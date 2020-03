ВИДЕО. Вас так много! Как Роналду здоровался с невидимыми фанатами

Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду перед матчем 26-го тура Серии А с миланским «Интером» (2:0) отметился забавной шуткой.

Нападающий после выхода из автобуса, улыбаясь, иронично подал руку несуществующим фанатам в подтрибунном помещении стадиона «Альянц Стадиум».

Дело в том, что стадион в Турине был закрыт для зрителей из-за вспышки коронавируса в Италии.

Cristiano Ronaldo taking in this closed doors idea in the best way 😭pic.twitter.com/cJYUVMOKE6