Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клопп эмоционально отреагировал на выход Боруссии Д в финал Лиги чемпионов
Лига чемпионов
10 мая 2024, 09:33 |
1272
0

Клопп эмоционально отреагировал на выход Боруссии Д в финал Лиги чемпионов

Наставник пожелал удачи своему бывшему клубу

10 мая 2024, 09:33 |
1272
0
Клопп эмоционально отреагировал на выход Боруссии Д в финал Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал выход дортмундской «Боруссии», которую он тренировал в 2008-2015 годах, в финал Лиги чемпионов.

«Вау! Вау! Вау! Мои поздравления всем, вы заслужили сыграть в финале. Давайте, возьмите теперь этот чёртов кубок», — приводит слова Клоппа Bild.

Напомним, 7 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и ПСЖ. Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Матч завершился победой «шмелей» со счётом 1:0 (по итогам двух поединков – 2:0).

Мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия» сыграют в финале текущего сезона Лиги чемпионов. Решающий матч турнира пройдёт 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

По теме:
Легенда МЮ встал на защиту Кейна: «Партнеры по Баварии подвели его»
В ПСЖ определились с заменой Мбаппе. Им интересуется пол-Европы
Винисиус – о борьбе за Золотой мяч: «Я очень спокоен»
Юрген Клопп Боруссия Дортмунд ПСЖ Боруссия Д - ПСЖ Лига чемпионов
Юрій Вишневський Источник: Bild
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Невероятный рекорд. Игрок Реала в 7-й раз вышел в финал Лиги чемпионов
Футбол | 10 мая 2024, 04:50 1
Невероятный рекорд. Игрок Реала в 7-й раз вышел в финал Лиги чемпионов
Невероятный рекорд. Игрок Реала в 7-й раз вышел в финал Лиги чемпионов

Тони Кроос участвовал в финалах дважды с Баварией и в 5-й раз с Реалом

Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей продлит контракт при одном условии
Футбол | 09 мая 2024, 18:45 24
Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей продлит контракт при одном условии
Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей продлит контракт при одном условии

Украинец хочет сыграть в финале Лиги чемпионов

Стало известно, что сказал Тухель президенту Реала после матча ЛЧ
Футбол | 09.05.2024, 12:13
Стало известно, что сказал Тухель президенту Реала после матча ЛЧ
Стало известно, что сказал Тухель президенту Реала после матча ЛЧ
Парадокс имени Беллингема. Боруссии Д финансово выгоднее проиграть финал ЛЧ
Футбол | 09.05.2024, 18:34
Парадокс имени Беллингема. Боруссии Д финансово выгоднее проиграть финал ЛЧ
Парадокс имени Беллингема. Боруссии Д финансово выгоднее проиграть финал ЛЧ
Заря получит солидные бонусы от Реала за Лунина. Известны условия и сумма
Футбол | 10.05.2024, 10:27
Заря получит солидные бонусы от Реала за Лунина. Известны условия и сумма
Заря получит солидные бонусы от Реала за Лунина. Известны условия и сумма
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Реала
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Реала
09.05.2024, 00:10 3
Футбол
Сумасшедший камбэк галактикос. Реал вырвал победу у Баварии
Сумасшедший камбэк галактикос. Реал вырвал победу у Баварии
09.05.2024, 00:01 90
Футбол
Куртуа отреагировал на судьбоносную ошибку Нойера в матче Реал – Бавария
Куртуа отреагировал на судьбоносную ошибку Нойера в матче Реал – Бавария
09.05.2024, 07:18 7
Футбол
Лунин оценил безумную победу Реала над Баварией в Лиге чемпионов
Лунин оценил безумную победу Реала над Баварией в Лиге чемпионов
09.05.2024, 05:35
Футбол
ФОТО. Арбитр не засчитал гол Баварии Лунину на 90+13-й из-за якобы офсайда
ФОТО. Арбитр не засчитал гол Баварии Лунину на 90+13-й из-за якобы офсайда
09.05.2024, 00:56 32
Футбол
Гол на последней минуте! Украина вырвала победу у Сербии на ЧЕ по socca
Гол на последней минуте! Украина вырвала победу у Сербии на ЧЕ по socca
08.05.2024, 22:23
Другие виды
Стало известно местонахождение футболиста Хуста, которого забрал ТЦК
Стало известно местонахождение футболиста Хуста, которого забрал ТЦК
08.05.2024, 17:55 47
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем