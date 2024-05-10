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  4. Легенда МЮ встал на защиту Кейна: «Партнеры по Баварии подвели его»
Лига чемпионов
10 мая 2024, 09:52 |
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Легенда МЮ встал на защиту Кейна: «Партнеры по Баварии подвели его»

Рио Фердинанд считает, что форвард делал все от него зависящее для побед

10 мая 2024, 09:52 |
610
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Легенда МЮ встал на защиту Кейна: «Партнеры по Баварии подвели его»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд высказался о нападающем немецкой «Баварии» Гарри Кейне после поражения мюнхенцев в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:2).

«Бавария» привела Кейна, чтобы продолжать завоёвывать трофеи, и я чувствую, что партнёры по команде подвели его. Не он виновен в поражении. Он выполнял свою работу всегда. Он забивал голы. Думаю, вечером после матча ему было очень тяжело на сердце», — приводит слова Фердинанда BBC.

Напомним, мюнхенский клуб уступил «Реалу» со счётом 3:4 по сумме двух встреч, пропустив два гола в концовке ответной игры. В финале Лиги чемпионов «сливочные» встретятся с дортмундской «Боруссией». Матч состоится 1 июня и пройдёт на лондонском стадионе «Уэмбли».

Отметим, что в нынешнем сезоне «Баварии» с Кейном не удалось выиграть ни одного трофея.

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Гарри Кейн Бавария Лига чемпионов Реал - Бавария Рио Фердинанд
Юрій Вишневський Источник: BBC
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