!! Ровно...
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 11.03.2020 22:43
    0
    Гооооол
    Ссылка
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 11.03.2020 22:37
    -1
    Погода конечно подвела, наламует атмосферу.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 11.03.2020 22:37
    +1
    Блин! Манэ по центру....
    Ссылка
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 11.03.2020 22:36
    +3
    Да жара конечно загляденье, и Атлетико не автобус приехали ставить, оба клуба заведённые и очень активны
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 11.03.2020 22:32
    +1
    Виктор Иванов, 11.03.2020 22:31
    Сентанта. Футбол 2.
    Сетанта.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 11.03.2020 22:31
    +1
    Сентанта. Футбол 2.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 11.03.2020 22:23
    +1
    http://www.soccerlive.ws/broadcast/23421-liverpul-atletiko-pryamaya-transly
    aciya-smotret-onlayn-11032020.html
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 11.03.2020 22:18
    -3
    Олег Львівський, 11.03.2020 22:15
    Дайте ссилку на трансляцію...дякую!
    Мацква, Шабаловка.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 11.03.2020 22:17
    -1
    Матрасники не были в обсервации! Технарь им
    Ссылка
    Олег Львівський
      Олег Львівський, 11.03.2020 22:15
    +1
    Дайте ссилку на трансляцію...дякую!
    Ссылка
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 11.03.2020 22:04
    +1
    Ливерпулю хватит и чемпионство в АПЛ, так что за Атлетико
    Ссылка
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 11.03.2020 22:36
    +3
    Да жара конечно загляденье, и Атлетико не автобус приехали ставить, оба клуба заведённые и очень активны
    Ссылка
    digsum
      digsum, 11.03.2020 23:02
    +1
    Serhii1988, 11.03.2020 22:57
    Коста, Феліш, Кореа в старті, вони приїхали не стояти, просто Ліверпуль машина
    Где эта машина была в Мадриде, ни одного удара в створ ворот за 90 минут?
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 11.03.2020 22:37
    +1
    Блин! Манэ по центру....
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 11.03.2020 22:32
    +1
    Виктор Иванов, 11.03.2020 22:31
    Сентанта. Футбол 2.
    Сетанта.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 11.03.2020 22:31
    +1
    Сентанта. Футбол 2.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 11.03.2020 22:23
    +1
    http://www.soccerlive.ws/broadcast/23421-liverpul-atletiko-pryamaya-transly
    aciya-smotret-onlayn-11032020.html
    Ссылка
    Олег Львівський
      Олег Львівський, 11.03.2020 22:15
    +1
    Дайте ссилку на трансляцію...дякую!
    Ссылка
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 11.03.2020 22:04
    +1
    Ливерпулю хватит и чемпионство в АПЛ, так что за Атлетико
    Ссылка
    digsum
      digsum, 11.03.2020 22:57
    0
    Виктор Иванов, 11.03.2020 22:50
    Как же везёт зрителям, которые прямо за сеткой ворот сидят. Да и вообще. 2 метра до поля! У нас это был пздц от идиотов.
    Там же в отличие от наших инвалидов мастера, им нечего бояться)
    Ссылка
    Krab.Vova
      Krab.Vova, 11.03.2020 22:51
    0
    1-0
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 11.03.2020 22:50
    0
    Как же везёт зрителям, которые прямо за сеткой ворот сидят. Да и вообще. 2 метра до поля! У нас это был пздц от идиотов.
    Ссылка
    digsum
      digsum, 11.03.2020 22:48
    0
    digsum, 11.03.2020 22:47
    Атлетико приехал постоять всей командой у своих ворот. Но не вышло
    Вернее отлично получилось постоять, стойте дальше
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 11.03.2020 22:43
    0
    Гооооол
    Ссылка
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