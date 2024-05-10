«Он капитан, мы матросы»: Анчелотти оценил вклад президента в победы Реала

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о президенте клуба Флорентино Пересе после выхода в финал Лиги чемпионов.

«У нас есть капитан – это Флорентино Перес. Все остальные – матросы. Он помог воспитать прекрасное поколение игроков. Надеюсь, что мы снова станем победителями Лиги чемпионов», — приводит слова Анчелотти AS.

Напомним, 8 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» обыграл мюнхенскую «Баварию» (2:1). Благодаря этой победе (4:3 по сумме двух матчей) мадридцы вышли в финал турнира.

Таким образом, «Реал» и дортмундская «Боруссия» сыграют в финале этого сезона Лиги чемпионов. Решающий матч турнира пройдёт 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия).