«Он капитан, мы матросы»: Анчелотти оценил вклад президента в победы Реала
Наставник сравнил Флорентино Переса с капитаном корабля
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о президенте клуба Флорентино Пересе после выхода в финал Лиги чемпионов.
«У нас есть капитан – это Флорентино Перес. Все остальные – матросы. Он помог воспитать прекрасное поколение игроков. Надеюсь, что мы снова станем победителями Лиги чемпионов», — приводит слова Анчелотти AS.
Напомним, 8 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» обыграл мюнхенскую «Баварию» (2:1). Благодаря этой победе (4:3 по сумме двух матчей) мадридцы вышли в финал турнира.
Таким образом, «Реал» и дортмундская «Боруссия» сыграют в финале этого сезона Лиги чемпионов. Решающий матч турнира пройдёт 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия).
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