Клопп эмоционально отреагировал на выход Боруссии Д в финал Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал выход дортмундской «Боруссии», которую он тренировал в 2008-2015 годах, в финал Лиги чемпионов.

«Вау! Вау! Вау! Мои поздравления всем, вы заслужили сыграть в финале. Давайте, возьмите теперь этот чёртов кубок», — приводит слова Клоппа Bild.

Напомним, 7 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и ПСЖ. Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Матч завершился победой «шмелей» со счётом 1:0 (по итогам двух поединков – 2:0).

Мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия» сыграют в финале текущего сезона Лиги чемпионов. Решающий матч турнира пройдёт 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.