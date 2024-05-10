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Лига Европы
10 мая 2024, 08:28 | Обновлено 10 мая 2024, 08:42
353
0

Англия в печали. Клубы АПЛ прервали успешную серию в еврокубках

Английские клубы оказались за бортом финалов в европейских турнирах

10 мая 2024, 08:28 | Обновлено 10 мая 2024, 08:42
353
0
Англия в печали. Клубы АПЛ прервали успешную серию в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine

В сезоне-2023/2024, который в европейском клубном футболе близится к завершению, не оказалось ни одной команды из Англии в финале евротурниров.

Это первый случай, начиная с 2020 года.

В этом сезоне «Астон Вилла» играла дольше всего из клубов АПЛ, вылетев от «Олимпиакоса» в 1/2 финала Лиги конференций (2:4, 0:2).

«Вест Хэм» вылетел из Лиги Европы на стадии 1/4 финала Лиги Европы, проиграв «Байеру» (0:2, 1:1), а «Ливерпуль» уступил «Аталанте» (0:3, 1:0). «Брайтон» сошел еще раньше, в 1/8 финала проиграл «Роме» (0:4, 1:0).

В Лиге чемпионов, в свою очередь, «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» не вышли из группы. «Манчестер Сити» в 1/4 финала был выбит мадридским «Реалом» (3:3, 1:1, пенальти – 3-4) , а «Арсенал» на той же стадии не смог пройти «Баварию» (2:2, 0:1).

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Английская Премьер-лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Ньюкасл Арсенал Лондон Ливерпуль Брайтон Астон Вилла Вест Хэм
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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