ВИДЕО. Вас так много! Как Роналду здоровался с невидимыми фанатами

Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду перед матчем 26-го тура Серии А с миланским «Интером» (2:0) отметился забавной шуткой.
Нападающий после выхода из автобуса, улыбаясь, иронично подал руку несуществующим фанатам в подтрибунном помещении стадиона «Альянц Стадиум».
Дело в том, что стадион в Турине был закрыт для зрителей из-за вспышки коронавируса в Италии.
Cristiano Ronaldo taking in this closed doors idea in the best way 😭pic.twitter.com/cJYUVMOKE6— TC. (@TotalCristiano) March 8, 2020
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Источник — Sport.ua
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