Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эмери назвал причины фиаско Астон Виллы с Олимпиакосом перед финалом ЛК
Лига конференций
10 мая 2024, 08:47 | Обновлено 10 мая 2024, 08:54
198
0

Эмери назвал причины фиаско Астон Виллы с Олимпиакосом перед финалом ЛК

Бирмингемцы не смогли пройти греков в полуфинале

10 мая 2024, 08:47 | Обновлено 10 мая 2024, 08:54
198
0
Эмери назвал причины фиаско Астон Виллы с Олимпиакосом перед финалом ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

В четверг, 9 мая, состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги конференций, в котором отношения выяснили «Олимпиакос» и «Астон Вилла».

Победа со счетом 2:0 позволила клубу из Пирей выйти в финал, оставив за бортом турнира представителя АПЛ. Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери дал оценку неудаче подопечных.

«Мы попали в еврокубки в конце прошлого сезона. В этом году мы наслаждались ими, но победить [в них] очень сложно, и мы находимся в процессе [развития].

[«Олимпиакос»] заслужил быть в финале. Мы проиграли в первые 90 минут дома и не были достаточно конкурентоспособны. Мы хорошо начали первый тайм, они забили, мы контролировали игру, но не были точны.

Для нас, «Астон Виллы», это опыт после долгого отсутствия в еврокубках. Мы снова собираемся бороться в Европе в следующем году. Конечно, мы немного разочарованы, немного расстроены, но мы должны быстро двигаться дальше», – заявил Эмери.

Ранее сообщалось, что клубы АПЛ прервали успешную серию в еврокубках.

По теме:
Расклады в еврокубках. Шахтер болеет за Реал, а Бенфика и Трубин – за Байер
Англия в печали. Клубы АПЛ прервали успешную серию в еврокубках
Олимпиакос повторил результат Панатинаикоса 54-летней давности
Унаи Эмери Лига конференций Астон Вилла
Юрій Остроумов Источник: BBC
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алавес – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 10 мая 2024, 06:19 1
Алавес – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Алавес – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал олимпийского чемпиона в гимнастике Верняева
Футбол | 09 мая 2024, 12:03 0
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал олимпийского чемпиона в гимнастике Верняева
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал олимпийского чемпиона в гимнастике Верняева

Уроженец Донецка оказался востребованным клубом из родного города

ФОТО. Игрок Баварии не был в офсайде перед голом Реалу на 90+13-й минуте
Футбол | 09.05.2024, 14:24
ФОТО. Игрок Баварии не был в офсайде перед голом Реалу на 90+13-й минуте
ФОТО. Игрок Баварии не был в офсайде перед голом Реалу на 90+13-й минуте
Стали известны новые детали о продлении контракта Лунина с Реалом
Футбол | 09.05.2024, 10:13
Стали известны новые детали о продлении контракта Лунина с Реалом
Стали известны новые детали о продлении контракта Лунина с Реалом
Кейн и банда. Топ-10 бомбардиров в истории, у которых 0 титулов за карьеру
Футбол | 10.05.2024, 02:51
Кейн и банда. Топ-10 бомбардиров в истории, у которых 0 титулов за карьеру
Кейн и банда. Топ-10 бомбардиров в истории, у которых 0 титулов за карьеру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Реала
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Реала
09.05.2024, 00:10 3
Футбол
Анчелотти оценил сумасшедший матч с Баварией, в котором Лунин пропустил гол
Анчелотти оценил сумасшедший матч с Баварией, в котором Лунин пропустил гол
09.05.2024, 01:40 2
Футбол
Лунин оценил безумную победу Реала над Баварией в Лиге чемпионов
Лунин оценил безумную победу Реала над Баварией в Лиге чемпионов
09.05.2024, 05:35
Футбол
Стало известно местонахождение футболиста Хуста, которого забрал ТЦК
Стало известно местонахождение футболиста Хуста, которого забрал ТЦК
08.05.2024, 17:55 44
Футбол
ФОТО. Арбитр не засчитал гол Баварии Лунину на 90+13-й из-за якобы офсайда
ФОТО. Арбитр не засчитал гол Баварии Лунину на 90+13-й из-за якобы офсайда
09.05.2024, 00:56 32
Футбол
Одна из самых сексуальных теннисисток мира внезапно завершила карьеру
Одна из самых сексуальных теннисисток мира внезапно завершила карьеру
08.05.2024, 14:39 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем