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  4. В ПСЖ определились с заменой Мбаппе. Им интересуется пол-Европы
Франция
10 мая 2024, 09:13 |
1828
0

В ПСЖ определились с заменой Мбаппе. Им интересуется пол-Европы

Французский клуб уже провел первые переговоры с представителями Дьекереша

10 мая 2024, 09:13 |
1828
0
В ПСЖ определились с заменой Мбаппе. Им интересуется пол-Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Французский ПСЖ может подписать одного из лидеров лиссабонского «Спортинга» шведского форварда Виктора Дьекереша. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, в руководстве парижан считают, что швед может стать игроком, который заменит потенциально уходящего в мадридский «Реал» Килиана Мбаппе. Французский клуб уже начал первые контакты с окружением игрока и рассчитывает, что другие топ-клубы не смогут подписать 25-летнего нападающего из-за высокой стоимости.

В нынешнем сезоне Дьекереш провёл за португальский клуб во всех турнирах 47 матчей, в которых забил 41 мяч и отметился 15 голевыми передачами. Его контракт со «Спортингом» рассчитан до лета 2028 года. Ориентировочная стоимость игрока, по данным известного интернет-портала Transfermarkt, — 55 млн евро. Летом 2023-го португальский клуб подписал шведа из «Ковентри» за 21 млн евро.

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Виктор Дьекереш Спортинг Лиссабон трансферы трансферы Лиги 1 ПСЖ
Юрій Вишневський Источник: Le Parisien
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