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10 мая 2024, 09:01 |
513
0

Винисиус – о борьбе за Золотой мяч: «Я очень спокоен»

Бразилец ставит выше командные приоритеты

10 мая 2024, 09:01 |
513
0
Винисиус – о борьбе за Золотой мяч: «Я очень спокоен»
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор ответил на вопрос о своей возможной победе в голосовании за «Золотой мяч» в этом году.

«Все говорят о «Золотом мяче», но я очень спокоен. Сейчас я хочу выиграть с этой командой ещё одну Лигу чемпионов. В этом сезоне я могу добиться больших успехов, а затем – поехать в сборную Бразилии на Кубок Америки. Я всегда сначала думаю о командах, а потом о себе», — приводит слова Винисиуса Goal.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет 21 гол и 11 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 150 млн евро.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид Лига чемпионов сборная Бразилии по футболу Копа Америка Золотой мяч
Юрій Вишневський Источник: Goal.com
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