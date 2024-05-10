Винисиус – о борьбе за Золотой мяч: «Я очень спокоен»
Бразилец ставит выше командные приоритеты
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор ответил на вопрос о своей возможной победе в голосовании за «Золотой мяч» в этом году.
«Все говорят о «Золотом мяче», но я очень спокоен. Сейчас я хочу выиграть с этой командой ещё одну Лигу чемпионов. В этом сезоне я могу добиться больших успехов, а затем – поехать в сборную Бразилии на Кубок Америки. Я всегда сначала думаю о командах, а потом о себе», — приводит слова Винисиуса Goal.
В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет 21 гол и 11 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 150 млн евро.
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