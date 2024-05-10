Эмери назвал причины фиаско Астон Виллы с Олимпиакосом перед финалом ЛК

В четверг, 9 мая, состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги конференций, в котором отношения выяснили «Олимпиакос» и «Астон Вилла».

Победа со счетом 2:0 позволила клубу из Пирей выйти в финал, оставив за бортом турнира представителя АПЛ. Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери дал оценку неудаче подопечных.

«Мы попали в еврокубки в конце прошлого сезона. В этом году мы наслаждались ими, но победить [в них] очень сложно, и мы находимся в процессе [развития].

[«Олимпиакос»] заслужил быть в финале. Мы проиграли в первые 90 минут дома и не были достаточно конкурентоспособны. Мы хорошо начали первый тайм, они забили, мы контролировали игру, но не были точны.

Для нас, «Астон Виллы», это опыт после долгого отсутствия в еврокубках. Мы снова собираемся бороться в Европе в следующем году. Конечно, мы немного разочарованы, немного расстроены, но мы должны быстро двигаться дальше», – заявил Эмери.

Ранее сообщалось, что клубы АПЛ прервали успешную серию в еврокубках.