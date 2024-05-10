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  4. «Он капитан, мы матросы»: Анчелотти оценил вклад президента в победы Реала
Испания
10 мая 2024, 08:53 |
92
0

«Он капитан, мы матросы»: Анчелотти оценил вклад президента в победы Реала

Наставник сравнил Флорентино Переса с капитаном корабля

10 мая 2024, 08:53 |
92
0
«Он капитан, мы матросы»: Анчелотти оценил вклад президента в победы Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес и Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о президенте клуба Флорентино Пересе после выхода в финал Лиги чемпионов.

«У нас есть капитан – это Флорентино Перес. Все остальные – матросы. Он помог воспитать прекрасное поколение игроков. Надеюсь, что мы снова станем победителями Лиги чемпионов», — приводит слова Анчелотти AS.

Напомним, 8 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» обыграл мюнхенскую «Баварию» (2:1). Благодаря этой победе (4:3 по сумме двух матчей) мадридцы вышли в финал турнира.

Таким образом, «Реал» и дортмундская «Боруссия» сыграют в финале этого сезона Лиги чемпионов. Решающий матч турнира пройдёт 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия).

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Карло Анчелотти Флорентино Перес Реал Мадрид Лига чемпионов Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Юрій Вишневський Источник: AS
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