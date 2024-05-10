Клопп эмоционально отреагировал на выход Боруссии Д в финал Лиги чемпионов
Наставник пожелал удачи своему бывшему клубу
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал выход дортмундской «Боруссии», которую он тренировал в 2008-2015 годах, в финал Лиги чемпионов.
«Вау! Вау! Вау! Мои поздравления всем, вы заслужили сыграть в финале. Давайте, возьмите теперь этот чёртов кубок», — приводит слова Клоппа Bild.
Напомним, 7 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и ПСЖ. Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Матч завершился победой «шмелей» со счётом 1:0 (по итогам двух поединков – 2:0).
Мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия» сыграют в финале текущего сезона Лиги чемпионов. Решающий матч турнира пройдёт 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
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